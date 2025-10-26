Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Daniel Álvarez, uno de los candidatos a diputado nacional por Provincias Unidas en Santa Cruz, aceptó la victoria de Fuerza Santacruceña y La Libertad Avanza frente a su espacio, y destacó: “Es justo y también habla de madurez política reconocer la derrota cuando el pueblo habla. Gracias a Dios, y lo decimos de forma permanente, vivimos en un país en el cual podemos elegir libremente a quien queremos que nos represente”.

Desde el búnker del partido SER, acompañado por el gobernador Claudio Vidal, el jefe de Gabinete expresó: “Hoy habló el pueblo y hay que respetarlo, hay que hacer lectura de esto y seguir trabajando porque, por sobre todas las cosas, si hay algo que tenemos muy en claro porque somos trabajadores, es que mucha gente nuestra sigue necesitando soluciones y, obviamente, tenemos muy en claro que tenemos muchísimo para dar”.

Remarcó que “no nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir trabajando como lo hicimos siempre, con la frente en alto, caminando tranquilos por la calle, con las manos limpias… aunque parezca un detalle, es lo que la gente necesita entender. De una buena vez por todas, seguir metiendo más gente sana y honesta en la política para que participe, para ir siempre adelante. Tenemos que perseverar, no hay que rendirse, hay que tener confianza, optimismo, para levantarnos con más fuerzas mañana y seguir trabajando. Muchas veces una patada atrás es un empujón”.

Daniel Álvarez reconoció la derrota y llamó a “seguir trabajando y solucionar problemas”. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral.

“La retirada de YPF de la provincia nos dio un golpe bajo”

Luego, analizó el resultado adverso del domingo en diálogo con La Opinión Austral y otros medios: “Uno puede hacer interpretaciones sobre lo que dijeron las urnas, seguramente pueden ser distintas aristas, muchas variables, pero nosotros lo venimos observando y lo dijimos en distintas entrevistas en medios de toda la provincia: que hay instalado un enojo, un mal humor social, puede ser producto de la macroeconomía, de los precios de los alimentos, los combustibles, el costo de vida”.

A propósito, mencionó que “la retirada de YPF de la provincia creo que a nosotros nos dio un golpe bajo, a pesar de que el gobernador se puso al pie y al frente como punta de lanza para poder salvaguardar esta situación. La problemática salarial, porque el sueldo no alcanza, siempre castiga al oficialismo”, y agregó: “Lo que hay que interpretar es este mensaje que ha dado el pueblo. Cuando el pueblo elige, hay que respetarlo”.

A su vez, sostuvo: “Lo dijimos hoy a la mañana, cuando me tocó ir a emitir el voto: que habíamos dado todo lo que había que dar y tocaba someterse a la voluntad popular. La voluntad popular habló, hay que escuchar, respetar al pueblo, seguir trabajando. Mañana los trabajadores, a las seis de la mañana, tendrán que levantarse; hay que seguir, con más responsabilidades que antes, porque este gobierno tiene que ocuparse de solucionar todos los problemas”.

Para Álvarez, “la gente está cansada de intentar llegar a fin de mes cuando la plata no alcanza. Eso molesta, por supuesto, y cuando hay elecciones el ciudadano entiende que es un momento de mostrar su enojo también. Por eso hay que respetar y seguir trabajando. Mañana la vida continúa”. Consultado acerca de la baja participación en las urnas, lamentó: “Muchos argentinos no quieren votar porque sienten que no cambia la vida que ellos necesitan, y eso termina repercutiendo en los resultados también”.

Para cerrar, señaló que “vivimos en un país libre; los ciudadanos tienen todo el derecho de votar a quien quieran y también de votar en blanco aquellos que no quieren emitir su sufragio”, pero remarcó: “Aunque uno entiende que hay que involucrarse en la vida democrática, porque después quienes ganan son quienes toman las decisiones. Corresponde felicitar a los ganadores y ahora resta dar vuelta la página, seguir trabajando y solucionar problemas. No nos queda otra que aceptar la derrota después de haber hecho el trabajo que había que hacer”.

