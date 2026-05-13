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El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, participaron este miércoles 13 de mayo de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde expusieron sobre la situación económica de la provincia y defendieron la necesidad de avanzar con mecanismos que ayuden a sobrellevar la situación económica.

Durante su presentación, que fue el mismo día en el que el gobierno presentó el proyecto de endeudamiento de hasta 600 millones de dólares, Verbes remarcó que la gestión provincial priorizó la recuperación salarial de los trabajadores estatales y sostuvo que la decisión política del Gobierno fue “fortalecer a la gente”.

“La provincia de Santa Cruz en el año 2024 cuando hubo mayor liquidez, la decisión del gobernador (Claudio Vidal) fue fortalecer a la gente, fortalecer el nivel de ingresos y por eso voy a dar dos datos genéricos: en el 2024, con una inflación IPC Patagónico de 132% aproximadamente, el sector docente tuvo un impacto en su salario de 190%, es decir, proporcionalmente, un 50% de recupero por encima del reconocimiento del IPC”, expresó el funcionario.

Ezequiel Verbes, ministro de Economía de Santa Cruz.

Asimismo, indicó: “Ese mismo año, el promedio de todas las paritarias sectoriales estuvieron entre 6 y 7 puntos encima del IPC Patagónico, es decir, también hubo un reconocimiento de la situación en el poder adquisitivo, y además hubo una situación de recupero”.

En ese sentido, agregó: “Esta situación, independientemente de todos los aspectos de la gestión, lo que deja en claro es que la voluntad de este gobierno fue fortalecer los recursos más importantes que tiene la provincia que es la gente”.

El ministro también se refirió a la situación salarial durante el 2025 y afirmó que los acuerdos paritarios volvieron a ubicarse por encima de la inflación. “En el 2025, con una inflación a la baja, con un IPC Patagónico de 32,5 el promedio de todas las paritarias fue arriba de un 44%”, señaló. Según explicó, esto implica “más de un 40% por encima del recupero de la situación económica que vive el país y que vive la provincia”.

“Eso muestra una clara decisión política y de gestión de gobierno y tiene que ver con tratar de sostener la situación de la gente”, insistió.

El contexto

Más adelante, Verbes contextualizó la situación económica provincial y apuntó a una serie de factores externos que afectaron de manera directa a Santa Cruz. Entre ellos, mencionó la situación de YCRT, la paralización de las represas desde agosto de 2023 y la salida de YPF de la explotación convencional.

“Decisiones no provinciales” fueron, según sostuvo, las que generaron el escenario actual. En ese marco, recordó que la paralización de las obras hidroeléctricas derivó en el despido de 2460 trabajadores, “muchos de los cuales no eran locales”.

También se refirió “al retiro de YPF no de Santa Cruz, sino de la explotación convencional en todo el país, focalizando todas sus inversiones en Vaca Muerta y en proyectos no convencionales que esto generó una merma importantísima de gente que quedó sin empleo que si bien tuvo su liquidación por retiro, sabemos que eso es de corto plazo y genera una situación compleja”.

El ministro Verbes se refirió a las implicancias de la paralización de las represas entre agosto y septiembre del 2023.

Al respecto, remarcó: “Si se mira tanto zona sur (represas e YCRT) y zona norte (retiro de YPF) han sido fuertemente afectados y esto también afectó los recursos porque la menor producción de regalías, independientemente de la variación del Comoditie, ha habido una merma muy importante”, insistió.

En ese contexto, el ministro volvió a insistir en la necesidad de contar con una herramienta legislativa para afrontar la coyuntura. “Todo esto marcó la necesidad de una ley de emergencia, la emergencia está, independientemente del nombre o la etiqueta que le quieran poner; fue planteada el año pasado, fue planteada en el Presupuesto, fue planteada por el gobernador este año, fue planteada por mí el 28 de febrero”, expresó.

Asimismo, cuestionó que el proyecto no haya sido tratado en la Legislatura. “El proyecto de ley entiendo que no lo conocen porque no fue tratado, no pudo ingresar, pero preveía administrativamente una cuestión de orden y priorización, fundamentalmente en los gastos”, señaló.

Manifestación contra la Emergencia Económica en Santa Cruz frente a la Legislatura. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, Verbes explicó uno de los puntos incluidos en la iniciativa: el régimen de pasividad anticipada voluntaria. Esto implicaba que “aquella persona próxima a jubilarse que tuviera otro ingreso, o la posibilidad del trabajo en lo privado, era eximida de prestar servicios, cobrando una parte del salario, aportando todo a la caja y después se iba a jubilar normalmente, cuando llegara su plazo, pero que le diera la posibilidad de no prestar servicio y que pudiera desarrollarse con otras actividades”.

“Para nosotros fue una de las cosas más dañinas que sucedió porque realmente porque si hay mejores ideas, bienvenido sea, pero entendemos que es una pena que no se haya tratado esto, porque la verdad que era una situación favorable para ambas partes”, concluyó.