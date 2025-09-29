Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ), Daniel Mariani confirmó la plena validez de los juramentos prestados por los nuevos vocales Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora, designados por la Legislatura provincial y formalmente incorporados al cuerpo el pasado 26 de septiembre de 2025.

La aclaración surgió luego de que los cuatro vocales restantes del Poder Judicial de Santa Cruz, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta, rechazaran la recepción del juramento porque existían dos órdenes judiciales que ordenaban a la Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo “abstenerse” de tratar las ternas.

Sergio Acevedo, Daniel Mariani y José Antonio González Nora, este viernes tras la jura en el Tribunal Superior de Justicia. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los cuatro jueces avanzaron con la resolución donde no ratificaron las juras, entre otros motivos, sostenidos en que las dos resoluciones presidenciales que convocaban a los magistrados a prestar juramento se incluyera la expresión “ad referendum” del resto de los vocales.

Según explicó, este lunes el presidente del Cuerpo Daniel Marinai, a través de una resolución a la que tuvo acceso La Opinión Austral, se trató de un error material sin relevancia jurídica. “La fórmula ‘ad referendum’ fue utilizada de manera impropia y carece de efectos jurídicos sobre la validez de los actos realizados”, indicaron.

La explicación tiene que ver con una situación de la vida cotidiana en las oficinas gubernamentales. Según pudo saber La Opinión Austral el error involuntario tiene que ver con que a la hora de redactar las resoluciones se usa una plantilla común en la que se van llenando los espacios vacíos según el caso. Y allí la palabra “Ad Referendum” quedó escrita cuando no debía haber pasado eso para evitar el debate.

Según esta nueva Resolución de Mariani, firmada este lunes 29 de septiembre, de acuerdo con los artículos 10 y 34 de la Ley Orgánica de la Justicia, el Presidente del Tribunal tiene competencia exclusiva para tomar juramento a los vocales y magistrados, sin necesidad de ratificación posterior. Solo en caso de delegación expresa del pleno podría el acto ser realizado por otro vocal o por el presidente de una Cámara de Apelaciones.

Los vocales del TSJ: Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Daniel Mariani, Paula Ludueña Campos y Fernando Basanta.

En ese sentido, la resolución agregó que “no corresponde someter a consideración del resto del Tribunal un acto que la ley reserva en forma exclusiva a la Presidencia”.

Por tanto, para Mariani quedó ratificada la validez de los juramentos de los nuevos vocales Sergio Acevedo y José González Nora, y aclaró que la expresión “ad referendum” fue un error material que no afecta la legalidad del acto.

Poder Judicial de Santa Cruz con nueve vocales

Hay otro punto que no figura en ninguno de los cruces de resoluciones que están protagonizando los cuatro vocales y el presidente del Alto Tribunal santacruceño. Y es clave también para la continuidad de Mariani con esa investidura. Desde el 28 de agosto de este año, la cúpula del Poder Judicial ya no está compuesta por cinco vocales, sino por nueve. La Legislatura aprobó esa reforma con 13 votos afirmativos, 9 en contra y las abstenciones de Pedro Muñoz y la diputada del oficialismo Claudia Barrientos.

Pedro Luxen y Adriana Nieto, diputados de Por Santa Cruz impulsores de la reforma judicial que amplió el Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 miembros.

Quiere decir que desde entonces la mayoría necesaria para las acordadas pasa a ser de cinco firmas y no de tres. Por lo que algunos interpretan que la resolución del viernes por la tarde en la que no ratificaron el juramento de los dos nuevos integrantes para que se sumen al Tribunal Superior de Justicia fue sin mayoría.

Dicha ley está vigente y solo fue cuestionada por el gremio de los judiciales a cargo de su secretario general Franco Mascheroni, ante el juzgado de primera instancia que preside Marcelo Bersanelli. Bersanelli, tomó el caso y dictó una medida cautelar para que la Cámara de Diputados se abstenga de tratar las ternas que llevaron a Sergio Acevedo y a José Gonzalez Nora al TSJ.

