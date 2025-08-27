Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Primera Instancia con Competencia Electoral de Santa Cruz anunció que se encuentra abierto el Registro de Postulantes para Autoridades de Mesa, una instancia fundamental en el marco de las elecciones nacionales 2025 que se realizarán el 26 de octubre.

Quienes resulten seleccionados para desempeñar el rol de presidente de mesa o autoridades complementarias percibirán un viático de $80.000, que incluye tanto la función durante la jornada electoral como la capacitación previa que deberán realizar los postulantes.

Cómo inscribirse para ser autoridad de mesa en Santa Cruz

Según lo comunicado por la Secretaría Electoral, los ciudadanos interesados en postularse podrán inscribirse de dos maneras:

De forma online , completando el formulario disponible en el sitio oficial: www.padron.gov.ar/cne_autoridad.

, completando el formulario disponible en el sitio oficial: www.padron.gov.ar/cne_autoridad. De manera presencial, en la sede de la Secretaría Electoral ubicada en Pellegrini Nº 106 de Río Gallegos.

Una vez anotados, los postulantes pasarán por un proceso de evaluación y selección, en función de las necesidades de cada circuito electoral de la provincia.

El rol clave de los presidentes de mesa

Los presidentes de mesa cumplen un papel esencial en las elecciones, ya que son los responsables de garantizar la transparencia, el orden y la correcta aplicación de las normas durante el acto electoral. Entre sus funciones se destacan:

Verificar la identidad de los votantes.

Supervisar el desarrollo de la votación.

Garantizar la validez de los sufragios.

Conducir el escrutinio provisorio y confeccionar las actas.

La capacitación previa obligatoria permitirá que cada autoridad de mesa esté preparada para resolver dudas, aplicar el reglamento y asegurar la normalidad en los comicios.

Viático para autoridades de mesa en las elecciones 2025

El comunicado oficial confirmó que los ciudadanos que cumplan funciones como autoridades de mesa recibirán un pago total de $80.000. Este monto incluye tanto la jornada electoral como la capacitación obligatoria, que será acreditada de manera presencial o virtual según la modalidad dispuesta.

El pago se realizará posteriormente a la elección y constituye un reconocimiento económico al compromiso cívico de quienes garantizan el correcto funcionamiento del sistema democrático.

Una elección con Boleta Única en Santa Cruz

Las elecciones del 26 de octubre de 2025 marcarán la primera experiencia de Boleta Única Papel en Santa Cruz. El nuevo sistema busca mayor transparencia, equidad y claridad para el votante, evitando una gran cantidad de boletas que generaba la derogada Ley de Lemas.

Con ocho listas ya oficializadas y el registro abierto para autoridades de mesa, la Justicia Electoral avanza en la organización de unos comicios que definirán los próximos representantes de la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.