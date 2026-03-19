En medio de una delicada situación fiscal, el Gobierno de Santa Cruz gestionó ante el Ministerio de Economía de la Nación un adelanto financiero de $100.000 millones destinado a cubrir compromisos inmediatos, principalmente el pago de haberes.

La asistencia, de carácter extraordinario, será reintegrada con recursos provinciales dentro del mismo ejercicio fiscal. Según aclararon desde el Ejecutivo, la operación no tendrá impacto sobre las transferencias que reciben los municipios.

Garantía de fondos para los municipios

El ministro de Economía, Infraestructura y Finanzas, Ezequiel Verbes, fue enfático al descartar cualquier efecto negativo sobre las finanzas locales.

“Esto no afecta en lo más mínimo la coparticipación de los municipios; es una herramienta que nos permite cumplir en tiempo y forma con jubilados y trabajadores activos”, afirmó en declaraciones a Radio Provincia LU14.

De esta manera, el Gobierno provincial busca llevar tranquilidad a las intendencias en un contexto económico complejo, marcado por la caída de ingresos y mayores exigencias de gasto.

Un alivio en un escenario de presión fiscal

El desembolso nacional llega en un momento de fuerte tensión sobre las cuentas públicas. La disminución de recursos obligó a la Provincia a recurrir a mecanismos de financiamiento de corto plazo para sostener su funcionamiento.

En este marco, Verbes explicó que este tipo de gestiones forman parte de una administración “día a día”, orientada a garantizar la continuidad de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

Servicios esenciales, en el centro de la gestión

El Ejecutivo provincial puso el foco en asegurar la operatividad de áreas críticas. El objetivo inmediato es sostener prestaciones básicas y evitar interrupciones en sectores sensibles.

“La instrucción del gobernador es ordenar las cuentas, porque eso se traduce directamente en insumos y atención en hospitales”, señaló el ministro.

Con un déficit proyectado que ronda los $339.000 millones, la administración provincial enfrenta el desafío de optimizar cada peso disponible.

Ley de Emergencia: una herramienta clave

Pese al alivio que representa el adelanto financiero, el Gobierno insiste en la necesidad de avanzar con la Ley de Emergencia para contar con mayores herramientas de gestión.

Según Verbes, esta norma permitiría reorganizar prioridades y dotar de mayor previsibilidad al manejo de los recursos públicos.

“La ley de emergencia brindaba un marco para reordenar el Estado provincial”, sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia de garantizar gastos estratégicos como la compra de medicamentos o el funcionamiento del avión sanitario.

El desafío de generar recursos propios

A mediano plazo, la Provincia apunta a reducir la dependencia de asistencias transitorias mediante el fortalecimiento de la actividad económica.

La gestión del gobernador Claudio Vidal, apunta a otorgar a Santa Cruz un horizonte económico productivo, de tal manera de superar la dependencia de los adelantos transitorios mediante el fomento de la actividad económica local.

Así, el equipo de gobierno trabaja en estrategias para incrementar o crear aspectos de producción que generen recursos genuinos para Santa Cruz.

Mientras tanto, la prioridad sigue siendo clara: asegurar el pago de salarios y jubilaciones. En ese sentido, el Gobierno confirmó que los haberes previsionales se abonarán conforme a lo establecido por ley.