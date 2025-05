Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de una semana caliente de debate en toda la provincia, el Congreso Provincial del PJ Santa Cruz se llevó adelante en la sede del Racing Club de Río Gallegos con grandes ausencias y presencia de congresales de diferentes partes de la provincia.

En la semana, el debate dio mucho que hablar, se pronunciaron desde diferentes sectores en dos grandes ejes: internas partidarias y la desafiliación de quienes incurrieron en conductas contrarias a la doctrina justicialista.

Si bien el espacio político no informó oficialmente quienes fueron sancionados por competir en las elecciones en otros espacios y hoy por formar parte del actual oficialismo, La Opinión Austral pudo confirmar que avanzaron en unas 360 sanciones y 4 desafiliaciones.

El temario apuntó a al análisis de la acordada N° 37 de la Cámara Nacional Electoral; resolución de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Distrito Santa Cruz; autorizar al Consejo Provincial del Partido Justicialista a constituir un frente electoral con otras agrupaciones políticas para intervenir en las elecciones de octubre 2025 en la elección de tres candidatos a diputados nacionales; tratamiento y análisis de la Ley 27.781 y Decreto Reglamentario 915/24 de la “Boleta Única de Papel”; análisis político de cada una de las localidades, entre otros.

Ni bien inició el debate interno del espacio político, la revisión de las afiliaciones no se hizo esperar y la primera fue la de Julio Bellomo, exintendente de Los Antiguos y actual secretario de Estado de Coordinación Regional Lago Buenos Aires del gobierno de Claudio Vidal. También Fernando Españón, actual diputado por 28 de Noviembre y exjefe de Bloque del Partido Ser en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, y los diputados que ganaron sus bancas por el Justicialismo y hoy forman parte del partido Ser: Fernando Pérez de Los Antiguos y Cristian Ojeda de Perito Moreno.

Eloy Echazú, diputado por Municipio de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Discutir el país y la provincia

Eloy Echazú, presidente de la Mesa Ejecutiva Provincial, dialogó con La Opinión Austral minutos antes del inicio del Congreso y aseguró que “hay afiliados que piden internas y en nombre del peronismo hablan de lo que hacemos nosotros pero habría que ver qué hacen ellos como peronistas. Estamos basados en la doctrina nacional Justicialista”.

Señaló que se trató de un espacio para discutir y debatir, “no solo vamos a debatir las sanciones. Hay que discutir qué país y provincia queremos. Lo que está viviendo Santa Cruz desde lo social y económico es complicada, vemos que la provincia no tiene un rumbo”. Aseguró que quien “hoy conduce la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, no es peronista“.

El actual diputado por Pueblo de Río Gallegos advirtió por el contexto laboral y social por el que traviesa hoy la provincia: “Volveremos a debatir este escenario, no estamos de acuerdo con el Gobierno provincial, nuestro proyecto tiene un posicionamiento contra las medidas que Javier Milei tomó contra Santa Cruz, sin embargo muchos de los representantes nacionales que responden a Claudio Vidal acompañaron esas medidas a pesar que fue contra nuestro pueblo”.

Destacó que es necesario un debate para luego plantear el rumbo que tomará el PJ en Santa Cruz, esencialmente de cara a las elecciones legislativas del 2025 y si habrá internas partidarias o un candidato que salga mediante el consenso.

Luego no dejó afuera de la polémica al diputado nacional del SER, José Luis Garrido, que había señalado: Al parecer todavía duele que 300, según algunos, le ganamos las elecciones”. “Me pregunto qué lectura hace él al levantar la mano para acompañar las medidas que perjudicaron a Santa Cruz, qué lectura hace al acompañar la Ley Bases y el DNU 70 de Javier Milei“, “es artífice de haber acompañado el desmedro de la política de Santa Cruz. Un peronista nunca acompañó eso”.

Mateo Brunetti, actual concejal en Puerto Deseado. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Puerto Deseado

Mateo Brunetti, actual concejal en Puerto Deseado, llegó a Río Gallegos para el debate del Justicialismo. Dijo a La Opinión Austral que “lo más importante es la democracia partidaria para los y las peronistas”, “quienes se quejan por redes sociales tienen que venir a dar el debate aquí”, advirtió.

En esta línea, pidió discutir el presente y el futuro del partido. Además consideró oportuno “dar el debate sobre las inconducta de algunos partidarios en Santa Cruz, pero lo más importante sin dudas hoy es la falta de trabajo, la ausencia de inversiones y el hambre“.

Desde su actual rol de concejal, señaló que la intendencia de aquella ciudad “todo el tiempo repite que se cae la coparticipación, esto tiene que ver con la salida de YPF, el consumo está en picada y afecta a los ingresos de los municipios que a su vez impacta de lleno en el salario de los trabajadores“, “no veo que haya una interacción entre el privado y el sector público y esto debe formar parte de nuestro debate”.

Alertó que en aquella ciudad portuaria hay gran preocupación por los intentos del presidente Javier Milei de desregular la pesca, “necesitamos de diputados y diputadas nacionales que estén comprometidos con las comunidades y no le sigan levantando la mano al presidente, mientras tanto no llega una sola inversión a Santa Cruz”.

“Tenemos que tener una mirada crítica del pasado y esperanzadora de lo que se viene. Tenemos que poner lo mejor de nuestros dirigentes para las elecciones, Santa Cruz necesita de personas que la defiendan“, resaltó.

Consultado si habrá internas o se definirá un candidato observó que es partidario de hablar de ideas y proyectos y no de nombres y marcó que los candidatos decantarán por peso propio.

Pamela Pesoa, concejal de Perito Moreno. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Perito Moreno

La actual concejal de aquella localidad, Pamela Pesoa, fue otra de las participantes del Congreso Provincial. Celebró la democracia interna del PJ para abrir el debate y “podemos demostrar que seguimos siendo un partido fuerte y tenemos convicciones. Las discusiones la damos para adentro, lo que nos permitirá tomar las mejores decisiones para nuestra Provincia”.

“Hay grandes falencias del Gobierno nacional y provincial, no vamos a fingir que no sucede nada en esta realidad”, “en Perito Moreno estamos pasando por un contexto nunca antes visto“, alertó para señalar que un municipal recién ingresado en aquella ciudad del noroeste santacruceño percibe un salario de 400 mil pesos.

“Quienes gobiernan Nación y Provincia prometieron salarios en dólares y a niveles de los petroleros, hoy tenemos YCRT, la minería metalífera, las represas hidroeléctricas y los hidrocarburos están en una situación muy crítica y todo se ve reflejado en nuestros pueblos”.

De lo expresado por el diputado nacional del SER, José Luis Garrido, dijo: “No puedo creer la hipocresía, jugaron por otro sector político y los peronistas jugamos desde adentro”.

David Hermosilla, congresal de Caleta Olivia. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL/JOSÉ SILVA

Zona Norte

El flanco norte de Santa Cruz marcó una fuerte presencia en el congreso. Uno de ellos fue, David Hermosilla. “Discutiremos los aspectos electorales y la reestructuración de nuestro partido. Es importante este año porque no hay Ley de Lemas y se vota con Boleta Única. El peronismo aún es al fuerza más contundente a la hora de representar al pueblo”.

De la actualidad laboral y social dijo que “hay resultados que no es lo que prometieron desde el Estado nacional y provincial“, “en Caleta Olivia no hay un proyecto político para la ciudad y no se generó empleo ni industrialización. Se votó el RIGI y no llegó una sola inversión, en zona norte hay más de 4 mil despidos”.

¿Autocríticas?, consultó La Opinión Austral. El dirigente dijo que “hay muchas. Hay que oxigenar la dirigencia y que los jóvenes asuman nuevos roles y también tenemos que discutir porqué estamos como estamos“, precisó.

De la desafiliaciones, había marcado que “hacerle el juego a Claudio Vidal es que funcionarios de este gobierno nos quieran condicionar nuestras decisiones. No puedo defender el desempleo, que golpeen a los jubilados y las privatizaciones. Los que tomaron esas decisiones que se hagan cargo”.

Por su parte, el histórico dirigente Rubén Contreras, llegó a Río Gallegos con el pedido de avanzar en las desafiliaciones. “Hay realidades diferentes en las localidades, Pico Truncado y Caleta Olivia tuvimos internas y en el resto no”, “los afiliados al partido que están en el Gobierno quisieron tomar el partido”.

Señaló que “la idea no es echarlos a todos, hay gente que necesita trabajar pero están aquellos que se convirtieron en funcionarios, uno de ellos nacional”, en referencia al cargo de interventor de YCRT. Pidió la suspensión de dos años.

Luego de poner en duda que se “echen a 300 personas”, dijo que llevó 100 nuevas afiliaciones.

Tras descartar que participaran lo que piden internas, observó que “los que estamos aquí tenemos común acuerdo y vamos a seguir trabajando para la unidad del partido en toda la provincia. Los que no están de acuerdo se tendrían que ir solos”.

Néstor González, exintendente de Puerto Santa Cruz. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Puerto Santa Cruz

Néstor González, exintendente de Puerto Santa Cruz, precisó a La Opinión Austral que “hay un debate que debe darse respecto a lo que queremos del partido”, “tuvimos una derrota electoral masiva tanto en Santa Cruz como en todo el país”.

“No supimos escuchar a la gente y no hubo respuesta de las necesidades que esperaban y hubo funcionarios que no interpretaron lo que sucedía en las localidades. Estuvimos lejos de la gente y solo mirando la política partidaria“, reflexionó.

Dijo a sus pares que “hay que recuperar lo que se perdió y dar una luz de esperanza. Hoy la gente se da cuenta que eligió mal, había una cuestión social diferente y más allá de nuestros errores, nuestro Gobierno no tenía la mirada que tiene la clase dirigente actual”.

Finalmente, dijo que el PJ Santa Cruz deberá reconstruirse, “los que causaron la derrota fue quienes se fueron del partido y compitieron contra nuestro. Hay un sentido de pertenencia y comprendemos que los justicialistas seremos mejores. Hoy se profundizaron todos los males de la sociedad”.