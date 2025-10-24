Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 26 de octubre, los ciudadanos acudirán a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales 2025, en las que se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso de la Nación.

Como ocurre cada dos años, los argentinos votarán para cubrir 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores, lo que representa la renovación de la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.

En el caso de Santa Cruz, la provincia elegirá tres diputados nacionales, en reemplazo de los actuales legisladores Roxana Reyes (UCR), Gustavo “Kaky” González (Unión por la Patria) y Facundo Prades (Por Santa Cruz). Este último completó el mandato iniciado por Sergio Acevedo y Claudio Vidal, quienes dejaron sus bancas tras asumir nuevos cargos.

Cobertura especial: “Camino a las Urnas”

Desde las 07:00 de la mañana, el Grupo La Opinión Austral pondrá en marcha una cobertura especial en vivo de la jornada electoral bajo el ciclo “Camino a las Urnas”, con transmisión simultánea por LU12 AM680, FM Láser 92.9, FM Las Heras 92.1 y el sitio web laopinionaustral.com.ar.

Con periodistas desplegados en todas las escuelas de la provincia, los lectores podrán seguir el minuto a minuto de los comicios: el desarrollo de la votación, la palabra de los candidatos, los primeros resultados y el análisis político en tiempo real.

Además, la audiencia podrá mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales de La Opinión Austral, con actualizaciones permanentes, fotos, videos y transmisiones en vivo desde los principales centros de votación.

La jornada del domingo marcará un nuevo capítulo en la vida democrática de Santa Cruz, y La Opinión Austral te invita a vivirlo con la cobertura más completa.