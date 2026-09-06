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El discurso del exgobernador y actual diputado provincial Daniel Peralta en el acto de asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista de Santa Cruz generó una respuesta pública del concejal de El Calafate, Juan Carlos Rueda, quien criticó las palabras del dirigente peronista a través de las redes sociales.

La ceremonia se realizó en Río Gallegos y tuvo a Peralta, quien asumió como congresal nacional del PJ, entre los principales oradores. Durante su intervención, el exmandatario convocó a la unidad del peronismo santacruceño, reivindicó a dirigentes históricos del espacio y planteó como objetivo recuperar la Gobernación en las elecciones de 2027.

“Creo que el peronismo hoy da el primer paso del camino que tiene que terminar el año que viene poniendo un compañero peronista en la Casa de Gobierno de Santa Cruz”, afirmó Peralta. Luego, al referirse a la gestión provincial, sostuvo: “Nosotros no somos golpistas (…) vamos a trabajar para que el 10 de diciembre del 2027 entre por la puerta grande de la Casa de Gobierno un compañero del peronismo”.

En su alocución, el diputado destacó a referentes históricos del peronismo, entre ellos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y cuestionó las causas judiciales que involucraron a exfuncionarios y dirigentes como Julio De Vido, Juan Carlos Villafañe, Raúl Santibáñez y Nelson Periotti.

“Compañeros, compañeras, compañeros, para finalizar, el timbre de la historia nos está sonando. No nos quedemos afuera (…) De acá salió Néstor Kirchner. De acá salió Cristina. Queremos conducir orgullosamente”, manifestó y cerró: “Muchas gracias, mucha fuerza, mucho compromiso, mucha militancia, porque vamos a ganar esta batalla como hemos ganado tantas en nuestra historia”.

La respuesta de Juan Carlos Rueda: “¿Cómo hacemos para mirarte a los ojos?”

Las declaraciones fueron respondidas por Rueda, quien publicó un extenso mensaje dirigido al exgobernador y recordó diferencias de años anteriores dentro del peronismo santacruceño: “¿Qué le pasó, querido Daniel? ¿A todos y todas? ¿Tan feo se está confundiendo, querido compañero? ¡Se puede hacer de otra forma, hermano querido!”, comenzó el texto.

En otro tramo de la publicación, hizo referencia a Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó la relación que Peralta mantuvo con la expresidenta durante su gestión provincial: “¿La querida Cristina? ¿A la misma que nos mandabas a arruinar porque nunca te dejó gobernar? La verdad, Daniel, me defraudaste, hermano”.

El concejal también se refirió a Julio De Vido, después de que Peralta mencionara a distintos dirigentes del peronismo nacional y provincial. “¿Julio De Vido? ¿También lo levantás?… ¿Cómo hacemos para mirarte a los ojos de ahora en más, viejo?”, expresó Rueda.

Asimismo, durante el acto, Peralta había reivindicado las figuras de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, además de referirse a situaciones judiciales que atraviesan a dirigentes vinculados históricamente con el espacio político.

En su publicación, el edil continuó con sus cuestionamientos hacia el exgobernador y lanzó: “Sabés Daniel, hoy me cae la ficha, cómo nos usaste, viejo cabrón. Das lástima humillándote ante los que te hicieron comer mierda. Dios mío, a lo que llegaste”.

El intercambio se produjo en el marco de la renovación de autoridades del PJ de Santa Cruz, un proceso en el que la dirigencia partidaria planteó la necesidad de reorganizar el espacio y construir una alternativa electoral con vistas a 2027.

En su intervención, Peralta llamó a superar las divisiones internas y trabajar en conjunto. Además, ubicó al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, como una de las figuras del proceso de reorganización partidaria, pese a las críticas que había realizado anteriormente contra el jefe comunal cuando este se alejó del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura provincial.

El posteo de Rueda volvió a poner en escena las diferencias existentes entre distintos sectores del peronismo de Santa Cruz, en un contexto en el que la nueva conducción del partido busca avanzar hacia una estrategia común de cara a las próximas elecciones provinciales.

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