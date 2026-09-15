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El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, realiza el seguimiento técnico y administrativo de los proyectos de exploración que se desarrollan en el territorio, en un contexto de renovado interés por el potencial geológico de la provincia.

Actualmente, el Macizo del Deseado cuenta con catorce proyectos que desarrollan actividades de exploración activa de oro y plata. Entre ellos se encuentran Cerro Bayo, Cerro León, El Águila, El Dorado Monserrat, El Pantano, El Zanjón, Joaquín, La Flora, La Manchuria, Lolita, Luna Roja, Sascha / Marcelina, San Agustín y Venidero.

A este escenario se suman nuevos programas que comenzarán a desarrollarse durante las próximas semanas, una vez que las condiciones climáticas permitan retomar con mayor intensidad las tareas de campo en los distintos sectores de la provincia.

Uno de los principales proyectos que prevé retomar actividades es San Agustín, donde FOMICRUZ S.E. proyecta una nueva campaña de aproximadamente 4.000 metros de perforación. La empresa estatal ya había desarrollado durante 2026 una primera etapa de perforación, en la que alcanzó 622 metros antes del inicio de la pausa invernal.

Otro de los proyectos que avanza en la provincia es El Dorado-Monserrat, donde la empresa canadiense Fredonia Mining anunció recientemente una nueva inversión de aproximadamente 10 millones de dólares canadienses para continuar con los trabajos de exploración y avanzar en el desarrollo del proyecto.

La compañía prevé dar continuidad a las tareas de campo y perforación, consolidando el interés de inversores internacionales por el potencial minero de Santa Cruz.

Más exploración, más conocimiento geológico y nuevas oportunidades

Desde la Secretaría de Estado de Minería señalaron que la continuidad de estos programas representa una señal positiva para el sector, ya que la exploración constituye una etapa fundamental para ampliar el conocimiento del subsuelo, identificar nuevos recursos y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de futuros proyectos mineros.

En este sentido, el Gobierno provincial mantiene entre sus principales líneas de trabajo la promoción de inversiones, el fortalecimiento del conocimiento geológico y el desarrollo de nuevos proyectos, junto con las tareas de fiscalización y control de las actividades que se desarrollan en territorio santacruceño.

La reciente participación de Santa Cruz en “Argentina Mining Norte 2026”, donde la Secretaría de Estado de Minería compartió un espacio institucional con FOMICRUZ S.E., permitió además presentar ante empresas e inversores nacionales e internacionales las oportunidades existentes en la provincia y fortalecer los vínculos con potenciales inversores interesados en proyectos de exploración y desarrollo.

El presidente de FOMICRUZ S.E., Fernando Baños, junto al consultor del Alberto Carlocchia en el Centro de Convenciones de Salta donde brindaron un conversatorio sobre las bondades minerales de Santa Cruz

Una nueva temporada de trabajo en el territorio

Con la mejora progresiva de las condiciones climáticas, durante las próximas semanas se espera un incremento en el movimiento de equipos y personal especializado en distintos puntos del Macizo del Deseado, con el inicio o la continuidad de campañas de mapeo geológico, muestreo, estudios geofísicos y perforación.

La expectativa oficial está puesta en que esta nueva etapa permita generar mayor información sobre el potencial mineral de Santa Cruz, atraer nuevas inversiones y avanzar en la identificación de recursos que puedan transformarse en futuros proyectos productivos.

Desde el Gobierno Provincial remarcaron que la exploración constituye el primer eslabón de una cadena que puede traducirse en nuevas inversiones, empleo, contratación de proveedores y desarrollo económico para las localidades santacruceñas.

En este marco, la Secretaría de Estado de Minería continuará con el seguimiento y la fiscalización de las actividades exploratorias, promoviendo una minería desarrollada bajo criterios de responsabilidad, control y sustentabilidad, y con el objetivo de consolidar a Santa Cruz como uno de los principales destinos para la inversión minera del país.