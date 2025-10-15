Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gabriela Ance, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda en Santa Cruz es la única mujer en la provincia que encabeza una lista para las elecciones legislativas, fue entrevistada en el ciclo “Camino a las Urnas” por LU12 AM680 Radio Río Gallegos.

Tiene la particularidad que de los ocho espacios políticos que competirán en las elecciones del 26 de octubre es la única mujer que encabeza una lista en Santa Cruz. Al ser consultada si esto es un posicionamiento político señaló que, “claramente lo es”.

Ante esto, definió al actual gobierno de Javier Milei como “de negacionistas y de violentos”. Ligó directamente la política nacional con la violencia de género, aludiendo al caso del “doble femicida de Uruguay” (cometido por Pablo Luarta) que compartía espacios con figuras del liberalismo argentino como Agustín Laje y Nicolás Márquez , señalando que estos referentes “vienen haciendo totalmente un discurso en contra de las mujeres” y de las “falsas denuncias”.

Esta narrativa, según la candidata, se traduce en una “violencia más cruenta” que hoy se ve, la cual es “planificado de una manera totalmente morbosa” en espacios como el de “Varones Unidos”.

Frente a esta situación, destacó que el rol de una banca de izquierda en el Congreso es “traducir” la lucha de la calle. Por ello, está “llamando al movimiento de mujeres a volver a salir a la calle, a rearmarnos, a reagruparnos” para “colocarla nuevamente en la calle” toda la fuerza de la “ola verde” y las luchas por “Ni Una Menos”. Subrayó que el Frente de Izquierda ha venido impulsando estos espacios, ejemplificando el trabajo de sus compañeras Miriam Bregman, Romina del Pla y Vanina Viñas, quienes buscan defender los derechos ante los “antiderechos” representados en estos movimientos.

Gabriela Ance, dirigente del Partido Obrero, encabeza las candidaturas del Frente de Izquierda.

Realidad provincial

La realidad que la candidata observa recorriendo la provincia es compleja. Criticó las “campañas que son más bien de colores rosadas, como está todo bien” porque lo que ella ve es que “hay muchos trabajadores que la están pasando mal” debido a la “desocupación”, la “precariedad laboral” y la falta de “changa” ya que la gente no tiene dinero en el bolsillo y se contrajo el consumo.

En localidades como Caleta Olivia, acompaña los “comedores y merenderos que organiza el Polo Obrero”, los cuales han crecido por la necesidad. Allí observa que cada vez “más familias” buscan la vianda o el bolsón de comida.

Esta “descomposición social muy importante” acarrea otras problemáticas como “las drogas, con la violencia de género, con la falta de acceso a la educación y a la salud”, e incluso le ha tocado ver a “personas con desnutrición yendo a buscar la vianda”.

En este contexto, recordó que el Gobierno Nacional quitó las ayudas al Polo Obrero, denunciando que las “famosas auditorías no existió ninguna” y que el resultado fue la quita de alimentos que “se pudrieron o los vendieron”.

Para rebatir las acusaciones del Ministerio de Capital Humano, destacó que la verdadera “auditoría sí se hizo” en Caleta Olivia por parte de “las estudiantes de la carrera de trabajo social de la UPA”, quienes realizaron “estudio de campo de investigación en el Polvorero” para reflejar el trabajo de las organizaciones sociales. También se solidarizó con los compañeros como Eduardo Belliboni que están “procesados con una causa elevada a juicio” por la criminalización de la protesta.

La deuda “ilegal”

De cara a los debates legislativos que se avecinan en Argentina, adelantó que el Frente de Izquierda está “totalmente en contra de la reforma laboral, de la reforma jubilatoria y la reforma impositiva”, calificando la política de Javier Milei como “entreguista y colonialista”. Argumentó que esta política busca “confiscar el futuro de los argentinos” y representa una “entrega total de nuestra soberanía”.

Advirtió sobre la “intervención directa del imperialismo yanqui” que busca el litio, el uranio y las “tierras raras”, y la instalación de “fuerzas militares estadounidenses a Tierra del Fuego”. Aseguró que la ayuda de Estados Unidos a Milei es una “entrega” a condición de que el país “intervengan directamente en nuestra economía”, lo que se traduce en “menos educación, menos salud, salarios más bajos todavía” para la población trabajadora.

Las propuestas centrales del FIT-U para enfrentar la crisis son: “desconocer” y “no pagar” la deuda externa, que considera “ilegal” y tomada para “favorecer los negocios de los amigos de las corporaciones capitales” y la “fuga de capitales”. También propuso “nacionalizar los recursos naturales, el comercio y la banca exterior” para ponerlos “en favor del desarrollo del propio país” y la “producción”.

Como medida urgente, la candidata señaló la defensa del 82% móvil para los jubilados y la necesidad de “defender las cajas provinciales” para el caso de Santa Cruz. Criticó el “voto de [José Luis] Garrido en el Congreso a favor del veto presidencial” a la ley jubilatoria, interpretándolo como una señal de que el gobierno “va por la jubilación de la provincia de Santa Cruz” con la intención de “armonizar la caja y aumentar la edad jubilatoria”.

“Llegar a fin de mes”

Como trabajadora estatal con 12 años de antigüedad en la provincia, compartió la realidad de sus compañeros, señalando que el salario “no alcanza”.

Aunque poseen la cláusula gatillo, una “conquista del movimiento de trabajadoras de Santa Cruz”, “no te permite llegar a fin de mes” porque el aumento de la inflación (que fue de 2,4% en septiembre para la Patagonia) encarece “los alquileres, los servicios, el combustible, los medicamentos”.

Además, denunció la “precarización laboral” en el Estado (contratados, cooperativas) y que muchos trabajadores deben llevar sus “propias herramientas” para trabajar.

Aprovechó para “solidarizarse con los 26 compañeros de trabajadores de la salud que fueron suspendidos por el gobierno de Claudio Vidal” por ejercer el derecho a la huelga y denunció los “discursos antiestatal” que atacan a los empleados que, aun con pocos recursos y bajo salario, “garantizamos muchísimas cosas del estado”.

Al finalizar, la candidata pidió que el “voto bronca sea un voto útil hacia la izquierda” porque la “casta sigue gobernando” y los bloques políticos que hoy se quieren desligar, como “el peronismo, como el radicalismo, el PRO”, fueron “parte fundamental” del avance de la Ley Bases y el DNU 70/2023 que permitió el ajuste.

Finalmente, afirmó que el pedido más sentido del santacruceño es “llegar a fin de mes” en un escenario donde el salario está “totalmente endeudado” y la gente usa “tarjeta de crédito” para ir al supermercado. Su campaña sigue con viajes a Puerto Santa Cruz, Piedrabuena y Gobernador Gregores.