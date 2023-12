Alicia Kirchner: “Hay un Estado presente y cuando hay un presente, hay futuro” Así lo señaló la gobernadora Alicia Kirchner en el marco de la entrega de certificados de la Especialización en Administración Financiera del Sector Público que tuvo lugar este mediodía en Casa de Gobierno e hizo un balance de gestión. “El desarrollo de una provincia tiene que ver con esto, con la capacitación y la formación permanente", señaló.

En el marco de la entrega de certificados de la especialización en Administración Financiera del sector público, la gobernadora Alicia Kirchner realizó un balance de la gestión con eje en la presencia del Estado provincial.

Durante su alocución, la primera mandataria santacruceña reflexionó sobre el Estado presente en la provincia de Santa Cruz. En primera instancia, indicó: “Uno es nuestra Caja de Previsión Social, si el Estado no estuviera presente y no completara el monto que corresponde con una inversión directa del Estado, nuestra Caja de Previsión Social operaría de manera negativa. Pero cuando hay un Estado presente, eso se compensa y nuestros jubilados y jubiladas tienen la respuesta que corresponde”.

La otra, señaló, es salud: “Somos la primera provincia que tenemos el servicio, ya sea con la obra social y con lo que es salud pública, cubierto. Casi el 75 % está cubierto por obras sociales, pero la obra social provincial, que es casi el 40 %, cubre los servicios de manera que la pueden comparar con grandes obras sociales”.

Seguidamente, indicó: “Nuestro sistema de salud, que tiene 20 efectores más los dos de los parajes, es decir 22, es el único servicio de salud pública que está en toda la provincia. Porque privado sí, lo tenemos, por ejemplo, con alta complejidad o mediana en Río Gallegos y en Caleta Olivia. Pero en el resto de los lugares, si no estuviera la presencia del Estado, no estaríamos con esa tranquilidad de saber que tenemos una respuesta”.

En este punto, agregó: “Y el otro, que todavía no tenemos una eficiencia y tenemos que ir hacia eso, son los servicios públicos. Nosotros tenemos una inversión mensual de 3.400 millones. La recaudación es solo de 900 millones. Saquemos la cuenta, casi cuatro veces. Imagínense si alguien tuviera que pagar el servicio de luz de acuerdo con lo que sale en su funcionamiento. Por ejemplo, que en Comodoro Rivadavia hay una diferencia directa del 50 %, por mencionar alguna localidad, y la verdad que esto es importante tenerlo en cuenta”.

Al respecto, la gobernadora expresó: “Yo creo que el Estado presente lo define en muchas cosas. Lo define en distintos servicios, que hay que mejorarlos, que hay que cualificarlos, que tenemos aciertos y que tenemos errores. Pero realmente, y ya terminando mi gestión como gobernadora, hay un presente y cuando hay presente, hay futuro”.

En tanto, remarcó que “siempre hay que poner en el centro a los vecinos y vecinas de Santa Cruz, en función de la realidad, porque podemos tener las mejores intenciones, pero tenemos determinados ingresos y hay que seguir mejorándolos, es decir, tenemos que seguir buscando y generando ingresos”.

Sobre este escenario, recordó: “Nuestros recursos en la provincia son muy importantes, pero para eso también hay que arbitrar todos los medios que hacen a la conectividad, no solamente el satelital. Hoy recibí una hermosa sorpresa, por ejemplo, sobre el aeropuerto de Perito Moreno, que venía siguiéndolo, porque hay que insistir mucho, salió el decreto donde se incorpora al Sistema Nacional”.

Alicia aseguró al respecto: “El desarrollo de una provincia tiene que ver con esto, con la capacitación y la formación permanente. No sé hace cuánto tiempo que no se daba que la capacitación fuera el eje para el desarrollo. Porque realmente si nosotros, que somos los que estamos todos los días en la actividad diaria, no estamos formados y capacitados para los desafíos que se vienen, no vamos a poder dar las respuestas adecuadas”.

Para cerrar, la gobernadora agradeció a quienes recibieron el certificado durante la jornada y el equipo de gestión: “Todo este equipo de gobierno, con sus aciertos y sus errores, ha dado lo mejor, y yo he intentado poner al servicio de mi pueblo, de mi tierra, lo mejor que he podido”.