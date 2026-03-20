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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, inauguró este viernes 20 de marzo el edificio propio del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 43 en Caleta Olivia. El acto se realizó en el barrio 17 de Octubre, donde la institución funcionaba desde su creación en 2013 en instalaciones compartidas con la Escuela Primaria N° 79.

La actividad contó con la presencia del intendente Pablo Carrizo, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, el ministro de Trabajo, Juan Mata, la ministra de a Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio; entre otros funcionarios provinciales y municipales, directivos, docentes, estudiantes y familias.

Un edificio propio

El Colegio Secundario N° 43 fue creado mediante el instrumento legal N° 2863 y durante más de una década desarrolló sus actividades en espacios que no estaban diseñados para el nivel secundario.

La obra del edificio propio comenzó tras un proceso de licitación iniciado en 2021. Luego de un primer llamado que quedó desierto, en 2022 se concretó una segunda convocatoria que permitió iniciar los trabajos en noviembre de ese año.

Vidal inauguró un nuevo colegio en Santa Cruz. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El proyecto tenía un plazo de ejecución de ocho meses, pero en 2023 la obra quedó paralizada. Según se informó durante el acto, la actual gestión provincial reactivó los trabajos y completó el edificio en 2026.

Características del nuevo edificio escolar

El establecimiento se ubica en América del Sur N° 580 y cuenta con una superficie total de 793,40 metros cuadrados. La construcción se realizó mediante el sistema Steel Framing.

El edificio incluye cinco aulas, un laboratorio, un taller de artística, rectoría, vicerrectoría y secretaría; sala de profesores y departamento de orientación; sanitarios para estudiantes, docentes y personas con movilidad reducida y espacios administrativos y de servicios.

El gobernador Vidal resaltó que la escuela, anunciada en 2013, 2022 y 2023, finalmente se concretó a pesar de la difícil situación económica, con ayuda de privados. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Además, posee carpintería de aluminio con doble vidriado hermético, sistema de calefacción central por aire caliente y condiciones de ventilación diseñadas para el uso escolar.

El acto de inauguración y la participación de la comunidad

Durante la ceremonia se realizó el izamiento de la bandera, la entonación del Himno Nacional Argentino y la bendición del edificio. También se llevó a cabo la entrega simbólica de llaves a las autoridades del establecimiento.

El rector del colegio, Luis Valdivieso, señaló que la comunidad educativa sostuvo el funcionamiento de la institución durante años sin edificio propio y destacó que el nuevo espacio permitirá desarrollar las actividades en mejores condiciones.

Por su parte, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, indicó que la inauguración responde a una necesidad del sistema educativo y forma parte de una política orientada a mejorar la infraestructura escolar en la provincia.

El mensaje del gobernador Claudio Vidal

En su discurso, el gobernador Claudio Vidal afirmó que la obra formó parte de un proceso de reactivación de proyectos inconclusos y destacó el trabajo conjunto con el sector privado.

También señaló que la educación constituye un eje de gestión y que el Gobierno provincial continuará con obras en establecimientos educativos en distintas localidades.

Cómo impacta la obra en Caleta Olivia

El nuevo edificio permite que los estudiantes del Colegio Secundario N° 43 cuenten con espacios propios para el desarrollo de clases y actividades pedagógicas.

La institución recibe alumnos del barrio 17 de Octubre y de zonas cercanas, por lo que la infraestructura amplía la capacidad del sistema educativo en la zona norte de Santa Cruz.

Tras el acto formal, las autoridades recorrieron las instalaciones junto a estudiantes y docentes, quienes comenzaron a utilizar las nuevas aulas y espacios del establecimiento.

La inauguración se enmarca en un conjunto de intervenciones que el Gobierno provincial lleva adelante para mejorar las condiciones de enseñanza en Santa Cruz.