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El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, resolvió convocar a un concurso público para cubrir la vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena.

El cargo está previsto dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal que actualmente integra de manera transitoria la Unidad Fiscal Río Gallegos, debido a que la Cámara Federal creada para esa ciudad santacruceña aún no fue habilitada para funcionar, tal como viene siguiendo La Opinión Austral.

La decisión quedó plasmada en la Resolución PGN 45/2026, firmada el 13 de julio y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, mediante la cual también se convocó a cubrir las vacantes de Fiscal General ante las Cámaras Federales de Apelaciones de Bahía Blanca y General Roca.

La medida responde a la necesidad de “velar por el desempeño eficaz y oportuno de las obligaciones constitucionales y legales en cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Nación”, según la resolución.

El Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena será quien deba intervenir en la segunda instancia de los procesos judiciales federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entre sus funciones se encuentran sostener la acción penal pública, emitir dictámenes en las causas que llegan a revisión, impulsar investigaciones cuando corresponda y velar por la correcta aplicación de la ley, actividades que hoy realiza la Cámara de Comodoro Rivadavia.

El Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente del Poder Judicial y de los demás poderes del Estado. Su misión, establecida en el artículo 120 de la Constitución Nacional, consiste en promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

El Procurador Eduardo Casal busca cubrir la vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena

Piedra Buena tiene 9.278 habitantes según los datos oficiales del Censo INDEC 2022.

Actualmente, la máxima autoridad del organismo es Eduardo Casal, quien se desempeña como procurador general de la Nación de manera interina desde diciembre de 2017, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

Una Cámara que aún no funciona

Aunque el concurso se refiere a la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena, ese tribunal, que deberá ubicarse en esa ciudad del centro costero de Santa Cruz sobre la margen izquierda del río Santa Cruz y la Ruta 3, con menos de 10.000 habitantes y apenas un pequeño aeropuerto, todavía no fue puesto en funcionamiento.

La Cámara fue creada por la Ley 27.154, sancionada en 2015, con el objetivo de convertirse en el tribunal de alzada para las causas federales provenientes del sur del país. La norma también previó la creación de una Defensoría Pública Oficial, además de tres cargos de jueces de cámara y sus respectivas secretarías.

Marcelo Hugo Bersanelli en audiencia pública en el Senado de la Nación antes de ser designado juez de la Cámara Federal de Piedra Buena. Actualmente sigue como juez de Primera Instancia provincial en Río Gallegos.

Sin embargo, la puesta en marcha de esa estructura quedó supeditada a la disponibilidad presupuestaria y a la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Los tres cargos de jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena fueron cubiertos mediante el proceso de selección llevado adelante por el Consejo de la Magistratura y los correspondientes acuerdos otorgados por el Senado de la Nación en 2022. Sin embargo, los magistrados nunca llegaron a asumir efectivamente esas funciones y continúan desempeñándose en otros ámbitos de la Justicia.

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Uno de los jueces designados es Marcelo Hugo Bersanelli, quien se desempeña como juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos. Anteriormente fue coordinador regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Santa Cruz y desarrolló su carrera tanto en el ámbito judicial como en la administración pública.

También fue designado Carlos Augusto Borges, magistrado de la Justicia provincial de Santa Cruz que ejerce como juez de Recursos de la Zona Norte y es representante suplente de ante el Consejo de la Magistratura provincial. Con anterioridad integró distintos organismos del Poder Judicial santacruceño y desarrolló funciones en el fuero provincial antes de ser seleccionado para integrar la Cámara Federal.

La jura del consejero suplente, Carlos Borges, en el Consejo de la Magistratura. FOTOS: PRENSA PODER JUDICIAL SANTA CRUZ

El tercer integrante designado fue Nelson Andrés Sánchez, quien también provenía de la Justicia de Santa Cruz, donde se desempeñaba como juez de Recursos. Su trayectoria se desarrolló dentro del Poder Judicial provincial hasta ser propuesto y posteriormente obtener el acuerdo del Senado para integrar la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Comandante Luis Piedrabuena.

Nelson Andrés Sánchez exponiendo ante el Senado de la Nación.

Ante esa situación, la Procuración General de la Nación dispuso que la Fiscalía General correspondiente a esa Cámara integrara operativamente la Unidad Fiscal Río Gallegos, permitiendo que los recursos humanos y la estructura prevista para el nuevo sistema acusatorio federal fueran utilizados en la capital santacruceña mientras la Cámara continúa sin actividad.

Por ese motivo, el concurso convocado por Casal busca cubrir un cargo existente dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público Fiscal, aunque el tribunal para el cual fue creado todavía no comenzó a funcionar.

Qué significa la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena

La Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena fue concebida para asumir la revisión de las resoluciones dictadas por los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Hasta la sanción de la Ley 27.154, esas causas debían ser revisadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que mantiene actualmente esa competencia debido a que la Cámara santacruceña nunca fue habilitada.

Durante los últimos años, distintos proyectos presentados en la Cámara de Diputados propusieron derogar la ley que creó el tribunal de Piedrabuena, argumentando dificultades presupuestarias, edilicias y de funcionamiento. Entre esas iniciativas se encuentra un proyecto presentado este año por el diputado nacional por Santa Cruz José Luis Garrido, además de otras propuestas impulsadas durante 2024 por la oposición al kirchnerismo.

En paralelo, la estructura del Ministerio Público Fiscal continuó adaptándose a esa situación mediante decisiones administrativas que permitieron integrar transitoriamente la Fiscalía General de Cámara a la Unidad Fiscal Río Gallegos.

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Jimena de la Torre celebró que no tenga presupuesto

La situación institucional de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena también fue abordada recientemente por , consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la abogacía y vicepresidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, durante una visita a Río Gallegos para acompañar al inauguración del Colegio Público de Abogados de Santa Cruz.

Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura Nacional junto a Alberto Biglieri, consejero de la Magistratura de CABA en el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante una entrevista concedida al Diario Nuevo Día con motivo de la asunción de Eduardo Sosa como Procurador General de Santa Cruz, la consejera hizo referencia al proyecto de creación de la Cámara Federal y expresó su posición respecto de su futuro.

“Nosotros desde el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, seguimos muy de cerca la famosa Cámara de Piedrabuena. Hoy ya hemos recibido el proyecto de presupuesto para el año que viene y lo primero que uno hace es mirar a ver si están pensando hacer algo en Piedrabuena. Por suerte no”, señaló.

En ese mismo sentido sostuvo: “La realidad es que esa ley debe ser derogada y la Cámara no se debe constituir; ese tipo de maniobras donde lo que se busca es crear lugares en el Poder Judicial para beneficio de la política, eso no puede pasar más ni en la provincia de Santa Cruz ni en ningún lugar del país”.

Cómo será el Concurso

La cobertura del cargo de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena se realizará mediante el Concurso Abierto y Público de Oposición y Antecedentes N° 140.

El concurso comprende tres vacantes en distintas jurisdicciones del país: una correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, otra a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca y la tercera a la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Comandante Luis Piedrabuena.

La resolución establece que los interesados podrán postularse para hasta dos de las vacantes convocadas, siempre que cumplan con los requisitos legales exigidos para acceder al cargo.

Quiénes pueden postularse

Los aspirantes deberán ser ciudadanos argentinos, tener al menos 30 años de edad y acreditar seis años de ejercicio efectivo de la profesión de abogado en el país o, alternativamente, haber cumplido durante igual período funciones dentro del Ministerio Público o del Poder Judicial.

Además, deberán contar con un mínimo de seis años de antigüedad desde la obtención del título de abogado.

La Procuración General dispuso que todo el procedimiento de inscripción se realizará a través del Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas y Magistrados.

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El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre de 2026. Posteriormente, la Procuración General publicará la lista definitiva de personas inscriptas a partir del 19 de noviembre de 2026. 

El 28 de diciembre de 2026 a las 10:30 horas, en la sede de la Secretaría de Concursos de la Procuración General de la Nación, será el sorteo público de los integrantes del Tribunal Evaluador, conformado por magistrados y juristas invitados, titulares y suplentes.

Una vez finalizadas las inscripciones comenzará la etapa de evaluación de antecedentes y de oposición prevista por el reglamento del Ministerio Público Fiscal.

Concluidas las distintas instancias del concurso, se confeccionará el orden de mérito correspondiente y se avanzará con el procedimiento institucional para la cobertura de las vacantes.

El futuro Fiscal General de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena formará parte de la Unidad Fiscal Río Gallegos, hasta que el tribunal conformado por Bersanelli, Borges y Sánchez esté operativo.

EN ESTA NOTA Cámara Federal Piedrabuena carlos-borges eduardo-casal Jimena de la Torre Marcelo Bersanelli nelson-sanchez Poder Judicial de la Nación

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