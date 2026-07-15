El Procurador Eduardo Casal busca cubrir la vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena

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El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, resolvió convocar a un concurso público para cubrir la vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena.
El cargo está previsto dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal que actualmente integra de manera transitoria la Unidad Fiscal Río Gallegos, debido a que la Cámara Federal creada para esa ciudad santacruceña aún no fue habilitada para funcionar, tal como viene siguiendo La Opinión Austral.
La decisión quedó plasmada en la Resolución PGN 45/2026, firmada el 13 de julio y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, mediante la cual también se convocó a cubrir las vacantes de Fiscal General ante las Cámaras Federales de Apelaciones de Bahía Blanca y General Roca.
La medida responde a la necesidad de “velar por el desempeño eficaz y oportuno de las obligaciones constitucionales y legales en cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Nación”, según la resolución.
Los tres cargos de jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena fueron cubiertos mediante el proceso de selección llevado adelante por el Consejo de la Magistratura y los correspondientes acuerdos otorgados por el Senado de la Nación en 2022. Sin embargo, los magistrados nunca llegaron a asumir efectivamente esas funciones y continúan desempeñándose en otros ámbitos de la Justicia.
Uno de los jueces designados es Marcelo Hugo Bersanelli, quien se desempeña como juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos. Anteriormente fue coordinador regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Santa Cruz y desarrolló su carrera tanto en el ámbito judicial como en la administración pública.
También fue designado Carlos Augusto Borges, magistrado de la Justicia provincial de Santa Cruz que ejerce como juez de Recursos de la Zona Norte y es representante suplente de ante el Consejo de la Magistratura provincial. Con anterioridad integró distintos organismos del Poder Judicial santacruceño y desarrolló funciones en el fuero provincial antes de ser seleccionado para integrar la Cámara Federal.
El tercer integrante designado fue Nelson Andrés Sánchez, quien también provenía de la Justicia de Santa Cruz, donde se desempeñaba como juez de Recursos. Su trayectoria se desarrolló dentro del Poder Judicial provincial hasta ser propuesto y posteriormente obtener el acuerdo del Senado para integrar la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Comandante Luis Piedrabuena.
Ante esa situación, la Procuración General de la Nación dispuso que la Fiscalía General correspondiente a esa Cámara integrara operativamente la Unidad Fiscal Río Gallegos, permitiendo que los recursos humanos y la estructura prevista para el nuevo sistema acusatorio federal fueran utilizados en la capital santacruceña mientras la Cámara continúa sin actividad.
Cómo será el Concurso
La cobertura del cargo de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena se realizará mediante el Concurso Abierto y Público de Oposición y Antecedentes N° 140.
El concurso comprende tres vacantes en distintas jurisdicciones del país: una correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, otra a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca y la tercera a la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Comandante Luis Piedrabuena.
La resolución establece que los interesados podrán postularse para hasta dos de las vacantes convocadas, siempre que cumplan con los requisitos legales exigidos para acceder al cargo.
Quiénes pueden postularse
Los aspirantes deberán ser ciudadanos argentinos, tener al menos 30 años de edad y acreditar seis años de ejercicio efectivo de la profesión de abogado en el país o, alternativamente, haber cumplido durante igual período funciones dentro del Ministerio Público o del Poder Judicial.
Además, deberán contar con un mínimo de seis años de antigüedad desde la obtención del título de abogado.
La Procuración General dispuso que todo el procedimiento de inscripción se realizará a través del Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas y Magistrados.
El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre de 2026. Posteriormente, la Procuración General publicará la lista definitiva de personas inscriptas a partir del 19 de noviembre de 2026.
El 28 de diciembre de 2026 a las 10:30 horas, en la sede de la Secretaría de Concursos de la Procuración General de la Nación, será el sorteo público de los integrantes del Tribunal Evaluador, conformado por magistrados y juristas invitados, titulares y suplentes.
Una vez finalizadas las inscripciones comenzará la etapa de evaluación de antecedentes y de oposición prevista por el reglamento del Ministerio Público Fiscal.
Concluidas las distintas instancias del concurso, se confeccionará el orden de mérito correspondiente y se avanzará con el procedimiento institucional para la cobertura de las vacantes.
El futuro Fiscal General de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena formará parte de la Unidad Fiscal Río Gallegos, hasta que el tribunal conformado por Bersanelli, Borges y Sánchez esté operativo.
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