Eugenio Quiroga ingresó al edificio de La Opinión Austral y se reencontró con personal que conoció años atrás en su etapa de director del grupo. Se sacó algunas fotos y dio una entrevista de alrededor de una hora donde hizo un repaso de los 4 años en los que le tocó presidir la Cámara de Diputados de la provincia. “Fue un orgullo haber acompañado estos años a Alicia Kirchner“, afirmó. También dejó definiciones sobre su sello en la Legislatura: “Siempre fui una persona de diálogo“, dijo. Aunque conocedor que quedaron algunas deudas pendientes con la sociedad, rescató los logros de la gestión. El factor “pandemia” cuando apenas arrancaba el gobierno. Y lo que se viene para el país y la provincia. “Voy a estar en la asunción del gobernador electo Claudio Vidal“, adelantó.

LOA: ¿Con qué expectativa llegó? ¿Cree que se pudo cumplir con alguna de las metas que se habían trazado? ¿Cuántas les quedaron pendientes?

E.Q.: En el 2019, cuando ingresamos, teníamos un momento de la economía que, terminando la primera gestión de Alicia, estaba normalizada la situación de la provincia. En ese período se pudieron pagar en tiempo y forma los salarios, el Estado funcionaba normalmente, en marcha todas las industrias. Definitivamente poder pagar los salarios y seguir dando los incrementos normalmente que eran lógicos y pagables, fue el primer logro. En ese momento yo recuerdo las grandes metas que teníamos, que eran la modernización de la provincia, la descentralización, y un gobierno más cerca de la gente. Esa fue la expectativa y la motivación para sumarme al proyecto de Alicia, al proyecto para esta segunda etapa de consolidación de todos esos logros. Por supuesto si me dicen ¿qué queda en el tintero?, y en mi caso particular como caletense, como hombre del norte, creo que nos faltó esa consolidación de poder descentralizar. Algunas cosas hicimos, por ejemplo, desde la Cámara poder llevarla a otras localidades. Nosotros decimos un gobierno más cerca de la gente y en este caso era un diputado más cerca de la gente, que tiene que ver con eso, una modernización de su plataforma. Recordarán que hace años la oposición nos pedía que se televise la sesión por Canal 9, y hoy la verdad que eso está en YouTube. Uno puede ingresar a la página web y revisar todas las sesiones que tuvimos en este periodo, podés repasarlas, podés ver dónde habló el diputado que representa a tu pueblo; está el detalle de todos los proyectos presentados por cada uno de ellos, los que se aprobaron, los proyectos de ley, los de resolución, de declaración. En definitiva, una apertura de información hacia la comunidad importante. Con la modernización creo que es una tarea que se ha logrado. Hoy la Cámara es otra; tenemos una mesa electrónica de ingreso de los expedientes; tenemos firmas digitales.

LOA: ¿Todo queda para la próxima gestión?

E.Q.: Sí, todo queda. Tenemos un estudio con cámaras manejadas por un joystick, robóticas; tenemos la sala de edición. La verdad que hoy la Cámara es otra. Pero volviendo al primer punto, cuando comenzamos recordarán que asumimos en diciembre y tuvimos la pandemia apenas empezamos. Parece otro siglo, pero ocurrió en esta gestión. A nosotros nos cuesta todavía recordar esos momentos, pero recuerdo que Alicia me dijo que había que ir a Olivos a la reunión con el presidente y los otros gobernadores. Fuimos y cuando volvimos, ya Río Gallegos estaba oscurecido, no se podía andar en ningún lugar. La verdad que fueron momentos tensos, difíciles, pero que creo que este gobierno le puso el pecho. De hecho, el gobierno durante la pandemia tuvo que hacerse cargo con actividades que eran imprescindibles, que eran esenciales como la producción minera, la producción petrolera; producciones de distintos tipos que esta provincia tenía que mantenerla. Cómo hacíamos para poder generar todos estos controles necesarios para que el virus no se expanda y, al mismo tiempo, trabajar. Recordarán todo ese lío que se armaba por el recambio de personal en la minería, para que en la actividad petrolera no se contagiaran y que no se muriera la gente. Todo eso se hizo gracias a mucha coordinación entre los intendentes, el gobierno provincial, la policía, los hospitales. La detección era únicamente a través de los famosos PCR que se tenían que realizar los estudios de análisis para ver si estaba o no el virus en las personas y había dos en toda la provincia, uno aquí en Río Gallegos y otro en El Calafate; y nos preguntamos qué hacíamos con las otras localidades que estaban todos tan lejos para poder detectarlo; imagínense el nivel en ese momento de problemática que este gobierno pudo llevar adelante. Cuando lo cruzo al ministro de Salud (Claudio García), recordamos cuando vino la segunda ola: el resto de las provincias pegó otra vez el salto de casos y se duplicó la cantidad; nosotros hicimos una reducción a la mitad; o sea, en la segunda ola nosotros tuvimos la mitad que la primera en cantidad de infectados; pero eso fue gracias a una serie de medidas que obviamente no eran algunas muy populares.

“Parece otro siglo, pero la pandemia ocurrió en esta gestión”. EUGENIO QUIROGA

LOA: ¿Considera que el gobierno pagó un costo político que hasta pudo influir en las elecciones legislativas del 2021?

E.Q.: Seguramente en algún porcentaje, sí; pero volveríamos a repetir como gobierno lo mismo, aún sabiendo el costo que se iba a pagar; yo lo haría. En ese momento había que tomar una decisión. En la Legislatura se trató el tema del famoso ibuprofeno inhalado, una discusión larga. Ahora poder mensurar el costo político es difícil; no nos votaron en la intermedia porque teníamos grandes controles en Ramón Santos que en otras provincias ya se había liberado o se habían hecho mucho más laxos. Pero tampoco se puede mensurar cuántas hubieran sido las personas que hubieran fallecido si por una cuestión de quedar bien políticamente o de un voto más, hacíamos otra cosa.

LOA: Respecto del rendimiento legislativo, en los cuatro años que le tocó presidir la Legislatura provincial ¿qué balance hace al respecto?

E.Q.: Cuando terminamos la última sesión ordinaria les agradecí la colaboración a todos, no solamente a los diputados y diputadas, sino al personal que siempre estuvo a disposición para cualquier tarea. Creo que se hizo un trabajo interno y lo interesante es que todos los sectores tuvieron rol importante, por ejemplo, en la Dirección de Innovación. Se marcó una impronta distinta. Con los diputados se buscó estar más cerca y más en contacto a través de los medios tecnológicos, pero también poder sesionar en el interior, llevar las capacitaciones a los Concejos Deliberantes, la ley Micaela, los cursos de protocolo, de taquigrafía, las capacitaciones a los Community manager. Respecto a los proyectos tenemos de diversa índole como los de protección de recursos naturales, la ley que le permite la tecnología blockchain a nuestra provincia, la ley de administración financiera que hace que hoy nuestra provincia esté a la altura de cualquier otra provincia y tenga una real dimensión de la programación de los presupuestos, entre muchísimos otros. Le decía a Alicia (Kirchner) la semana pasada que la verdadera transformación que se ha logrado en estos 8 años desde que ella tomó la provincia, endeudada y sin posibilidad siquiera de pagar los sueldos, ni hablar de inversiones, es cómo queda hoy. Creo que esa evaluación, como nos pasa a nosotros con la pandemia, se podrá tomar dimensión más adelante. Muchos quizás todavía no recuerdan el 2015 cuando tomó Alicia la gobernación y estábamos bajo la presidencia de otro signo político (Mauricio Macri). Esa evaluación creo que los ciudadanos la haremos quizás con el tiempo. Inclusive, cuando me toca representar a Alicia en la reunión de gobernadores o con los vicegobernadores de otras provincias, uno puede ver que nuestra provincia tiene, no solamente estabilidad financiera y económica, sino la proyección de crecimiento, en comparación, mucho mejores. Pero quizás no sea hoy el momento, de hecho, venimos de una elección donde nuestra fuerza política no ha triunfado, aunque también tiene que ver con el contexto.

“Tuve una muy buena relación con todos los diputados y diputadas”, dijo Quiroga. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

LOA: ¿Qué resultado cree que tuvo la gestión con la oposición? Le tocó, además, la particularidad que el bloque oficialista se dividió. ¿Cómo convivió con ambas cosas?

E.Q.: Yo me caracterizo por ser una persona de diálogo, de convivencia, y creo que tengo una muy buena relación con todos los diputados y diputadas, y también, obviamente, con los de la oposición. Siempre valoro que el lugar donde se dirimen las diferencias en esta democracia es en la Legislatura; ahí tenemos todas las discusiones y es lógico que haya posturas distintas. En el caso de una fuerza política que gobierna, por eso no hay que enojarse, lo que hay que hacer es convivir, poder llegar a acuerdos (…) A veces por diferencias adentro de los bloques y no digo de la nuestra, sí estoy hablando en este caso de la oposición, no se logra sesionar o hay algunos temas que no están de acuerdo. En la última sesión Alicia se había comprometido con el gobernador electo (Claudio Vidal) que iba a dejar el presupuesto aprobado, no lo pudimos hacer, lo hará la próxima Cámara (…) La gobernadora se ha juntado con el nuevo gobernador, hay ánimo de poder colaborar, de dejar las cuentas en orden. Decían, muchas veces: “Nos están llenando la provincia de gente”, lo que no es verdad; decían: “Dejan una provincia endeudada”, tampoco es verdad. De hecho, antes de terminar se van a pagar los sueldos sin ningún problema.

LOA: ¿Cómo viene el traspaso de mando y todo lo que se dijo?

E.Q.: Ahora estamos esperando las nuevas asunciones, Alicia no va a poder estar porque, en ese momento, estará como senadora en el Congreso de la Nación, pero en mi caso por supuesto sí voy a estar en representación de nuestro gobierno. Queremos ser claros que en nuestra provincia la Constitución no habla de traspaso de mando, no es como en la Nación; el gobernador y vicegobernador toman juramento ante la asamblea legislativa, ante la Cámara de Diputados, posterior a la jura de estos. Pero por más que no haya traspaso, no quita que nosotros estemos presentes, en este caso, en mi persona como corresponde. Acá si hay algo que nosotros tenemos que cuidar y se ha cuidado, es la institucionalidad; nuestra fuerza no ganó pero no significa que nosotros como santacruceños de bien no le deseemos el mayor de los éxitos a este gobierno que entra. (A nivel nacional) a mí me hubiera gustado que ganara (Sergio) Massa porque nosotros creíamos que tenía un esquema, una forma, un plan de cómo salir de esta crisis, pero ganó otra fuerza y ahora no significa que estemos deseando que le vaya mal, todo lo contrario, porque acá cada vez que a un gobierno le va mal, es la gente la que sufre.

“Muchos no recuerdan el 2015 cuando Alicia tomó la gobernación”.

LOA: ¿Cree que se empieza a consolidar el bloque patagónico?

E.Q.: Desde el Parlamento Patagónico nuestra provincia, que hoy está a cargo de la presidencia, ha tenido un rol importante y lo voy a traer acá a este estudio a Matías Mazú, que fue uno de los que comenzó y nos invitó a ser parte. Después tomamos esa iniciativa y Santa Cruz hoy en la Patagonia, es la provincia que más motorizó las reuniones y el armado del bloque. La verdad que me parece muy bien que los gobernadores electos de la Patagonia estén fortaleciendo ese bloque, significa que el trabajo que se hizo fue importante y ese es el camino, porque cuando uno ve cómo se va armando el resto de la Argentina, el norte grande, por ejemplo, la organización que tienen como región para defender sus intereses y para tener participación en el presupuesto con obras regionales. Y acá, lo digo públicamente, este gobierno que entra si vemos que se están vulnerando los derechos de la región patagónica, los derechos de nuestra provincia, la coparticipación, ni hablar la obra pública, por supuesto que voy a estar acompañando al gobernador en defensa de los intereses, pero como un ciudadano más. Los santacruceños tenemos que estar alertas porque estamos hablando de logros obtenidos por nuestra provincia, logros obtenidos como región y una palabra que parece que la decimos, pero no la practicamos, que es el federalismo. Por eso vuelvo a repetir: cómo no vamos a pensar nosotros en desear que a este gobierno le vaya bien, aunque no sea nuestra fuerza política.

LOA: Habló del traspaso de gobierno y entre los temas que se vienen hablando está el de la cantidad de gente ingresada a la Legislatura ¿Qué opinión le merece?

E.Q.: Creo que, si hay algo que no tenemos que hacer ahora, en esta transición, es traerle problemas a la gente, ya bastantes problemas tienen. Que la ciudadanía se quede tranquila que esta Cámara de Diputados va a entregar el mandato con menos personal de la que tomamos. De hecho, en realidad el personal que uno tiene que poner, que no es planta permanente, hay menos personas. Estamos en algo más de 400 personas que son las que están permanentemente en la Cámara, el resto, que son un número similar, que son los cargos políticos que están con la gestión, que acompañan al grupo de diputados que asumió ahora y que, como los diputados, se van estos cargos políticos (…) Esta es la gestión que nosotros tuvimos, con estos diputados, con estos cargos políticos, con estas personas que son de planta permanente y la próxima gestión tendrá sus cargos políticos, espero que haya menos planta permanente porque esa también es una meta que nos hemos propuesto. Nosotros no somos irresponsables.

“En planta permanente, hay menos personas”, indicó Quiroga.

LOA: Tomando un poco de distancia de los hechos ¿por qué cree que el oficialismo termina perdiendo las elecciones?

E.Q.: Creo que fue una multiplicidad de causas. (Javier) Milei no vino a Santa Cruz, no hizo una sola mención de Santa Cruz y ganó en nuestra provincia. Ese es el primer punto, uno de los primeros factores creo que había una sensación y unas ganas de un cambio, pero después tenemos obviamente otros factores. En la provincia, creo que fallamos en el armado electoral. No supimos plantear un futuro que la gente estuviera esperando. Fallamos obviamente en varias cosas y también hubo un gran logro del nuevo gobernador de poder leer todo esto y poder aglutinar a otros grupos, otras fuerzas políticas que le permitieron obtener la mayoría. El uso de la ley de lemas también, tan criticada, pero es nuestro sistema electoral que fue excelentemente utilizado también por el nuevo espacio político (…) Volviendo al primer punto, creo que las expectativas sobre este segundo mandato de Alicia eran quizás superiores, al menos la gente había imaginado quizás otra transformación de la realidad; quizás por ahí nos enfocamos más en cuestiones estructurales como el interconectado en el norte, las grandes obras, en Caleta Olivia la planta de ósmosis inversa, los parques eólicos. Estamos hablando de cuestiones de futuro, pero quizás hoy la población está expectante de otras acciones que más tenían que ver con la cuestión económica. Creo que ese fue el factor que une todas estas razones y que también hizo que no sólo acá, sino a lo largo y ancho del país, hubiera un cambio de oficialismo.

LOA: ¿Le puede dar un último mensaje al pueblo de la provincia?

E.Q.: Ha sido para mí un honor poder representar a mis comprovincianos en este periodo. Me tendrán siempre acompañando a todos por un mejor futuro de nuestra provincia, deseándole éxito al nuevo gobierno que viene y que creo que esta fuerza que tenemos los santacruceños, esto de vivir lejos de los grandes centros urbanos, de las inclemencias del tiempo, hacen que tengamos la templanza suficiente como para poder hacer la provincia que soñamos.