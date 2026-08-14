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La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, continúa con los operativos de inspección y recuperación de lotes abandonados en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de atender la demanda habitacional y garantizar que las tierras fiscales cumplan una función social.

A través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, las tareas se desarrollaron recientemente en los barrios Favaloro y Las Orquídeas, donde fueron recuperados terrenos que permanecían sin actividad y en estado de abandono desde hacía entre 10 y 15 años.

Qué pasa con los lotes abandonados

El secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, explicó que la medida se encuentra contemplada en la normativa vigente. Según detalló, la Ordenanza General de Tierras establece un plazo máximo de cinco años para iniciar la construcción, aunque contempla la posibilidad de una prórroga cuando el titular justifica los motivos de la demora.

“En estos casos hablamos de más del doble de ese tiempo —entre 10 y 15 años— sin cerco, sin limpieza y en estado absoluto de abandono”, señaló Hernández.

Bruno Hernández, secretario de Ordenamiento Territorial de Comodoro Rivadavia.

Antes de avanzar con el recupero, el Municipio realiza las correspondientes notificaciones a los titulares, con el objetivo de que puedan regularizar su situación.

Sin embargo, cuando no existe respuesta ni se registra un acercamiento a la Subsecretaría de Tierras, se considera que no hay interés en continuar con el lote y se procede a su recuperación.

En caso de que haya materiales abandonados en el terreno, estos son retirados y trasladados al corralón municipal, donde quedan a disposición del Juzgado de Faltas.

A quiénes serán destinados los terrenos recuperados

Desde el Municipio señalaron que el destino de las parcelas recuperadas estará vinculado principalmente con la demanda habitacional y las emergencias sociales.

En ese marco, Hernández explicó que la mayoría de los lotes serán destinados a familias damnificadas por la situación del Cerro Hermitte, además de vecinos que llevan años esperando una solución habitacional.

“Estamos destinando la gran mayoría de los lotes recuperados a dar respuesta a las familias afectadas por la situación del Cerro Hermitte, como así también a atender la demanda contenida de vecinos que llevan muchísimos años en lista de espera”, sostuvo.

Buscan evitar nuevas ocupaciones

Una vez recuperado un terreno, el Municipio procura que la asignación sea inmediata para evitar que las parcelas queden nuevamente abandonadas o sean ocupadas de manera irregular.

“Trabajamos con un esquema donde el lote recuperado ya tiene asignado un adjudicatario para su entrega inmediata”, explicó el funcionario.

De esta manera, se activan los plazos correspondientes para que el nuevo adjudicatario pueda tomar posesión y comenzar a ocupar el terreno.

Piden a los vecinos denunciar terrenos abandonados

Desde Ordenamiento Territorial también destacaron la importancia de la participación de los vecinos para detectar lotes que permanecen abandonados durante años.

Hernández señaló que, en muchos casos, son los propios habitantes de los barrios quienes advierten sobre terrenos sin mantenimiento que terminan transformándose en basurales clandestinos y generando problemas de salubridad.

Finalmente, el funcionario invitó a los adjudicatarios que tengan dudas sobre sus terrenos a acercarse a la Secretaría de Tierras para conocer el estado de sus expedientes.

“El objetivo no solo es regularizar la situación dominial de la ciudad, sino también garantizar que la tierra fiscal cumpla con su función social”, concluyó.