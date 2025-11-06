Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz percibe el 12% de regalías hidrocarburíferas por la producción de gas y petróleo en la provincia. En algunos campos, a ese 12% se le agrega el canon del 3% sobre precio excedente que fija la ley 3.117 para algunas de las áreas prorrogadas. Las mismas se pagan los días 15 a mes vencido.

Durante el mes de octubre, se liquidaron las regalías correspondiente al mes de septiembre. El esquema de cancelación de las mismas plantea para el petróleo, el cálculo en dólares pero el pago se hace en pesos al valor de cotización de la moneda extranjera del día anterior,

La fuerte volatilidad que hubo con el dólar durante la previa de las elecciones, no jugó a favor de Santa Cruz, ya que al momento de liquidarse las regalías, el dólar cotizaba en el mercado oficial $1.379 contra los $1.467 que tocó en el mes de septiembre. Lo que implicó una merma en la conversión a pesos, sólo por el precio del dólar, de -6,4% intermensual.

Caída en petróleo

Las regalías petrolíferas de septiembre alcanzaron los USD 8.424.283,97, según los datos publicados este jueves por la Secretaría de Energía de la Nación, a los que tuvo acceso La Opinión Austral.

El pago de regalías, en dólares, fue -5,7% que el mes anterior, dónde se liquidaron USD 8.930.386,72. Pero, por impacto del precio del dólar, la caída fue mucho más profunda alcanzando el 8,9% en pesos.

La merma original de las regalías estuvo atada tanto a la baja del precio del barril como al declino de la producción. A su favor, la provincia suma que es el distrito que mejor valor del m3 de petróleo ostenta, a razón de USD 400,99 por m3 en septiembre.

Este precio fue -4,3% más bajo que en agosto, cuando el m3 promedió los USD 418,93 y -6,11% menor al valor de comercialización de un año atrás, que promedió los USD 427,10.

Efecto Palermo Aike

Los campos maduros santacruceños vienen reflejando un declino constante que se profundizó en la última década, producto de un agotamient de las cuencas, sumado a la falta de inversión en técnicas de recuperación.

Y septiembre no fue la excepción, reflejando un retroceso de -4,2% en la cantidad de m3 computables, que pasaron de 152.342,87 m3 en agosto a 146.003,22 en septiembre.

Al realizar la comparación con septiembre de 2024, nos encontramos con una caída extraordinaria en la producción interanual de -37,7% (se extrajeron 234.500,95 m3). Semejante baja se explica en que entre septiembre y octubre del año pasado, la provincia tuvo el aporte tanto en producción como en regalías del petróleo que produjo, en prueba, el pozo no convencional Maypa.X-1, en Palermo Aike.

Esa comparación interanual se verá aún de manera más drástica, cuando se conozcan las cifras de octubre, que hace un año atrás, fue un período completo de producción del pozo no convencional.

Tambié por esa razón mientras en septiembre de 2024, Santa Cruz cobró regalías por USD 14.030.547, un año despúes (sin la producción no convencional) las mismas fueron 40% más bajas, totalizando USD 8.424.284.

¿Qué pasó con el gas natural?

La situación con la producción gasífera en los yacimientos santacruceños mostró una situación similar a la del petróleo, para el mes de septiembre, con caída de las regalías efectivamente liquidadas.

Con la diferencia de que el precio del gas, en la comparación interanual, mostró una fuerte mejora, en torno al 37,5%, lo que que permitió que pese a la baja de la producción de -21,24%, la liquidación en pesos de las regalías (respecto de septiembre/24) fue 51,45% superior.

Curva de comportamiento de la producción computable de gas natural en Santa Cruz desde 1.991. FUENTE: SECRETARÍA DE ENERGÍA DE NACIÓN.

Santa Cruz tuvo una producción computable de gas de 149.035,76 Mm3, durante el noveno mes del año. Esto implicó un declino de -5,2% respecto de lo producido en agosto (157.250,88 Mm3). Un año antes, la extracción de gas, totalizó 189.226,56 Mm3.

En tanto que el precio promedio para el Mm3 en septiembre fue 6,8% inferior al de agosto. Pasó de $281.539,64 a $262.442,86. Pero un año antes, el Mm3 se pagaba $189.226,56.

Esta diferencia, en pesos, hizo que las regalías hidrocarburíferas subieran +51,45% interanual (de $3.385,25 millones a $5.126,86 millones). En tanto que en la comparativa de septiembre sobre el mes anterior, nos encontramos que las regalías gasíferas liquidadas bajaron -9,1% respecto de agosto, cuando se liquidó $5.639,43 millones.

Al igual que lo que ocurrió con el crudo, el impacto del gas asociado a la producción del Maypa.X-1 se refleja en el comportamiento de la producción interanual, aunque en un nivel significativamente inferior, pese a ser la Cuenca Austral, más gasífera que petrolera.

La curva de las regalías gasíferas muestra una clara diferencia con las del crudo. FUENTE: SECRETARÍA DE ENERGÍA DE NACIÓN.

La expectativa hoy apunta a la reactivación de las áreas recientemente adjudicadas en el flanco norte provincial y a los resultados que pueda tener las nuevas tres perforaciones que se realizarán en la roca madre de Palermo Aike las que, se espera, se inicien en el inicio del próximo año.