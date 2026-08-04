Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó el impacto de la Winter Swimming World Cup 2026 para dinamizar la economía local e impulsar el desarrollo del turismo en la provincia en el marco de la gestión del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. El certamen, que reúne a más de 300 nadadores de 15 países, fue inaugurado este martes con la presencia del gobernador Claudio Vidal y el secretario de Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

La villa turística congrega a delegaciones internacionales en una infraestructura montada sobre el Parque Nacional Los Glaciares para disputar pruebas extremas en aguas a 2 °C.

Articulación público-privada e infraestructura internacional

La concreción del certamen requirió la labor coordinada entre Parques Nacionales, la Secretaría de Turismo de la Nación, la Fundación Nadando Argentina y el sector empresarial local. “Ojalá tengan la mejor oportunidad de entender por qué Santa Cruz es tan importante en nuestro país y por qué este lugar es el elegido para que una competencia como esta de nivel mundial pueda celebrarse como si estuviéramos en los países nórdicos”, remarcó la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, durante el acto de apertura.

Las autoridades presentes: Claudio Vidal, Daniel Scioli, Matías Ola, Nadia Ricci y Horacio Pelozo, en la previa del corte tradicional de cinta.

La titular de la cartera productiva puso en valor la decisión política y la articulación institucional que hicieron posible la logística en la Bahía de los Témpanos. “Gracias a todos por haber confiado y gracias al señor gobernador por haber gestionado en primera persona que esto sea un hecho hoy acá”, enfatizó la funcionaria ante los atletas y autoridades presentes. En ese mismo sentido, valoró el esfuerzo del sector empresarial: “Agradecemos al privado que está haciendo una apuesta muy importante colaborando desde todos los rincones de la provincia para garantizar este evento”.

Desestacionalización del turismo y proyección a 2028

La llegada masiva de competidores y comitivas técnicas activa el movimiento económico en un período habitualmente signado por la baja ocupación. “En un momento en el que la estacionalidad marca a la provincia, esto implica que hay alrededor de 1.000 personas movilizándose; el objetivo es promocionar actividades que ayuden a romper con la estacionalidad definitivamente”, explicó Ricci al evaluar el impacto del torneo.

Asimismo, la agenda gubernamental apunta a consolidar a la provincia como un escenario permanente para eventos deportivos de escala global. “Insistimos en la importancia que tiene prepararnos para ser sede del mundial en el 2028, un evento que nos va a caracterizar en el mundo entero ya que por primera vez va a salir de los países nórdicos y lo vamos a tener acá en este escenario imponente”, concluyó la ministra.

Leé más notas de La Opinión Austral