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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a su equipo de trabajo, concretó la entrega de seis nuevas viviendas en Río Gallegos. Las propiedades, ubicadas en el barrio 56 Viviendas, fueron adjudicadas a familias de la capital provincial que aguardaron un promedio de 20 años de espera para acceder a su hogar, en una jornada que contó con la cobertura de el móvil de LU12 AM680 Radio Río Gallegos.

Como parte de una tradición que acompaña las adjudicaciones, el Gobernador y los nuevos propietarios realizaron la plantación de un ejemplar de retama en el frente de cada casa.

Al finalizar la recorrida, Claudio Vidal destacó el resultado de las obras y el tiempo aguardado por los adjudicatarios. “Como dicen muchos, valió la pena la espera porque son viviendas de excelente calidad. Esto hay que recalcar”, señaló.

Marcos y Ester Tevez compartieron la felicidad y señalaron que se trata eun “logro que lso dusfritar´pa, Yael, nuestro hijo”. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“La última mudanza”

Entre los adjudicatarios que dialogaron con La Opinión Austral estuvieron Marcos y Ester Tevez. El primero en abrir la puerta de la nueva propiedad fue su hijo Yael.

“Es una gran alegría, el sueño de la casa propia. A nosotros, sus papás, nos queda de pasada pero el que la va a disfrutar es él”, expresaron en referencia al niño.

Durante la recorrida por el hogar junto al móvil de LU12 AM680, contaron que “el Gobernador nos fue contando de qué material está hecha, cómo se desarrolló todo”, indicaron.

La familia adelantó que el traslado será inmediato. “Hoy mismo arranca la mudanza, ya tenemos algunas cosas embaladas. Pero será la última mudanza. Prepararemos la otra casa para mudarnos”, afirmaron.

María Rivera y su familia aguardaron más de dos décadas por la adjudicación. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Una espera de 21 años

Otra de las vecinas que recibió su vivienda fue María Rivera, quien aguardó más de dos décadas por la adjudicación. “Es muy emocionante, después de tanta espera, estamos muy felices. Estoy muy nerviosa”, manifestó.

“Le comenté al Gobernador: estuve en un montón de planes y hoy por fin se cumple. Pasaron 21 años y muchos planes. Hoy lo veo y no lo puedo creer, es hermosa la casa. El material es muy bueno”, relató Rivera.

En diálogo con La Opinión Austral, agregó: “Cuesta creer, pasaron tantos años y finalmente sucedió”.

La adjudicataria explicó los pasos inmediatos para habitar la propiedad y las características del terreno. “El gobernador me dijo que nos cambiemos lo antes posible. Tenemos que hacer la habilitación en Distrigas, ya tenemos luz y agua también”, detalló.

Finalmente, valoró las posibilidades de crecimiento de la construcción y el desarrollo del sector. “Hay para ampliar atrás, se puede hacer otra habitación más. Al frente se vienen 120 viviendas más, tendremos un montón de vecinos”, concluyó.