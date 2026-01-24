Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Falta poco para que inauguremos el camping de Río Gallegos“, indicó este sábado el gobernador Claudio Vidal, a una semana de la apertura de ese nuevo espacio público para la capital de Santa Cruz, en una zona que no esta siendo aprovechada para reunir a la familia riogalleguense.

El mandatario provincial publicó el mensaje en las redes sociales, acompañado de una serie de fotografías que muestran el estado de avance de las obras que se están realizando para poder llegar a los tiempos previstos semanas atrás.

El posteo del gobernador Vidal.

Es que tras meses de intensa labor en el predio ubicado en el borde costero de Río Gallegos en cercanías de la Escuela de Policía, el Gobierno de Santa Cruz ultima detalles para la inauguración del nuevo camping, que fue especialmente diseñado para el disfrute familiar en un entorno seguro y accesible. Esta semana se llevó adelante el colocado de hormigón de la rotonda del nuevo espacio.

En esa oportunidad, el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De La Torre, junto a integrantes de su equipo de trabajo, realizó un recorrido por la obra. En ese marco, indicó que se trata de un proyecto ambicioso que encaró la provincia por expreso pedido del gobernador Claudio Vidal y que se encuentra próximo a ser inaugurado.

“Estamos ya en los trabajos finales de la primera etapa y en este momento están llenando la rotonda de hormigón que pertenece a la segunda parte del proyecto. Por lo tanto, ya tenemos veinte parrillas instaladas, más de mil metros de adoquines, cuatro dársenas y una plaza ubicada en el medio“, detalló el funcionario provincial.

El avance de las obras.

Por otra parte, el titular del ente anticipó que antes que finalice el mes de enero se realizará la inauguración oficial del nuevo predio que engalanará la ciudad capital de Santa Cruz. “El 31 de enero será la inauguración, motivo por el cual invitamos a la comunidad a que nos acompañe“, cerró De la Torre durante la visita al predio en la costanera local.

La construcción del Camping Provincial es un trabajo conjunto entre las distintas entidades provinciales, una política impulsada por el gobernador Claudio Vidal. Este enfoque, según indicó el Gobierno provincial, apuntó a que todos los sectores aporten y participen en un proyecto que fortalezca la calidad de vida de los riogalleguenses, promoviendo una visión comprometida con el bienestar de la comunidad.

Por las imágenes, ya está muy cerca de ser una realidad.

