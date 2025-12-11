Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de lo establecido por la Ley provincial N° 3718, el jefe de Gabinete Daniel Álvarez asistirá este viernes 12 de diciembre a la Legislatura de Santa Cruz para presentar y defender el Segundo Informe de Gestión 2025, un documento que detalla los avances alcanzados por el Poder Ejecutivo durante el segundo semestre del año.

La exposición forma parte de los mecanismos institucionales de transparencia y rendición de cuentas, y permitirá a los diputados realizar consultas sobre políticas públicas, ejecución administrativa, modernización estatal y planificación estratégica.

El jefe de Gabinete, como en junio, volverá a la Legislatura para brindar su informe de gestión.

Planificación territorial y desarrollo provincial

El informe destaca un fuerte trabajo interinstitucional para ordenar el territorio provincial, coordinar políticas con municipios y avanzar en criterios comunes para el uso del suelo y proyectos productivos. Se realizaron mesas de trabajo junto al IDUV, la Secretaría de Ambiente, Turismo, Recursos Hídricos y el Consejo Agrario, con énfasis en el noroeste y la zona costera de la provincia .

Asimismo, se avanzó en planificación urbana y territorial, participando en jornadas nacionales de urbanismo y sostenibilidad, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones.

Modernización del Estado y transformación digital

Uno de los ejes medulares del informe es la modernización administrativa. Entre los puntos destacados se encuentra:

Crecimiento del uso de Firma Digital , con más de 260 firmas registradas en 2024 y 2025, consolidándose como herramienta clave en la gestión pública

, con más de 260 firmas registradas en 2024 y 2025, consolidándose como herramienta clave en la gestión pública Expansión del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) , con mejoras en liquidaciones, soporte técnico, integración con GDE y reducción de tiempos de procesamiento

, con mejoras en liquidaciones, soporte técnico, integración con GDE y reducción de tiempos de procesamiento Implementación plena del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en todos los ministerios y organismos, con más de 2.000 agentes capacitados y 36 trámites totalmente digitalizados.

en todos los ministerios y organismos, con más de 2.000 agentes capacitados y 36 trámites totalmente digitalizados. Inicio del análisis del módulo TAD (Trámites a Distancia) para acercar gestiones digitales a la ciudadanía, como partidas y registros de proveedores.

El informe subraya que la modernización no se limita a la digitalización, sino que implica revisar procesos, fortalecer la transparencia y transformar culturalmente el funcionamiento del Estado.

La ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, junto a Walter Álvarez, de la consultora contratada por el Colegio de Escribanos de Santa Cruz para implementar la firma digital.

Infraestructura tecnológica y fortalecimiento institucional

El documento detalla una serie de avances técnicos:

Optimización de servidores, bases de datos y mejora del rendimiento de sistemas críticos.

Implementación de un servidor propio de correos institucionales y un esquema de DNS para mayor autonomía tecnológica.

y un para mayor autonomía tecnológica. Reorganización y fortalecimiento de la red provincial de fibra óptica, logrando el “cierre del anillo” después de años de intentos.

Capacitaciones técnicas continuas, incluyendo formación en Mikrotik para 72 agentes.

Gestión territorial y asistencia a municipios

Desde el Ministerio de Gobierno, el informe destaca la asistencia financiera a municipios y comisiones de fomento para garantizar el pago de salarios y aportes sociales, así como el avance en la implementación del GDE en administraciones locales.

El gobernador Claudio Vidal junto al presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, en la recorrida por el predio adquirido para la S.A.U.

Producción, Energía y Santa Cruz Puede: diversificación productiva y fortalecimiento del sector

Uno de los ejes que exponerá Álvarez será la evolución del sector productivo y energético provincial, donde se observan avances en:

Coordinación con el sector minero, petrolero y pesquero , especialmente en la Zona Norte, con acciones de logística, ordenamiento territorial y presencia institucional.

, especialmente en la Zona Norte, con acciones de logística, ordenamiento territorial y presencia institucional. Impulso a la producción local , incluyendo artesanías, textiles y bienes culturales que crecieron significativamente en ventas y presencia nacional.

, incluyendo artesanías, textiles y bienes culturales que crecieron significativamente en ventas y presencia nacional. Energía y recursos estratégicos , con acciones de articulación interinstitucional en proyectos vinculados a recursos hídricos, planificación de infraestructura y uso sostenible del territorio.

, con acciones de articulación interinstitucional en proyectos vinculados a recursos hídricos, planificación de infraestructura y uso sostenible del territorio. Santa Cruz Puede, la empresa estatal creada para fortalecer el desarrollo productivo, mejorar la participación provincial en la renta de los recursos naturales y promover proyectos estratégicos con impacto directo en el empleo y la economía regional.

Su rol se proyecta como clave para 2026, especialmente en iniciativas vinculadas a minería, energía, logística y servicios esenciales.

Este apartado se espera que sea uno de los más consultados por los legisladores, dado el contexto económico y la necesidad de nuevas herramientas para dinamizar inversiones, aumentar la producción local y mejorar la capacidad operativa del Estado en sectores estratégicos.

La formulación de la gestión de la Secretaría de Cultura fue destacada en el informe de Gestión. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Cultura, identidad y presencia federal

Otros puntos relevantes que contiene el segundo informe de gestión de este 2025 tiene que ver con la actividad económica como el registro de:

700 nuevas sociedades comerciales inscriptas desde marzo de 2024, tras la creación de la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas.

Marcando una actividad cultural creciente, por parte de la gestión de la Secretaría de Cultura de Santa Cruz con:

Más de 6.187 asistentes a la Feria Provincial del Libro y un impacto económico directo superior a $37 millones.

a la Feria Provincial del Libro y un impacto económico directo superior a $37 millones. Aumento del 30% en la producción textil de PREPAP y ventas por $24 millones.

Avances en digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble con ventanilla virtual y reducción del atraso registral.

El nuevo rol de la Casa Santa Cruz, presente en el informe de Gestión.

Casa de Santa Cruz: identidad, cultura y atención ciudadana

El informe dedica un capítulo al trabajo de la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, el que ha tomado un perfil diferente en esta gestión con:

Implementación del Sistema de Atención al Santacruceño , con seguimiento y trazabilidad de consultas.

, con seguimiento y trazabilidad de consultas. Activación de la agenda federal, participación en el Consejo de Relaciones Exteriores, y organización de la Noche de las Casas de Provincia .

. Lanzamiento de la revista institucional “Vientos del Sur” y fortalecimiento de la presencia digital, con más de 30.000 visualizaciones.

Expectativa por la presentación

La presencia de Álvarez en la Legislatura será clave para conocer en detalle el balance del semestre y los lineamientos estratégicos hacia 2026, en un contexto de modernización acelerada del Estado y reordenamiento territorial.

La exposición se realizará en sesión extraordinaria citada para las 11 de la mañana, en la que los legisladores tendrán la oportunidad de formular repreguntas y requerimientos específicos sobre cada área del informe.