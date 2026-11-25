El magnate inglés Joe Lewis aterrizó este martes en pleno centro de Bariloche con un helicóptero privado y se dirigió a las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones para realizar un trámite relacionado con su permanencia en el país.

El empresario llegó desde su estancia de Lago Escondido a bordo de un helicóptero Airbus H160, operado por la firma Helipatagonia. La aeronave descendió en el helipuerto ubicado junto a la playa de estacionamiento municipal, en el predio del puerto San Carlos, sobre la costanera del lago Nahuel Huapi y a pocos metros del Museo y Memorial de Malvinas.

Lewis estuvo acompañado por Nicolás Van Ditmar, administrador de su estancia. Luego del aterrizaje, ambos se trasladaron hasta la delegación del organismo nacional, situada en calle Libertad 191, a la vuelta del Centro Cívico.

De acuerdo con la información publicada por medios locales, el trámite que realizó el empresario requiere la presencia personal del extranjero y la presentación del pasaporte.

Desde el entorno de Lewis señalaron que no hubo inconvenientes con el aterrizaje y que el magnate contaba con los permisos correspondientes para utilizar el espacio. Sin embargo, la utilización del helipuerto generó cuestionamientos debido a que el lugar está destinado a operaciones sanitarias, de emergencia y de combate de incendios forestales.

Qué trámite fue a realizar Joe Lewis en Migraciones

La gestión que motivó el traslado de Lewis está relacionada con la normativa migratoria argentina para extranjeros que ingresan al país con fines de descanso o esparcimiento.

Según las disposiciones vigentes, quienes ingresan bajo esa modalidad y necesitan permanecer más de tres meses deben solicitar una prórroga de estadía. La Dirección Nacional de Migraciones puede autorizar una extensión por un período equivalente, es decir, otros tres meses.

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El procedimiento debe realizarse de manera presencial y personal en las dependencias del organismo. En Bariloche, la delegación funciona en calle Libertad 191 y atiende al público de 8 a 13.

En caso de que la solicitud se presente una vez vencido el plazo de permanencia autorizado, el extranjero también debe abonar una tasa en concepto de multa para regularizar su situación y obtener la habilitación correspondiente para salir del país.

Reclamos políticos por la situación migratoria del magnate inglés

La presencia de Lewis en el centro de Bariloche reavivó los cuestionamientos sobre su situación migratoria y los antecedentes judiciales del empresario británico.

El diputado nacional Marcelo Mango, de Unión por la Patria, recordó que en julio presentó un pedido de informes para conocer las condiciones en las que el magnate permanece en Argentina. También solicitó que se cite al director nacional de Migraciones para que brinde explicaciones.

Tras conocerse el aterrizaje, el legislador volvió a reclamar respuestas al Gobierno nacional y planteó interrogantes sobre el ingreso y la permanencia del empresario.

Entre los puntos que pidió aclarar se encuentran cuándo ingresó Lewis al país, qué documentación fue evaluada, si recibió alguna dispensa y qué funcionarios intervinieron en el procedimiento migratorio.

Mango cuestionó además la política migratoria del Gobierno de Javier Milei y contrastó el tratamiento que reciben los extranjeros de menores recursos con el otorgado al magnate.

En ese sentido, sostuvo: “Para los ciudadanos pobres de países latinoamericanos, Milei quiere fronteras cerradas. Para un multimillonario condenado como Lewis, alfombra roja y silencio oficial”.

El diputado también recordó que Lewis fue condenado en Estados Unidos en una causa por fraude bursátil, en la que admitió su responsabilidad para evitar llegar a juicio. Posteriormente, recibió un indulto del presidente Donald Trump.

Rodolfo Aguiar y ATE repudiaron la llegada de Joe Lewis

Desde el ámbito sindical también hubo cuestionamientos. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su rechazo a la presencia del empresario en Bariloche y lo vinculó con el histórico conflicto por el acceso público a Lago Escondido.

A través de sus redes sociales, el dirigente afirmó: “No es bienvenido ni en Bariloche ni en ningún otro lugar de la Argentina”.

Además, cuestionó que Lewis pudiera utilizar el helipuerto de la costanera y señaló: “No podemos permitir que venga a pasearse por Bariloche como si fuera un rey, ni que aterrice en un helipuerto delimitado para vehículos de emergencia y destinados a incendios forestales”.

Aguiar responsabilizó al Gobierno nacional por lo ocurrido y volvió a poner en discusión las controversias que rodean la propiedad del magnate en Río Negro.

Por su parte, dirigentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), que integra el Frente de Izquierda, también repudiaron el episodio. Jorge Paulic y Karina Rauque consideraron que la llegada del empresario constituye una provocación en medio de las disputas por el acceso a Lago Escondido.

El conflicto por Lago Escondido

Joe Lewis es propietario de la estancia Lago Escondido, ubicada en la zona de El Foyel, en Río Negro, a través de la firma Hidden Lake S.A.

El empresario adquirió alrededor de 12.000 hectáreas entre 1996 y 1997 en el área que rodea al lago. Desde entonces, la propiedad quedó involucrada en una prolongada controversia judicial y política por el acceso público al espejo de agua y las tierras de la zona.

Uno de los ejes del conflicto está relacionado con las restricciones al tránsito por caminos que conducen al lago y los reclamos para garantizar el acceso público a sus costas. También hubo cuestionamientos vinculados con la adquisición de tierras en zonas de frontera por parte de capitales extranjeros.

La disputa lleva más de dos décadas y ha involucrado a organizaciones sociales, dirigentes políticos, autoridades provinciales y distintos sectores que reclaman el cumplimiento de las garantías de acceso público.