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En las instalaciones del Boxing Club de Río Gallegos se llevó adelante este domingo la jornada “Aike Jugar”, en el marco del Mes de las Infancias. La propuesta, gratuita y abierta a toda la comunidad, se desarrolló de 15:00 a 19:00 en Provincias Unidas N° 106 de la capital santacruceña.

En este contexto, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, indicó: “Estamos acá en Aike Jugar, un Boxing completamente colmado y convocamos a toda la comunidad de Río Gallegos. La verdad que es una felicidad absoluta para terminar este mes de las infancias”.

Sostuvo que “venimos con actividades en toda la provincia, estuvo el Viva Barrio en Las Heras y Caleta Olivia; ayer (por el sábado) en la Sociedad Rural con la Expo Campo para los más chicos y hoy también con esta jornada para ellos y este es resultado de un trabajo que venimos realizando desde principio de año cuando el gobernador Claudio Vidal nos empezó a decir que teníamos que trabajar en equipo, hablar con la comunidad y escucharlos”.

La ministra de Gobierno recorrió las distintas propuestas y actividades destinadas a las familias durante el cierre del Mes de las Infancias.

Por otra parte, la ministra de Gobierno puso en valor la presencia de los distintos organismos provinciales en un mismo espacio y señaló que este tipo de encuentros permiten acercar las políticas públicas a la comunidad.

“Que se encuentren presentes hoy los diferentes entes del Gobierno Provincial en un evento que es para chicos, me parece que se trata de eso, de escuchar al vecino e intentar resolver en el momento las situaciones que podamos resolver porque quizás en la semana no puede o que el Estado le acerque sus servicios mientras los chicos disfrutan de un momento para ellos”, remarcó.

“Este tipo de eventos, tanto el Viva Barrio como Aike Jugar no se podrían desarrollar sin el esfuerzo y compromiso de los trabajadores del Estado sumado a cada uno de los entes provinciales. Hoy tenemos a todos los organismos acá por lo que es un esfuerzo y del compromiso de los trabajadores”, manifestó.

Para cerrar, aseveró: “Me parece que esta es otra forma de contarle a los chicos y chicas que por ahí no tienen nuestro lenguaje cuáles son los servicios o qué es lo que hace el Estado provincial. Esto es fundamental para que también puedan conocer cuáles son sus derechos; responsabilidades con un lenguaje acorde al que ellos manejan”.

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