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A partir de las declaraciones e imágenes difundidas sobre el acto de recambio de autoridades del Partido Justicialista de Santa Cruz, realizado este sábado en Río Gallegos, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, cuestionó a los dirigentes que participaron del encuentro y puso en duda el intento de presentar la nueva conducción como una renovación política en la provincia.

“Se creen la Selección Argentina, los salvadores del pueblo y los defensores de nuestra tierra, pero fueron gobierno durante décadas y dejaron que Lázaro Báez terminara siendo dueño de ‘media provincia’”, expresó Ricci.

La funcionaria también cuestionó la composición del encuentro y la presencia de referentes con una extensa trayectoria dentro del kirchnerismo santacruceño.

“Hablan de lo nuevo, pero son las mismas caras de siempre. Es el tren fantasma del kirchnerismo: cambian los discursos, cambian los nombres de los espacios, pero aparecen siempre los mismos”, sostuvo.

En esa línea, Ricci apuntó contra quienes ocuparon cargos de poder durante distintos períodos y que, según planteó, ahora buscan posicionarse como referentes para el futuro de Santa Cruz.

“Después de tantos años en el poder quieren aparecer como los que vienen a salvar Santa Cruz. La gente tiene memoria y sabe perfectamente quiénes gobernaron, quiénes estuvieron alrededor de ese poder y qué provincia dejaron”, concluyó.

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