El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, participo del acto por el 192° Aniversario de la fundación de Comandante Luis Piedra Buena.

Dijo que se trató de una fecha de “profundo significado, en 1859 se fundó aquí un símbolo de soberanía y un compromiso con la Patria“. Remarcó que “hoy Piedra Buena no es solo un punto geográfico en el corazón de Santa Cruz, este presente se debe al esfuerzo diario y al trabajo de cada vecino y vecina, además del acompañamiento del Gobierno provincial”.

En su discurso pidió un “cambio cultural para reconstruir Santa Cruz” y recordó que es de esa localidad. “Durante muchos años y el compromiso honesto de la gente del pueblo se pudo lograr una calidad de vida importante”.

Acompañado de todo el gabinete provincial y del gobernador Claudio Vidal, sostuvo que el “presente de la provincia es el resultado de un modelo de gobierno en el que quedó seriamente dañada, por graves problemas estructurales, deudas pendientes y un estancamiento”.

Nuevos tiempos

El vicegobernador fue enfático al decir que hoy es el momento de terminar con “las mezquindades políticas”, y de trabajar desde el territorio, “conversando cara a cara con la gente, escuchando, resolviendo, construyendo en conjunto y llevando respuesta a cada rincón de nuestra provincia”.

Enfatizó que su gestión tiene una “mirada federal y pluralista“, y busca que cada peso invertido se destine a “salud, educación y a generar oportunidades para nuestros hijos; y no en bolsos, cajas fuertes o en privilegios para unos pocos”.

Su intervención dejó claro que el gobierno actual está decidido a “reconstruir una provincia y devolverle a los santacruceños el futuro que nos merecemos”.

Más adelante, recordó que “durante muchos años se ha logrado fruto del trabajo, del compromiso de mucha gente honesta”, pero que esa realidad ha cambiado. “Hoy esa realidad es diferente a esa época”, señaló, y atribuyó la situación a la “irresponsabilidad al momento de gobernar”.

“No tengan ninguna duda que desde este gobierno nosotros sabemos quiénes fueron los responsables, y estamos actuando en la justicia ante esto”, señaló. Su alocución culminó con un llamado a seguir “trabajando juntos” para un futuro mejor.