El presidente Javier Milei arribó este lunes a Ushuaia, Tierra del Fuego, para dar inicio a su gira de campaña rumbo a las elecciones legislativas de octubre de 2025. El mandatario participará de un acto a las 18 junto a los candidatos de La Libertad Avanza, en medio de un clima de tensión política, protestas opositoras y un amplio despliegue de seguridad.

Al llegar a la capital fueguina, Milei se acercó a un grupo de seguidores libertarios que lo esperaban y les habló con un megáfono.

“Quiero decirles que es un gusto enorme poder estar aquí con ustedes. Vengo a pedirles que no aflojen, sabemos que el camino no es fácil, pero no podemos volver atrás. No queremos inflación, no queremos inseguridad ni 57% de pobres. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. No queremos volver al pasado, queremos seguir el camino de la esperanza, porque la libertad avanza o la Argentina retrocede”, expresó el presidente.

El mandatario insistió en que su gobierno está logrando reducir la inflación, la pobreza y la indigencia, y llamó a mantener la confianza en las políticas económicas implementadas desde diciembre de 2023.

Manifestaciones y operativo de seguridad

El arribo de Milei estuvo acompañado por manifestaciones de repudio organizadas por gremios, movimientos sociales y organizaciones políticas locales, que marcharon bajo la consigna “Milei, no sos bienvenido” .

El Concejo Deliberante de Ushuaia había declarado al presidente “persona no grata” en abril, tras sus declaraciones polémicas sobre la guerra de Malvinas durante un acto conmemorativo.

Ante la tensión política, se desplegó un importante operativo policial con agentes de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina (PFA) para garantizar la seguridad del acto central que se realizará en el centro de la ciudad.

Visita a una planta industrial

Antes del acto, el presidente recorrió la planta de Newsan, empresa productora de electrodomésticos, donde destacó el nivel tecnológico y la capacidad productiva del sector industrial fueguino.

“Pude ver el trabajo tecnológico que incorporan, es verdaderamente interesante”, afirmó tras la visita.

Durante una entrevista radial con Aire Libre FM, Milei criticó al sindicalismo argentino, al que calificó como “altamente politizado”, y sostuvo que su alineación con los partidos tradicionales es una de las causas del estancamiento del país. Además, volvió a referirse a cuestiones económicas con una explicación técnica sobre la macro y microeconomía, afirmando que “no hay diferencia entre ambas” y que “la macro es la suma de toda la micro”.

Acto libertario y mirada electoral

El acto central de La Libertad Avanza está previsto para las 18 horas, donde Milei acompañará a los candidatos libertarios locales en el marco de la campaña para las elecciones legislativas de octubre.

Con esta gira, el presidente busca reforzar la presencia del espacio libertario en el sur del país y fortalecer su base electoral de cara a una contienda legislativa clave para consolidar su programa de reformas.