Con ráfagas que superaron los 120 kilómetros por hora y un alerta naranja que puso en vilo a toda la provincia de Santa Cruz, el Poder Judicial activó este lunes un operativo para garantizar guardias mínimas y la continuidad del servicio durante la emergencia. Sin embargo, la jornada no estuvo marcada únicamente por las condiciones meteorológicas: también significó la primera reaparición institucional del vocal Fernando Basanta, apenas dos días después de haber sido absuelto en el juicio político que lo mantuvo suspendido durante un mes.

La reunión, convocada en el marco de las determinaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial, tuvo como objetivo supervisar el funcionamiento de todas las dependencias judiciales y asegurar que se mantuvieran operativas pese al fuerte temporal que golpeaba a gran parte de la provincia. Estuvo encabezada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Renee Fernández, acompañada por los vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y el recientemente reincorporado Fernando Basanta.

Fernando Basanta habló con La Opinión Austral tras el veredicto que lo absolvió en el juicio político. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Junto a ellos participaron el fiscal Lisandro De La Torre, la defensora general Romina Saúl, varios secretarios, la Asesora Letrada General del TSJ, funcionarios administrativos y directivos del Poder Judicial. La presencia de Basanta no solo llamó la atención por lo político, sino también por lo simbólico: fue su primer acto oficial tras la tormenta institucional que significó someterse al proceso en la Legislatura.

Más llamativa aún fue la ausencia de cuatro de los vocales del Tribunal Superior –Sergio Acevedo, Daniel Mariani, Gabriel Contreras Agüero, José Antonio González Nora y Juan Lucio De la Vega-, lo que reavivó el debate interno sobre la composición del máximo órgano judicial. El viernes pasado, al ser consultado por La Opinión Austral tras su absolución, Basanta había sido contundente: “Los vocales del TSJ son cinco. No nueve.”

Una absolución que cambia el escenario

El pasado sábado, la Sala Juzgadora emitió en sesión pública el veredicto que absolvió a Basanta luego de analizar la denuncia que cuestionaba su idoneidad para ocupar el cargo y presuntas irregularidades en su designación. Con ese fallo, la Legislatura ordenó su inmediata restitución al Tribunal Superior y el pago de los haberes retenidos durante los 30 días en que permaneció suspendido.

Renee Fernández acompañada por los vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta; Lisandro De La Torre, la Defensora General, Romina Saúl, los Secretarios/as Matias Neil, Fernando Costabel, Florencia González, Marcela Ramos, la Asesora Letrada General del TSJ, Elisa Lacentra, el director general de Recursos Humanos, Jorge Bahamonde, el Administrador General, CPN. Fernando Ortíz de Zárate y la Directora General de Administración, CP. Silvia Rodríguez. (FOTO: TSJ)

La votación estuvo a cargo de un cuerpo legislativo integrado por representantes de Unión por la Patria, Por Santa Cruz y bloques unipersonales, quienes debieron evaluar la presentación del abogado Sergio Macagno, que sostenía que Basanta no cumplía con los seis años de ejercicio profesional requeridos por la Constitución provincial para integrar el máximo tribunal.

Durante la audiencia pública, la diputada Fabiola Loreiro -quien tomó la palabra en la última jornada del debate- remarcó que la responsabilidad no recaía exclusivamente en Basanta, sino en decisiones institucionales previas. “Lamento que su impecable currículum se haya visto viciado por algo que era de fácil lectura”, expresó, apuntando a una falta en la conformación de la terna legislativa. También resaltó que la ciudadanía necesita creer en una justicia independiente y ajena a presiones políticas.

El cierre de Loreiro buscó dejar en claro que el voto emitido fue “con compromiso por la libertad y por el bien común”, en un debate que dejó expuesta la tensión institucional en la que está inmerso el Poder Judicial santacruceño.

Entre la tensión política y la urgencia climática

Tras su absolución, Basanta se mostró aliviado pero crítico respecto de la acusación en su contra. “Podría haber judicializado esto y no lo hice. La Constitución fija un mecanismo y decidí someterme, aunque hubiera cosas mal hechas”, sostuvo en diálogo con La Opinión Austral. También cuestionó que la Legislatura insistiera en revisar lo que, según afirmó, ya había sido resuelto por los otros poderes del Estado: su formación, su idoneidad y su designación.

Fernando Basanta firma el veredicto de la Sala Juzgadora que lo eximió de culpas en el juicio político en su contra, ante la mirada de Diego Castro, secretario general de la Legislatura. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Pero este lunes, el foco no estaba puesto solo en la política judicial sino también en la emergencia climática. La presencia de Basanta en la reunión del COE, como parte de su retorno pleno al TSJ, le otorgó un nuevo peso institucional a un encuentro que se realizaba, en principio, para asegurar el funcionamiento de tribunales y juzgados durante las ráfagas que afectaban a toda la provincia.

En ese contexto, la ausencia de los cuatro vocales nombrados por la Ley 3949 -actualmente suspendida por una cautelar del propio TSJ- volvió a tensar el clima interno y a reforzar la lectura de que el máximo tribunal aún está lejos de alcanzar estabilidad estructural.

Una reaparición con guiños políticos

La jornada dejó más que un informe de situación por el temporal. Dejó un mensaje hacia adentro y hacia afuera del Poder Judicial: Fernando Basanta volvió a ocupar su silla en el Tribunal Superior y lo hizo rápidamente, en un contexto de emergencia que reclamaba presencia, conducción y decisión.

Mientras Santa Cruz se enfrentaba a un temporal que obligó a garantizar guardias mínimas y reorganizar la actividad judicial, el regreso del vocal -ahora ratificado y restituido por la Legislatura- se convirtió en el hecho político más relevante del día.

Su participación, en una mesa donde se tomaban decisiones operativas con impacto provincial, fue la confirmación de un dato que él mismo había sintetizado tres días antes: “Somos cinco los vocales del Tribunal Superior de Justicia.” Una frase que, en medio del viento santacruceño, sigue resonando fuerte en los pasillos del Poder Judicial de Santa Cruz.