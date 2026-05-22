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La concejal Soledad Kamu (Unión por la Patria) respondió a las acusaciones realizadas por la actual presidenta del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Daniela D’Amico (UCR), quien presentó denuncias ante la Justicia y el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades administrativas y faltantes patrimoniales correspondientes al período en el que Kamu presidió el cuerpo legislativo durante 2025.

Entrevistada en Radio LU12 AM680, la edil afirmó que esperaba que las acusaciones avanzaran por las vías institucionales correspondientes y cuestionó la exposición pública del tema. “Más allá de que la actual Presidenta del Concejo Deliberante habla acerca de faltantes y es impresionante la cantidad de cosas que salió a decir desde el mes de diciembre hasta ahora, estaba esperando justamente eso, que se pueda hacer una denuncia como corresponde, que la Justicia se haga cargo y que es el ente que corresponde”, expresó.

Daniela D’Amico (izquierda), presentó una denuncia penal contra la concejal Cynthia Soledad Kamu (derecha).

En esa línea, recordó el descargo que realizó durante la sesión del jueves y señaló: “La verdad que en la sesión tuvimos un descargo donde me expresé y dije acerca de que si ella marca que hay un faltante, perfecto, que vaya, que lo denuncie como corresponde, pero que no apunte con el dedo queriéndome culpar de algo”.

Compra de plantas

Kamu además defendió su trayectoria política y personal. “La realidad es que yo milito hace muchísimos años, me apasiona la política y laburo todos los días para los vecinos de Río Gallegos, independientemente de que hoy tenga un cargo”. Y agregó: “Soy una laburadora, vengo de una familia laburadora, que no tenemos absolutamente nada más que un sueldo todos los meses y eso es lo que mostramos y lo que laburamos todos los días”.

Uno de los puntos mencionados en las denuncias refiere a compras por alrededor de siete millones de pesos en plantas y macetas. Sobre esto, la concejal rechazó las interpretaciones que circularon públicamente. “Lo de las plantas es terrible porque aparte salen en los medios y hacen creer como si tuviera un vivero; primero no son mías, los precios no los pongo yo y eso también es algo que hay que decir”, manifestó.

Kamu: “Salen en los medios y hacen creer como si tuviera un vivero; primero no son mías, los precios no los pongo yo”.

En ese sentido explicó que los valores en compras estatales suelen diferir de los precios de venta al público. “Por supuesto que no es el precio que va a ir a comprar un ciudadano común, no es el precio que le ponen porque se entiende que hay una administración, por así decirlo, que demora y por eso siempre se cobra mucho más lo que es el valor que lo va a comprar cualquier ciudadano, esa es una realidad y los precios no los pongo yo y no dependen de mí eso”.

Asimismo insistió en que la investigación debe avanzar por los carriles judiciales y evitó profundizar el enfrentamiento mediático. “Yo no salgo a los medios, a mí no me gusta esto de estar atacando ni en más, si ella creía que hay algún faltante, que falta algo o algo está mal, que vaya que lo denuncie y que la Justicia investigue”.

Faltante patrimonial

Respecto a los faltantes mencionados por D’Amico, entre ellos moladoras, elementos de construcción y botiquines, Kamu explicó que existían elementos pendientes de retiro al momento del cambio de autoridades. “El mismo día del cambio de autoridades, yo hablo con la secretaria general y le comento y le digo: ‘Mire Alejandra, hay muchas cosas que están todavía por retirar’”.

Luego añadió: “Pasé los contactos que tenía que pasar porque por supuesto no es algo que lo manejaba yo. Si bien es una firma de autorización, no es algo que tenga que manejar yo, que tenga que ir a retirar, que tenga que ir a recibir, que tenga que ir a comprar y demás, porque para eso se trabaja en lo administrativo y hay áreas que corresponden”.

Soledad Kamu indicó que a Daniela D’Amico “le gusta lo mediático y el show, pero no me voy a prestar a eso”. (Foto: Leandro Franco).

La edil también apuntó contra la metodología política de la actual presidenta del Concejo. “Después sale todo eso que entiendo y ya la conozco, y sé cómo se maneja la actual presidenta del Consejo y cómo le gusta seguir con lo mediático y con el show, pero no me voy a prestar a esto”.

Por último, afirmó que se encuentra a disposición de la Justicia y relativizó la posibilidad de que existieran errores administrativos. “Creo que quizás las cuestiones que se tendrían que traer acá, o las cosas por las que la presidenta tendría que salir a hablar, sería dar explicaciones de otras cuestiones”, sostuvo. Y concluyó: “Pudieron haber errores administrativos seguramente, que si hay algo que no estaba patrimonial, como a cualquiera en su trabajo le puede pasar que algo se le escapó, pero de ahí a decir que hubo un robo de no sé cuántos millones, me parece una barbaridad, una locura”.