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El Minsiterio de Trabajo de Santa Cruz convocó a una audiencia de conciliación obligatoria al Tribunal Superior de Justicia y el Gremio de Empleados Judiciales en medio de una medida de fuerza 120 horas que implementaron los trabajadores.

María José Butterfield, integrante del sindicato, explicó a La Opinión Austral la posición del sindicato respecto a la conciliación obligatoria notificada por el Ministerio de Trabajo, al señalar que el organismo competente para convocarlos debe responder a la normativa específica.

Argumentó que el sindicato solicita que la convocatoria formal se realice en el marco de la lLy 3022, que regula la paritaria sectorial. Al respecto, relató que mientras revisaban la notificación de la cartera laboral les llegó por carta documento una nueva citación basada en el acuerdo alcanzado el pasado lunes por el Tribunal Superior de Justicia cuando fue elegido como presidente Gabriel Contreras Agüero.

La representante gremial confirmó la asistencia a este espacio de diálogo, en el cual participaron los sindicalistas Franco Macheroni y Lorena Roldán. Por parte del TSJasistieron el paritario Fernando Ortiz de Zárate, Elisa Lacente en representación de la asesoría letrada del Tribunal y un representante de Trabajo.

María José Butterfield, integrante del sindicato. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Demanda salarial

El eje del planteo se centra en la discusión salarial tras las últimas medidas. Butterfield explicó que a partir de la “emisión de la resolución 3026 por parte del Ministerio de Economía en enero pasado se suspendió un acuerdo“.

“Habíamos resuelto un acuerdo para que se abonen montos que teníamos del 2024-2025 y se vio interrumpido con esta resolución. Desde ese momento venimos reclamando que se respete el acuerdo paritario”, detalló.

El Tribunal Superior de Justicia debe solicitar las partidas presupuestarias correspondientes, y que ante la falta de fondos es el gobierno provincial quien debe gestionar y recurrir a sus recursos propios para garantizar el funcionamiento. De echo, es uno de los puntos en lo que trabajará el nuevo tribunal que se conformó esta semana.

Frente a la posibilidad de que este llamado abra una negociación salarial inmediata, aclaró que la citación “no incluyó una propuesta económica”, aunque ratificó la voluntad de asistir porque entienden que los espacios de diálogo hay que mantenerlos.

Asimismo, Butterfield evaluó el escenario ante la nueva conformación del Tribunal Superior de Justicia en la provincia. Al ser consultada sobre las expectativas con los nuevos vocales, señaló que “si las primeras acciones consisten en modificar la interpretación de la normativa vigente se genera preocupación en el sector, ya que la ley paritaria venía aplicándose con normalidad en los ámbitos de negociación anteriores”.

Vinculó la situación del Poder Judicial con la realidad económica de la administración pública que llevó a coordinar acciones con el Frente Sindical. Aseguró que los distintos sectores estatales enfrentan el mismo panorama frente a medidas como la Ley de Emergencia Económica y situaciones complejas recientes como la notificación de un despido en la delegación de PAMI.

Asambleas locales

Más adelante, aclaró que el sindicato trasladará los resultados de los encuentros a los cuerpos orgánicos para definir los pasos a seguir. “El encuentro no fue una conciliación obligatoria; tenemos que trasladar todas estos debates a nuestras asambleas y tener en cuenta que el gremio judicial es un gremio provincial”, precisó.

La continuidad del plan de lucha y la evaluación del acatamiento en el interior provincial se analizarán formalmente con los trabajadores de cada localidad, quienes vienen participando en los frentes sindicales locales.

Para concluir, Butterfield anticipó que el próximo sábado se desarrollará una asamblea provincial donde se sumará este encuentro a la orden del día y se tomarán decisiones institucionales según lo resuelvan las bases, manifestando que los trabajadores siguen convencidos de que el reclamo es justo y que por ahora no van a claudicar en la solicitud salarial.