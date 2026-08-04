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La Bahía de los Témpanos, ubicada frente a la imponente cara sur del Glaciar Perito Moreno, fue escenario este martes por la mañana del acto oficial de apertura de la Winter Swimming World Cup Argentina 2026, una de las competencias de nado en aguas frías más relevantes del calendario internacional.

La ceremonia reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, deportistas, organizadores, patrocinadores e invitados especiales, quienes participaron del inicio formal de una nueva edición del certamen.

La Bahía de los Témpanos, frente al Glaciar Perito Moreno, fue el escenario elegido para la apertura de la Winter Swimming World Cup Argentina 2026. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Acto inaugural y participación de autoridades

La jornada comenzó con la recepción protocolar de las delegaciones y representantes institucionales. Luego se realizó el tradicional corte de cinta, que dejó oficialmente habilitada la competencia, en un momento simbólico que contó con la presencia de la mascota oficial del evento, conocida como “Andy”.

Posteriormente, la cantante lírica Tahyana Perret interpretó el Himno Nacional Argentino, dando continuidad al acto de apertura.

La cantante lírica Tahyana Perret interpretó el Himno Nacional Argentino durante el acto oficial de apertura. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Durante la ceremonia brindaron sus discursos el intendente del Parque Nacional Los Glaciares, Horacio Pelozo; el presidente de Nadando Argentina, Matías Ola; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

“Santa Cruz tiene un potencial enorme y lo tenemos que aprovechar”

En representación del Gobierno Provincial, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, valoró el esfuerzo articulado que permitió concretar nuevamente una competencia de alcance mundial en uno de los paisajes naturales más destacados del planeta.

“Gracias a todos por haber confiado y gracias al señor gobernador por haber gestionado en primera persona que esto sea un hecho hoy acá”, expresó.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, brindando su discurso junto al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente de Nadando Argentina, Matías Ola. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Por su parte, el gobernador Claudio Vidal señaló que la realización del evento responde a una decisión política conjunta entre la Provincia y el Gobierno Nacional, orientada a fortalecer el turismo y ampliar las alternativas económicas para Santa Cruz.

“Existió la decisión política que permitió que conjuntamente con el Gobierno Nacional, a través del secretario de Turismo, y la provincia de Santa Cruz podamos desarrollar esta actividad”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que “Santa Cruz tiene un potencial enorme y lo tenemos que aprovechar”, y planteó la posibilidad de extender este tipo de competencias hacia otras localidades santacruceñas en próximas ediciones.

Más de 300 nadadores de 15 países participan de la cuarta edición del certamen internacional de aguas frías frente al Glaciar Perito Moreno. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Más de 300 nadadores competirán frente al Glaciar Perito Moreno

La Winter Swimming World Cup Argentina reúne en esta edición a más de 300 nadadores de 15 países, quienes participarán en pruebas desarrolladas en aguas cercanas a los 2 °C frente al Glaciar Perito Moreno, uno de los principales atractivos naturales de Argentina y Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Con la fotografía institucional junto a autoridades, organizadores y representantes de las delegaciones, quedó formalmente inaugurada la cuarta edición del certamen, dando paso al inicio de las competencias previstas en el cronograma oficial.

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