El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, encabezó el evento internacional “Liderazgos Transformadores en América Latina”, realizado en el Congreso de la Nación el pasado jueves.

La jornada, que reunió a casi 90 personalidades de distintos ámbitos académicos, culturales y sociales quienes fueron reconocidos por su aporte al desarrollo humano sostenible, social y cultural en la región, tuvo la cobertura especial de La Opinión Austral con entrevistas exclusivas a los protagonistas y organizadores.

Fabián Leguizamón en su discurso, al encabezar el inicio del evento.

Figuras de 13 países recibieron distinciones por su rol en educación, salud, innovación, medio ambiente, políticas públicas y participación ciudadana, en un acto realizado en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación.

Otra de las distinciones entregadas por el vicegobernador Fabián Leguizamón.

Durante la ceremonia en la cual se entregaron caso 90 distinciones, el vicegobernador remarcó: “Este tipo de eventos no sólo buscan distinguir a aquellas personas que hacen un aporte significativo de alto impacto social, sino que también constituye una gran oportunidad para establecer vínculos entre instituciones y fortalecer los lazos de cooperación e integración regional“.

“Esta actividad constituye un hecho cultural, social y político de alto impacto para nuestra provincia que permite visibilizar experiencias de liderazgo ético, solidario, y transformador, posicionando a Santa Cruz como una provincia articuladora de iniciativas regionales con proyección internacional“, subrayó.

El vicegobernador con Juan Brügge y Zark Vauhlosky Reyes, entregando una distinción.

El convocante evento fue organizado por el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón; junto al diputado nacional Juan Fernando Brügge (presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario), el coordinador ejecutivo de la Fundación FIDEHUS (México) Zark Vauhlosky Reyes, la presidenta del Foro Internacional de Liderazgos Transformadores en América Latina, Vilma Emategui (Paraguay); mientras que la coordinación general estuvo a cargo de Juan Szymankiewicz (Argentina).

El evento internacional “Liderazgos Transformadores en América Latina” se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos.

La jornada inició con un desayuno de trabajo, continuó con reconocimientos a directores médicos de la Fundación Favaloro y, por la tarde, una recorrida por la institución. Allí, el vicegobernador fue recibido por el director ejecutivo de la Fundación, Dr. Oscar Mendiz, y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro, Dr. Francisco Klein, quien fue una de las personalidades distinguidas en el Congreso.

