El Mercado Concentrador Patagónico abre sus puertas al público general: horarios y cómo será la modalidad Con apertura al público general este sábado, el Mercado Patagónico busca posicionarse como un nuevo centro estratégico de abastecimiento en Santa Cruz. En conferencia de prensa, Eugenio Grela dio detalles sobre cómo será el funcionamiento del predio durante el fin de semana, destacó los controles sanitarios y aseguró que el proyecto apunta a transformar la política alimentaria de la provincia con venta directa de productores, precios competitivos y expansión regional.

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El director comercial del Mercado Patagónico, Eugenio Grela, encabezó una conferencia de prensa en la que confirmó la apertura al público general del predio a partir de este sábado y respondió a las distintas versiones y rumores que circularon en los últimos días sobre el funcionamiento del nuevo mercado concentrador en Santa Cruz.

El espacio, que tuvo su inauguración oficial el domingo pasado, funcionó durante toda la semana bajo modalidad mayorista y ahora se prepara para recibir a familias y consumidores particulares.

Apertura al público: horarios, acceso y estacionamiento

Grela confirmó que este sábado el mercado abrirá sus puertas de 10 a 16 horas y que el ingreso será libre y ordenado para toda la comunidad.

“Se va a permitir entrar a toda la familia, a todo el personal con vehículos. Va a haber personal de valet parking para guiarlos, cuidar los vehículos y después se va a permitir el ingreso de forma ordenada y con total libertad”, explicó.

Además, adelantó que los visitantes podrán recorrer las instalaciones del mercado concentrador para conocer el funcionamiento interno del predio y los distintos sectores operativos.

“Esto no es un comercio, es un cambio estratégico”

Por otra parte, Grela insistió en que el objetivo del Mercado Concentrador Patagónico va mucho más allá de una feria o comercio tradicional. “Esto no es un comercio, esto es un cambio estratégico de la política alimentaria que vamos a tener en Santa Cruz”, afirmó.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

También destacó que el modelo busca eliminar intermediarios y permitir que los productores definan directamente sus precios de venta. “El productor es quien fija el precio porque es quien trae la mercadería, paga el transporte y apuesta con su dinero. Nosotros le damos la plataforma para vender”, explicó.

Precios, regateo y libertad de compra

En relación a los precios, Grela sostuvo que el mercado funciona bajo una lógica dinámica donde los valores pueden variar según calidad, oferta y demanda.

“El precio hay que pelearlo. La familia puede negociar, recorrer distintos puestos y elegir”, señaló.

Además, aclaró que el público podrá comprar desde grandes cantidades hasta productos individuales. “Se puede comprar por bulto, fraccionado o inclusive una sola banana”, indicó.

Las formas de pago habilitadas serán:

Efectivo

Transferencia bancaria

Código QR

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

En todos los casos se emitirá factura.

Habilitaciones y controles sanitarios

Uno de los principales ejes de la conferencia estuvo centrado en desmentir rumores vinculados a cuestiones sanitarias y habilitaciones.

Grela aseguró que el Mercado Patagónico cuenta con toda la documentación requerida por organismos nacionales, provinciales y municipales, incluyendo las habilitaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

“Puede haber algún error involuntario que estamos corrigiendo, pero son temas menores que son normales en cualquier habilitación. Hemos hecho las cosas bien para que esto crezca bien”, sostuvo.

El director comercial detalló además que el predio cuenta con sistemas de seguridad y monitoreo permanente, reconocimiento facial, más de 16 cámaras internas y estrictos protocolos vinculados a manipulación de alimentos, control de plagas y planes de evacuación.

“Desde que SENASA comenzó a controlarnos tuvimos que trabajar con empresas especializadas en control de plagas, documentación del personal y protocolos de lucha contra el fuego”, remarcó.

Horarios de atención por día

El mercado concentrador funciona de lunes a viernes de 8 a 12 horas, mientras que el sábado será la jornada principal para el público general.

El horario del sábado será de 10 a 16 horas, pero el cierre será flexible según la cantidad de gente presente. “Si hay gente, no vamos a permitir que no puedan comprar”, aseguró Grela.

Por otro lado, confirmó que el mercado abrirá sus puertas el domingo, aunque desde la organización estiman que podría quedar poca mercadería tras la primera jornada de ventas del sábado. “El domingo lo vamos a tener abierto con la misma modalidad de día de semana -mayorista-, de 8 a 12”, expresó Eugenio Grela.

Desde el Mercado Patagónico señalaron que esta primera experiencia servirá para medir el nivel de demanda y ajustar el volumen de mercadería disponible para las próximas semanas, teniendo en cuenta que algunos productores realizan reposición dos veces por semana y otros solo una.

Respecto al abastecimiento, indicó que el primer ingreso fue de 160 mil kilos de mercadería y que ya se comercializó más del 70%. “Nos sorprendió la demanda de otras localidades que se llevaron equipos completos”, afirmó.

Productores locales y expansión en Santa Cruz

El Mercado Patagónico ya comenzó a recibir consultas de productores santacruceños y artesanos interesados en sumarse al proyecto.

Grela confirmó que siete productores locales ya iniciaron conversaciones y adelantó que tendrán puestos gratuitos y acompañamiento técnico para ampliar su producción y proyectar ventas hacia otros mercados del país.

Además, reveló que el plan contempla la creación de otros dos puntos de distribución sobre la Ruta 3, con foco en localidades como Caleta Olivia, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre y Los Antiguos.

“Esto es una zona llave que nos permite abrir puertas hacia el sur, incluso hacia Chile y Tierra del Fuego”, expresó.

Finalmente, Grela subrayó que el proyecto fue planificado desde octubre y que los contratos firmados con productores tienen una duración de 20 años.

“No venimos a probar una temporada. Apostamos al largo plazo y necesitamos la participación de todo el pueblo de Santa Cruz”, concluyó.