Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado 23 de agosto, pasadas las 11 horas, la Junta Electoral Nacional realizó en la sede del Juzgado Federal de Río Gallegos el sorteo que definió el orden de ubicación de los partidos y alianzas en la Boleta Única Papel, sistema que se aplicará por primera vez en la provincia de Santa Cruz durante las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

El acto se llevó adelante con la presencia de autoridades judiciales, apoderados partidarios y representantes de las fuerzas políticas que competirán en la contienda electoral.

La alianza Fuerza Santacruceña, integrada por partidos como el Justicialista, Kolina, Unidad Popular y Partido de la Victoria, quedó posicionada en el tercer lugar de la Boleta Única.

Así será el orden de las listas en la Boleta Única Papel en las elecciones 2025 en Santa Cruz. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La lista está encabezada por el sacerdote y profesor Juan Carlos Molina, referente social al frente de la Fundación Valdocco y conductor del programa radial “Rompiendo moldes” en Radio 10. Lo acompañan en la nómina Moira Lanesan Sancho, actual secretaria de Producción, Comercio e Industria del Municipio de Río Gallegos, y el abogado caletense Amadeo Figueroa.

Como suplentes figuran la concejal de Perito Moreno Pamela Pessoa, el concejal de Puerto Deseado Mateo Brunetti y la secretaria general de la CTA A de Pico Truncado Alba Curaqueo.

Desde el frente señalaron que se trata de una construcción amplia que busca “levantar la voz de los santacruceños en el Congreso de la Nación”.

“Hay que ponerle un freno a la crueldad de Milei”

La secretaria de Gobierno de Río Gallegos, Sara Delgado, compartió una foto con los candidatos de “Fuerza Santacruceña”, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho. “No estoy dispuesta a ver cómo cada día que pasa se profundiza la tragedia social. Peor aún, no estoy dispuesta a ver cómo hay quienes no se conmueven con el dolor de muchos”.

Más adelante, subrayó: “Tenemos que construir un horizonte en el que el pobre no defienda las reglas de juego de los ricos y las mayorías puedan elegir en libertad cómo carajo quieren vivir su vida. El peronismo puede construir eso.”

Ocho listas competirán en Santa Cruz

Tras la exclusión judicial del partido UNIR, finalmente serán ocho las listas que competirán en las elecciones generales del 26 de octubre en Santa Cruz. El sorteo definió el siguiente orden en la Boleta Única Papel:

La Libertad Avanza – Jairo Guzmán PRO – Propuesta Republicana – Leo Roquel Fuerza Santacruceña – Juan Carlos Molina Coalición Cívica – ARI – Pedro Muñoz Proyecto Alternativo – Jorge Cruz Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad – Gabriela Ance Por Santa Cruz – José Daniel Álvarez Movimiento al Socialismo (MAS) – Jesús Mariano

Una elección con nuevas reglas

Este proceso electoral será histórico en Santa Cruz, ya que significará el debut de la Boleta Única Papel, en reemplazo de la tradicional Ley de Lemas. La nueva modalidad busca garantizar mayor transparencia y equidad, evitando confusiones en el electorado.

El calendario electoral establece que la campaña formal comenzará el 27 de agosto, mientras que el 26 de octubre los santacruceños definirán en las urnas quiénes los representarán en la Cámara de Diputados de la Nación.