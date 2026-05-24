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El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes anticipó en la reciente entrevista con LU12 AM680 que el próximo martes estará presente en la Cámara de Diputados de Santa Cruz para continuar el diálogo institucional por el pedido del Poder Ejecutivo de tomar una deuda de USD 600 millones.

Asimismo, precisó que la Secretaría de Minería de Santa Cruz elaboró un informe en el que dio cuenta que de avanzar con obras elétricas estratégicas dos proyectos mineros retomarían su producción de oro y plata.

Respecto al tratamiento del proyecto en la Legislatura, Verbes adelantó que mantendrá un nuevo encuentro con los bloques de diputados para defender la propuesta. “El martes seguramente voy a estar en la Cámara de Diputados para explicar en detalle el pedido de endeudamiento”, confirmó.

Señaló que el diálogo con los legisladores se mantiene abierto para responder inquietudes y acercar documentación técnica complementaria. “Recibimos consultas permanentemente de los diputados y estamos dispuestos a explicarlo en detalle. Incluso vamos a llevar la priorización de obras para aportar mayor información”, explicó.

Así, defendió la iniciativa al calificarla como una herramienta de transformación estructural que trasciende las urgencias coyunturales del Estado provincial. “Estamos convencidos de que va a salir porque la mirada es de largo plazo. Es una política de Estado, no son medidas electoralistas ni de corto plazo”, enfatizó.

Al evaluar las condiciones financieras del endeudamiento, señaló el esquema de respaldo que ofrece la provincia ante los mercados internacionales. “Estamos pidiendo autorización para emitir bonos por 600 millones de dólares. La garantía ronda el 25% de los ingresos futuros, pero nosotros apostamos a que se levante el nivel de producción para abonar el compromiso sin necesidad de utilizar esa garantía”, precisó.

Desarrollo minero

Por otra parte, el Ministro de Economía destacó el impacto directo que el plan de infraestructura eléctrica tendrá sobre el desarrllo minero en el Macizo del Deseado.

Reveló que recibió un informe de la Secretaría de Minería que analiza obras estratégicas, “si logramos concretar la infraestructura de Gobernador Gregores, hay dos proyectos que estarían en condiciones de lanzarse en breve; uno de ellos sería retomar la actividad en Manantial Espejo“, anunció.

Fundamentó que el déficit energético actual encarece los costos de operación y frena el desarrollo industrial de la región. “Manantial Espejo se cerró por el costo del combustible y lo que salía trasladarlo. Garantizar el suministro eléctrico generaría que las industrias puedan avanzar”, argumentó.

El ministro de Economía visitó los estudios de Radio LU12 AM680. Fue entrevistado por Gustavo Argañaráz y Carlos Saldivia. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Además de los yacimientos que esperan por energía para reiniciar su producción, Verbes ponderó el potencial minero que permanece en etapa de desarrollo. “Hay más de 10 proyectos que están en exploración. Esta nueva infraestructura les dará otro esquema para instalarse y bajará sustancialmente sus costos”, afirmó.

Finalmente, ratificó que el plan de obras diseñado por el Gobierno cuenta con el respaldo explícito de las principales cámaras empresariales de Santa Cruz. “El sector privado está de acuerdo. Nos juntamos con la Cámara de Comercio, la Federación Económica y la Cámara de la Construcción. Todos apoyan porque esto dinamiza la economía. Es raro que alguien esté en desacuerdo con el desarrollo productivo, sobre todo porque este financiamiento no está planteado para gastos corrientes“, concluyó.