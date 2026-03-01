Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, respaldó el discurso del gobernador Claudio Vidal en la apertura de las sesiones ordinarias y definió el rumbo financiero de la Provincia en un escenario que calificó como “muy complejo”. En ese marco, afirmó: “Tenemos que ser más ágiles y más eficientes para poder llegar más rápido y mejor a las soluciones que pretende la gente”.

Verbes puso el foco en la necesidad de generar inversiones estratégicas que permitan reducir los costos estructurales del Estado. “Vamos a generar inversiones que provoquen bajar los costos operativos del Estado y que eso vaya a la gente”, sostuvo.

El titular de Economía en diálogo exclusivo con La Opinión Austral explicó que Santa Cruz depende en cerca de un 75% de recursos nacionales o de ingresos vinculados a la minería, el petróleo y los hidrocarburos. Esa estructura impacta de manera directa en las finanzas provinciales.

“Los ingresos de la provincia se ven claramente afectados”, señaló, y agregó que esa situación también se traslada a los municipios. No obstante, aseguró que el Gobierno cumple de manera estricta con la distribución mensual del 100% de la coparticipación provincial y nacional.

En este escenario, el funcionario indicó que la gestión busca alternativas para resolver déficits financieros y presupuestarios, con el objetivo de sostener servicios esenciales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado.

Inversiones para reducir gasto operativo

Verbes explicó que la estrategia no apunta únicamente a aumentar ingresos, sino también a optimizar el gasto. En ese sentido, planteó la necesidad de mejorar el “margen operativo inicial” del Estado provincial.

Para ejemplificar, mencionó el sistema energético. Santa Cruz mantiene cinco localidades con generación aislada, fuera del sistema interconectado, lo que eleva de manera considerable los costos por equipamiento y combustibles.

“La generación aislada genera altísimos costos. Si logramos invertir y cambiar esa matriz energética, vamos a tener mayor disponibilidad de recursos para aplicarlos a la gente y a la provisión de bienes y servicios públicos”, afirmó.

También señaló que el uso de equipamiento antiguo incrementa el gasto de mantenimiento. La reconversión tecnológica, explicó, permitirá reducir costos permanentes y liberar fondos para otras áreas prioritarias.

Salud y educación en el plan de inversiones

El ministro adelantó que el Gobierno prevé una importante cantidad de inversiones en el sistema de salud y en el área educativa. Según explicó, esas medidas no solo apuntan a resolver problemas actuales, sino también a reducir costos operativos a mediano y largo plazo.

“Son inversiones que nos van a ayudar a resolver mejor los problemas y que nos van a permitir tener un menor costo operativo permanente”, indicó.

El funcionario vinculó estas políticas con los tres ejes que el gobernador Vidal planteó desde el inicio de la gestión: educación, trabajo y producción. Reconoció que en los dos primeros años hubo aciertos y errores, pero afirmó que el desafío ahora es acelerar los tiempos de respuesta.

Paritarias y equilibrio fiscal

En el plano salarial, Verbes aclaró que la resolución reciente del Ministerio de Economía no buscó frenar negociaciones ni congelar sueldos. “Lo que hizo fue sostener lo que podemos pagar de acuerdo a los recursos disponibles”, explicó.

El ministro confirmó que el Gobierno mantiene diálogo permanente con todos los sectores y que las paritarias se formalizarán en ese marco. Remarcó que cualquier acuerdo debe ser cumplible. “Tenemos que asumir compromisos que podamos cumplir. Si uno acuerda un salario, tiene que ser algo que realmente se pueda pagar”, sostuvo.

Verbes explicó que la Provincia necesita equilibrar recursos y gastos en un contexto donde los ingresos muestran dificultades al menos hasta marzo o abril, según datos difundidos por el Ministerio de Economía de la Nación.

Mientras tanto, el equipo económico trabaja en herramientas para sostener el equilibrio fiscal y fomentar mayor nivel de actividad económica, lo que permitiría incrementar la recaudación. En ese sentido, confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con el Banco Santa Cruz para evaluar medidas que impulsen soluciones concretas, aunque evitó adelantar detalles. “Estamos trabajando todos los días para darle respuestas a la gente”, afirmó