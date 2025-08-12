Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Partido Obrero, que integra el Frente de Izquierda Unidad, ha definido sus candidatos para las próximas elecciones a diputado nacional que se celebrarán el 26 de octubre.

Gabriela Ance, quien encabezará la lista como candidata a esa categoría, en una entrevista con LU12 AM680, criticó duramente al gobierno nacional y acusó de ser parte de la “vieja política” que no representa los intereses de la clase trabajadora.

Desafíos

Ance explicó que, tras un plenario con la militancia provincial, se propuso su nombre y el de Nicolás Gutiérrez para encabezar la lista. La candidata afirmó que, si bien reconocen el “descontento” y la abstención de la población para votar, el desafío de la izquierda es posicionarse como la única “verdadera alternativa de los trabajadores“. Para ello, saldrán a hacer campaña para visibilizar su plataforma y denunciar la “complicidad” con las políticas de ajuste de Javier Milei.

Acusó a la clase dirigente que muestra una “aparente oposición” el Gobierno nacional pero “le aprobaron al Ley Bases a Javier Milei“, “tener estas delegaciones especiales para que él pueda por decreto eliminar un montón de cuestiones esenciales del estado”.

En este sentido, adelantó que defenderán “el yacimiento carbonífero de Río Turbio (YCRT) como empresa estatal”, lo que consideró “fundamental para defender una provincia”.

Dijo, además, que en esta campaña hay sectores que “utilizan fondos del Estado para hacer campaña” y luego “acuerdan con la idea de que no se le debe pagar un aumento a los jubilados, que no se debe votar el presupuesto universitario”, lo que, a su entender, demuestra que el gobierno de Milei no tiene “nada de nuevo” y que, lejos de ir contra “la casta”, recicla las mismas figuras que han gobernado antes.

Empleo en Santa Cruz

El Frente de Izquierda defiende una plataforma centrada en el presupuesto universitario, la salud, los jubilados y la generación de empleo.

Ance consideró fundamental triplicar el presupuesto universitario para garantizar salarios docentes y una educación superior accesible. Además, defendió a los trabajadores del Hospital Garrahan y a los jubilados, a quienes se les sigue ajustando con salarios mínimos y vetos a medidas como el 82% móvil.

En cuanto a la generación de empleo, la candidata señaló que la desocupación aumenta no solo por los despidos masivos de estatales (más de 50.000), sino también por la paralización de la productividad.

En el caso de Santa Cruz, criticó que la riqueza generada por la actividad extractiva, con el precio de la onza de oro “muy arriba”, no se queda en la provincia. “La mayor parte de las riquezas son las multinacionales, las empresas amigas del poder”.

Para Ance, una decisión política de revertir esta situación permitiría la industrialización, la generación de obra pública y la remediación ambiental, creando fuentes de trabajo para la población de Santa Cruz.