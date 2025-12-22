Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Estanislao Aleman, gerente General Región Este de Aeropuertos Argentina, participó del acto de reapertura del Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos.

Sobre la obra que llevó 113 días y representó una inversión de 30 mil millones de pesos, Aleman manifestó al Grupo La Opinión Austral: “La pista es la columna vertebral del aeropuerto, el pasajero tal vez no lo percibe, pero es clave, primero la pista y después la terminal. Estamos muy felices”.

“El balizamiento es de última generación y eleva los estándares de seguridad del aeropuerto. Con la tecnología más moderna disponible al momento, van a poder garantizar las operaciones continuas del aeropuerto”.

Aeropuertos Argentina, como estaba previsto, continuará con la obra en Río Grande. “Esperemos que sea tan exitoso como este”, afirmó.

“Para nosotros, la conectividad en todas las provincias es clave. Distribuir el flujo de pasajeros hacia el interior, que no siempre tenga que pasar por Buenos Aires para hacer conexiones, por eso es clave tener un aeropuerto en condiciones y una pista que esté a la altura”, señaló y agregó que “acá, más que en otros lados la conectividad de la región está dada por Río Gallegos, por eso se empezó por este aeropuerto”.

Parking y pre embarque

Por otro lado, Aleman se refirió a otros trabajos que se realizaron además de la renovación de la pista. “Aprovechamos todo el tiempo del cierre del aeropuerto para hacer cosas que tal vez serían un estrés hacerlas en un aeropuerto operativo, van a encontrar un parking totalmente renovado, el cambio es notorio. La zona de pre embarque se amplió, hay monitores, hay un mejor sistema de sonido. Creo que aprovechamos muy bien ese tiempo ocioso para poder mejorar muchas cosas y esperamos que sea el comienzo de muchas mejoras más”, manifestó.

Asimismo, se refirió a un nuevo espacio para las infancias. “Vemos los espacios y preguntamos cómo es la experiencia de la gente, nos dijeron que los chicos no tenían nada. Esas son las cosas que surgen de entender las necesidades in situ y no de otro lugar remoto”.

Además, destacó: “Está hecho con el esfuerzo de toda la comunidad aeroportuaria, todos pusieron su granito de arena, no es un enlatado que trajimos afuera. Es un espacio que fue hecho por los empleados del aeropuerto”.

Rutas aéreas

Con respecto a las conexiones, recordó: “Nosotros no somos los que ponen las rutas, sí trabajamos en conjunto con las entidades de turismo y los gobernadores para tratar de promover nuevas rutas, pero la que decide termina siendo la aerolínea. Nosotros, más que felices de tener un aeropuerto lista para recibir más conexiones”.

“Este es el aeropuerto clave para la conectividad de toda la región”, reafirmó.

En cuanto a la culminación en tiempo y forma de la obra, señaló: “Son muchos años de desarrollar pistas y terminales, darle previsibilidad a la comunidad de cuánto tiempo va a estar el aeropuerto fuera de operación es clave. Se maneja la parte de imprevisibilidad del clima, eso generó un estrés enorme en los equipos que están súper preparados y son super profesionales y pueden manejar cualquier contingencia para que estos plazos se cumplan. Nos pone muy felices haber podido cumplir el trabajo en tiempo y forma”.

Por último, Aleman manifestó: “Todo el año pasado fue récord, toda la industria a nivel país creció un 14% y este año 2026, se pronostica que va a seguir creciendo tanto internacional como doméstico. Creemos que el futuro es muy prometedor para toda la industria”.