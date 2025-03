Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nicole Díaz es la niña de 4 años que falleció en noviembre de 2022 de una infección producida por una amebiasis. Su familia insistió en más de una oportunidad a la Justicia que declaren funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, algo que finalmente ocurrió la semana pasada.

Sin embargo, quien recordó por estas horas ese caso fue la concejal Victoria Ojeda. Entrevistada por La Opinión Austral, tras la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante por parte del intendente Pablo Grasso, la edil del partido SER remarcó que le quedan (al intendente) varios funcionarios por rever como, por ejemplo, en la Secretaría de Niñez“, sostuvo al tiempo que agregó que la familia de Nicole Díaz, “aún siguen pidiendo justicia y la señora (Julia Chalud) sigue ocupando ese cargo”.

Como ya informamos en su oportunidad, Nicole estaba hacía cinco meses en un hogar de abrigo y bajo la intervención del área municipal. La niña había ingresado a la guardia del Hospital Regional y murió en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva), seis días después del primer ingreso. El diagnóstico -corroborado por la autopsia- indicó que la nena de cuatro años tenía amebiasis parasitaria, una infección del colon provocada por una ameba. Su cuadro se agravó por una falla renal y no llegó a subirse al avión que la derivaría a Buenos Aires, como estaba previsto.

La familia de Nicole había pedido la declaración de Julia Chalub, responsable de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; Yanina Bonson, quien era la directora de Salud y Pedagogía del municipio de Río Gallegos; la psicóloga Jessica Balbarán Cárdenas, y Silvina Hevia, quien era secretaria del SENAF provincial. Esto comenzó a materializarse la semana pasada, hasta el momento, en calidad de testigos.

Respecto de este caso, es la primera vez que la oposición lo trae al debate político y fue pocos días después que se conociera la situación judicial del diputado Fernando Españón (Por Santa Cruz), a quien la Justicia pidió su desafuero en el marco de dos causas judiciales, una de ellas por supuesto abuso sexual simple. A Españón “no lo defiendo para nada; tengo entendido que se va a sacar los fueros en la próxima sesión; es la Justicia la que tiene que actuar, y quien tiene que decidir si fue cierto o no; pero no nos olvidemos de quién fue presidente del Concejo, Emilio Maldonado“, remarcó Victoria Ojeda.

Julia Chalub: “Se trata de instalar algo que no es”

La secretaria de Niñez de Río Gallegos, Julia Chalub, defendió la actuación del municipio en la causa judicial por la muerte de Nicole Díaz.

“Declaramos como testigos el 24 de enero (pasado). La carátula es denuncia y se trata de instalar algo que no es“, afirmó Chalub a La Opinión Austral, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante,

Asimismo, la funcionaria del Gabinete de Pablo Grasso cuestionó a la concejal Victoria Ojeda (SER) por sus declaraciones. “Que se interiorice. No vamos a ventilar causas judiciales ni la situación familiar previa a la toma de medidas“, enfatizó.

El caso sigue en investigación y la Justicia determinará responsabilidades. “Esa situación nosotros la explicamos en su momento y también la acreditamos judicialmente”, enfatizó Chalub al tiempo que dijo: “La Justicia va a tomar cartas en el asunto y va a decidir”.

En otro orden, la titular de Niñez afirmó que en el exNIDO funcionará el organismo a su cargo, “en un espacio donde conviven muchos barrios y pocos servicios, la idea con la Secretaría de Salud es tener un lugar y llevar talleres y atenciones, para estar junto a los vecinos”, manifestó.

“A nivel nacional desarrollamos muchos proyectos. Antes había otra llegada a la Secretaría de Niñez, hoy disuelta”, sumó y recalcó que hay “un intendente que sigue apostando desde el día uno en materia de niñez. Tenemos hogares en excelentes condiciones. Los niños tienen garantizados sus derechos. Es una decisión política“, subrayó Julia Chalub.