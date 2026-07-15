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El mercado automotor de la patagonia sur sufre una severa contracción económica impulsada por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la caída de la actividad en sectores clave.

El Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) realizó un estudio de esta actividad y determinó que los retrocesos regionales duplican y triplican la media nacional de caída, la cual se ubicó en un 9,9% interanual durante el primer semestre de 2026.

El colapso en Santa Cruz

De acuerdo al informe, la provincia de Santa Cruz exhibe el escenario más crítico de la región con un desplome del 37,3% interanual en la serie original de patentamientos de vehículos nuevos.

El mercado santacruceño arrastra un deterioro estructural de largo plazo y “actualmente registra un promedio de apenas 345 unidades mensuales en términos desestacionalizados, lo que representa una pérdida del 62% de su capacidad de mercado en comparación con el período 2014-2015″.

Los analistas de la alta casa de estudios “atribuyen este colapso a la recesión en el sector hidrocarburífero, la falta de crédito y una fuerte dependencia del empleo público sensible a la situación fiscal”.

En Tierra del Fuego la caída semestral alcanzó el 19,1% en la serie original y un 10,9% en la medición desestacionalizada. Redujo su “volumen de operaciones a 380 patentamientos mensuales frente a los 670 que promediaba hace una década, acusando una contracción del 43% en términos reales”.

La Univseridad San Juan Bosco precisó que el “régimen de promoción económica beneficia a la industria local pero no logra dinamizar un mercado interno reducido y volátil, condicionado por una población que no supera los 190.000 habitantes”.

Chubut presenta el comportamiento menos severo de la región con un retroceso interanual del 10,7% en su serie original y del 3,9% desestacionalizado. Consolidó un “cambio estructural positivo entre 2024 y 2025 que amortiguó el impacto actual, manteniendo un promedio de 873 unidades mensuales desestacionalizadas”. De acuerdo con el informe, el mercado chubutense responde de manera directa a las variables macroeconómicas nacionales sin sufrir los agravantes estructurales extremos del caso santacruceño.

La fuerte volatilidad mensual del comercio automotor regional responde a marcados patrones estacionales. Las mediciones históricas demuestran que enero es sistemáticamente el mes con mayor actividad debido a la preferencia cultural de registrar vehículos al inicio del año, con incrementos del 32,3% en Chubut, 29,4% en Santa Cruz y 16,7% en Tierra del Fuego. Por el contrario, diciembre refleja caídas del 43,4%, 34,8% y 29,5% respectivamente, acentuando las oscilaciones de una tendencia de fondo que no logra estabilizarse.

César Herrera, economista y director del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Seguirá la tendencia a la baja

Las proyecciones estadísticas para el cierre del segundo semestre de 2026 anticipan la continuidad de la tendencia recesiva general.

El Observatorio de la UNPSJB estima que el año finalizará con caídas anuales proyectadas del 22% para Santa Cruz (~340 unidades mensuales), del 11% para Tierra del Fuego (~471 unidades mensuales) y del 8% para Chubut (~892 unidades mensuales). El análisis concluye que la aparente reactivación del período 2024-2025 se interrumpió, obligando al sector concesionario local a depender de futuras políticas de estímulo al crédito y de incentivos específicos para mitigar la crisis.