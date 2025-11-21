Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Congreso de la Nación se realizó este jueves el encuentro “Liderazgos Transformadores en Latinoamérica“, organizado por el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón. El evento reunió a decanos y autoridades académicas de 13 países para debatir sobre políticas públicas vinculadas a salud, educación, tecnologías y desarrollo sostenible.

Durante el encuentro se otorgó un reconocimiento al Dr. Francisco Klein.

La actividad tuvo como autoridades anfitrionas, además, al diputado nacional Dr. Juan Fernando Brügge (Argentina); al coordinador ejecutivo de la Fundación FIDEHUS, Zark Vauhlosky Reyes (México), y al coordinador general del evento, Juan Szymankiewicz (Argentina).

En dialogo con La Opinión Austral, Leguizamón destacó la importancia del evento que “permite seguir acompañando el trabajo que transforma realidades en la región”

La jornada abrió con un desayuno protocolar con decanos de Medicina en el Salón Delia Parodi. Allí, La Opinión Austral dialogó con los protagonistas antes del acto central, donde por la tarde hubo casi 90 distinciones internacionales en el Salón de los Pasos Perdidos.

Los organizadores, junto a decanos y autoridades académicas de los 13 países invitados, en el Congreso de la Nación.

Durante el encuentro, el vicegobernador Fabián Leguizamón señaló que era un orgullo haber consolidado este espacio junto a legisladores y autoridades académicas. Subrayó la emoción de celebrar los 50 años de la Fundación Favaloro junto al Dr. Francisco Klein, director del departamento de Áreas Críticas y Terapia Intensiva del Hospital Universitario Fundación Favaloro y director de cátedra en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Favaloro. “Es un orgullo para todos los argentinos”, subrayó.

Durante el encuentro, Leguizamón manifestó que haber generado un espacio para reconocer su trayectoria “les llena el alma“, especialmente por la importancia que tiene para el sistema de salud de la región.

Autoridades de toda Latinoamérica participaron del Desayuno Protocolar encabezado por Fabián Leguizamón. FOTOS: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL

El vicegobernador destacó que la presencia de decanos de distintos países generó una expectativa significativa para la fundación. “El acompañamiento y el reconocimiento en Latinoamérica de lo que se ha hecho desde la Argentina es más que importante“, afirmó.

Asimismo, consideró que llevar la representación provincial al Congreso nacional tiene un valor institucional significativo y expresó que para el Gobierno santacruceño “es sumamente importante estar presentes y demostrar el aprecio que existe en todo el país por el trabajo académico y sanitario”.

Leguizamón también visitó y recorrió las instalaciones de la Fundación Favaloro, donde fue recibido por su director ejecutivo, Dr. Oscar Mendiz, y el Dr. Francisco Klein, con quienes conversó acerca del trabajo del hospital escuela y sobre los proyectos que impulsan para seguir mejorando, ampliando capacidades y fortaleciendo la formación de nuevos profesionales, entre otros temas relevantes.

Oscar Mendiz y Francisco Klein recibieron a Fabián Leguizamón en la Fundación Favaloro.

“El máximo”

Durante la primera parte del encuentro en el Congreso, se otorgó una distinción especial al Dr. Francisco Klein.

En diálogo con La Opinión Austral, Klein afirmó que participar del foro representa un honor y un desafío, ya que considera indispensable fortalecer redes educativas internacionales. Aseguró que “la educación en ciencias de la salud ya no puede concebirse sin tejer exitosamente redes que nos conecten con la región y el mundo”.

Klein subrayó que Latinoamérica enfrenta profundas inequidades en el acceso a la salud, lo que exige que las escuelas de medicina incorporen estas problemáticas en sus planes de estudio. Explicó que en la Universidad Favaloro es obligatorio que los estudiantes realicen una rotación rural de tres meses, donde desarrollan investigaciones epidemiológicas que luego se publican para devolver ese conocimiento a la comunidad.

En ese sentido, destacó que la institución mantiene “el máximo nivel tecnológico, la máxima humanidad y la máxima responsabilidad social“.

