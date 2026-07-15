El Procurador Eduardo Casal busca cubrir la vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena

Por ese motivo, el concurso convocado por Casal busca cubrir un cargo existente dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público Fiscal, aunque el tribunal para el cual fue creado todavía no comenzó a funcionar.

Qué significa la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena

La Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena fue concebida para asumir la revisión de las resoluciones dictadas por los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Hasta la sanción de la Ley 27.154, esas causas debían ser revisadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que mantiene actualmente esa competencia debido a que la Cámara santacruceña nunca fue habilitada.

Durante los últimos años, distintos proyectos presentados en la Cámara de Diputados propusieron derogar la ley que creó el tribunal de Piedrabuena, argumentando dificultades presupuestarias, edilicias y de funcionamiento. Entre esas iniciativas se encuentra un proyecto presentado este año por el diputado nacional por Santa Cruz José Luis Garrido, además de otras propuestas impulsadas durante 2024 por la oposición al kirchnerismo.

En paralelo, la estructura del Ministerio Público Fiscal continuó adaptándose a esa situación mediante decisiones administrativas que permitieron integrar transitoriamente la Fiscalía General de Cámara a la Unidad Fiscal Río Gallegos.

Jimena de la Torre celebró que no tenga presupuesto

La situación institucional de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena también fue abordada recientemente por , consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la abogacía y vicepresidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, durante una visita a Río Gallegos para acompañar al inauguración del Colegio Público de Abogados de Santa Cruz.

Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura Nacional junto a Alberto Biglieri, consejero de la Magistratura de CABA en el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante una entrevista concedida al Diario Nuevo Día con motivo de la asunción de Eduardo Sosa como Procurador General de Santa Cruz, la consejera hizo referencia al proyecto de creación de la Cámara Federal y expresó su posición respecto de su futuro.

“Nosotros desde el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, seguimos muy de cerca la famosa Cámara de Piedrabuena. Hoy ya hemos recibido el proyecto de presupuesto para el año que viene y lo primero que uno hace es mirar a ver si están pensando hacer algo en Piedrabuena. Por suerte no”, señaló.

En ese mismo sentido sostuvo: “La realidad es que esa ley debe ser derogada y la Cámara no se debe constituir; ese tipo de maniobras donde lo que se busca es crear lugares en el Poder Judicial para beneficio de la política, eso no puede pasar más ni en la provincia de Santa Cruz ni en ningún lugar del país”.