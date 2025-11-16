Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz se prepara para concretar este martes 18 de noviembre, en El Calafate, la firma del decreto final que autoriza los contratos de cesión de diez áreas hidrocarburíferas de la Cuenca del Golfo San Jorge, que fueran firmados entre Fomicruz y seis empresas.

El acto, presidido por el gobernador Claudio Vidal, será el paso formal definitivo que permitirá que las siete operadoras adjudicatarias tomen posesión efectiva de los yacimientos a partir del 1 de diciembre.

La ceremonia se realizará en el Hotel Posada Los Álamos, en el Salón Rodeo, a partir de las 15:30 con la recepción de autoridades, funcionarios, empresas y medios de comunicación, y continuará a las 16:00 con la firma oficial de los decretos de autorización.

Este movimiento marca uno de los hitos más importantes en el rediseño del mapa energético provincial desde que, el 2 de junio pasado, YPF cediera formalmente a Fomicruz la titularidad de estas áreas maduras, en el marco del memorándum de entendimiento firmado con la Provincia.

El Proceso de traspaso de las áreas de YPF a FOMICRUZ llevó varios meses. En junio se alcanzó el acuerdo. En septiembre podrían empezar a licitar las áreas. En la imagen, Horacio Marín, CEO de YPF y Claudio Vidal. gobernador de Santa Cruz.

Del acuerdo con YPF a la adjudicación a siete operadores

El lunes 10 de noviembre, Fomicruz firmó los contratos de cesión con las siete compañías que administrarán y operarán las áreas:

Quintana Energy Investments SA y Quintana E&P Argentina SRL

Brest S.A.

Azruge S.A.

Roch

Clear Petroleum SRL

Patagonia Resources S.A.

Los bloques involucrados son: Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte; Barranca Yankowsky; Los Monos; El Guadal – Lomas del Cuy; Cañadón Vasco; Cañadón Yatel; Pico Truncado – El Cordón; Los Perales – Las Mesetas; Cañadón León – Meseta Espinosa; y Cañadón de la Escondida – Las Heras.

El proceso, impulsado por el Gobierno provincial, garantiza la continuidad de la producción hidrocarburífera, el sostenimiento del empleo, la llegada de nuevas inversiones y la presencia activa del Estado en la administración de áreas maduras.

La ceremonia de apertura de sobres para la adjudicación de las áreas a nuevas empresas, estuvo encabezada por el gobernador Claudio Vidal. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Inversiones por USD 1.259 millones y reactivación de la Cuenca

Tras la apertura de sobres, se confirmó que las empresas planean invertir USD 1.259 millones en los próximos seis años, destinados a:

Incrementar la producción en los yacimientos maduros.

la producción en los yacimientos maduros. Optimizar la infraestructura existente.

la infraestructura existente. Reactivar pozos inactivos.

pozos inactivos. Impulsar nuevos proyectos de perforación.

nuevos proyectos de perforación. Sostener y ampliar el empleo en el norte de Santa Cruz.

Según la Resolución Nº 542/2025 de Fomicruz, la distribución operativa quedó definida de la siguiente manera:

Patagonia Resources S.A. : Los Perales – Las Mesetas, Los Monos, Barranca Yankowsky.

: Los Perales – Las Mesetas, Los Monos, Barranca Yankowsky. Clear Petroleum SRL : Cañadón de la Escondida – Las Heras.

: Cañadón de la Escondida – Las Heras. Roch : Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra, Cañadón Yatel, El Guadal – Lomas del Cuy.

: Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra, Cañadón Yatel, El Guadal – Lomas del Cuy. Azruge S.A. : Cañadón Vasco.

: Cañadón Vasco. Brest S.A .: Pico Truncado – El Cordón.

.: Pico Truncado – El Cordón. Quintana Energy Investments SA / Quintana E&P Argentina SRL: Cañadón León – Meseta Espinosa.

Un año y medio de trabajo conjunto

Durante la firma de los contratos de cesión, el único orador fue el ministro de Energía y Minería de la Provincia, Jaime Álvarez, quien destacó la magnitud del proceso: “Es un reconocimiento a todos los técnicos del Ministerio, de Fomicruz y de otras áreas que trabajaron en este proceso. Fue un trabajo abarcativo. Fue un año y medio de labor coordinada por el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez” y anticipaba que “en unos días más el gobernador va a ratificar por decreto estos actos, con lo que se culminará este proceso (por este martes 18)”.

El funcionario también contextualizó la importancia estratégica de recuperar producción en el Golfo San Jorge:“YPF comenzó a invertir cada vez más en Vaca Muerta y cada vez menos en el resto de las provincias. En una década, la inversión y el empleo crecieron allá, en detrimento de lo ocurrido en Santa Cruz”.

Álvarez advirtió además sobre un escenario energético nacional crítico:”En tres o cuatro años Argentina tendrá que importar petróleo pesado y semipesado para poder mezclar en las refinerías del país“. De ahí el valor estratégico del crudo que se produce en Santa Cruz.

Jaime Álvarez fue el único orador en el acto de firma de contratos de cesión de las áreas entre Fomicruz y las nuevas empresas. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Desafíos inmediatos: evaluar, recuperar y reactivar

En las diez áreas cedidas existen más de 4.000 pozos petroleros inactivos, lo que plantea un desafío técnico de gran escala. Los responsables de Clear Petroleum, Juan Antonio González Pedroso, y de Patagonia Resources, Gustavo Salerno, coincidieron al dialogar con La Opinión Austral en que:“Lo primero es entrar y hacer un relevamiento de todos los yacimientos”. Y que en ese contexto, “el trabajo de pulling y workover será fundamental“.

La prioridad será recuperar la mayor cantidad posible de pozos inactivos y luego avanzar en nuevos planes de perforación que permitan incrementar la producción provincial.

Juan Ignacio González Pedroso, presidente de Clear Petroleum SA, dialogó con La Opinión Austral. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Un acto institucional con fuerte impronta política y económica

La actividad oficial del martes 18 contempla:

15:30 – Recepción y acreditación Llegada de autoridades provinciales, intendentes, representantes de empresas petroleras y medios de comunicación.

16:00 – Acto central Firma de los Decretos de Autorización de Cesión, presidida por el gobernador Vidal.

La decisión del Gobierno provincial de realizar el acto en El Calafate, es por razones de conectividad, ante el cierre del aeropuerto de Río Gallegos por refacciones. Simbolizará, además, el relanzamiento de la Cuenca del Golfo San Jorge como motor productivo de Santa Cruz.

Se espera una pronta reactivación del trabajo en las áreas que permitan frenar el declino productivo de las mismas.

Punto de inflexión para la industria petrolera provincial

Con la firma del decreto, Santa Cruz completará un proceso de recuperación y reordenamiento productivo que comenzó con la salida de YPF de las áreas maduras. A partir del 1 de diciembre, las nuevas operadores iniciarán un ciclo que combina inversión, reactivación y empleo, con el objetivo de devolver dinamismo a una de las cuencas petroleras históricas del país.

El Golfo San Jorge se prepara para comenzar una nueva etapa. Y este martes 18 será el día que termine de sellarse.