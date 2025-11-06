Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

María José Butterfield y Víctor Martensen serán los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, organismo encargado evaluar a los candidatos a jueces y funcionarios ordinarios y seleccionar las ternas para ser elegidos por el gobernador. El cambio, a partir del 10 de diciembre próximo, se definió este jueves, luego del escrutinio de las elecciones que realizaron el lunes pasado los empleados judiciales y los abogados de la matrícula.

La elección de ambos miembros fue en simultáneo con la del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, primera en la historia de la provincia, que consagró a Diana Huerga Cuervo como su primera presidenta. El acto del escrutinio fue encabezado por las miembros del Tribunal de Justicia, Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña, mientras que Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Lucio De La Vega y Gabriel Contreras, los vocales designados este año por el la Legislatura y el gobernador Claudio Vidal estuvieron sentados junto a los candidatos y apoderados de las listas. Daniel Mariani no participó por cuestiones personales, según pudo saber La Opinión Austral. También estuvo el Fiscal General ante el Tribunal Superior de Justicia, Lisandro de la Torre, quien no se movió de la primera fila durante ambos escrutinios.

Sergio Acevedo saluda a María Cristina Riera actual consejera titular en el Consejo de la Magistratura y suplente en la lista ganadora que encabezó el abogado de Pico Truncado, Víctor Martensen. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El escrutinio comenzó a las 10 horas en el primer piso del Tribunal Superior de Justicia con la elección de los empleados judiciales. María Florencia González, secretaria del Tribunal Electoral Permanente, estuvo a cargo del conteo de cada una de las boletas de todas las urnas que llegaron de los distintos puntos de la provincia y de CABA. La lista ganadora resultó ser “Compromiso y Transparencia Activa”, liderada por María José Butterfield y Gerardo Valderrama, por 226 votos contra los 196 votos para la lista opositora “Independencia y Construcción”, con Mirna Larrosa como candidata titular y Aníbal Sosa de suplente.

María José Butterfield trabaja en el juzgado N° 2 en la Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Río Gallegos y es cercana al espacio de la actual conducción del sindicato a cargo de Franco Mascheroni, quien estuvo presente durante un buen tramo del recuento de votos.

Reneé Fernandez encabezó el escrutinio de las elecciones para el Consejo de la Magistatura. En la foto junto a María Florencia González, secretaria del Tribunal Electoral Permanente del TSJ durante el conteo de votos. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Luego realizaron el conteo de votos de la elección de los abogados de la matrícula, motivo por el cual estaban presentes reconocidos letrados de la capital de Santa Cruz, entre ellos los apoderados de ambas listas que compitieron Javier Stoessel (Compromiso) y Matías Solano (Pronto Despacho); Marcela Castro Dassen, Nora Galindo, Silvia Garrigue y Pablo Kairuz, entre otros. Minutos antes de iniciar el conteo llegó Diana Huerga Cuervo, flamante titular del Colegio de Abogados de Santa Cruz.

El abogado de Pico Truncado Víctor Martensen asumirá como miembro del Consejo de la Magistratura.

La lista ganadora en este caso fue “Compromiso”, encabezada por Víctor Martensen y María Cristina Riera, quien es hasta la actualidad la consejera titular. Venció por 360 a 202 votos a la lista “Pronto Despacho” que propuso a Sergio Machado y María Laura De Santis.

Gerardo Valderrama y Aníbal Sosa candidatos suplentes de ambas listas de empleados judiciales para el Consejo de la Magistratura. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Consejo de la Magistratura en suspenso

La elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por los abogados y los empleados judiciales se realizaron en medio de una parálisis en su funcionamiento que tiene nueve concursos para ocupar cargos en toda la provincia demorados desde mayo. Algunos de ellos fueron postergados por distintos motivos a lo largo del año y ahora se sumó la dilación hasta el 17 de noviembre, por la suspensión del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, en el marco del juicio político en su contra. Basanta es además el presidente del organismo que debe evaluar a los jueces antes de ser designados.

El Consejo de la Magistratura está integrado además por Paola Álvarez, vicepresidenta y representante del Pueblo de Santa Cruz, quien fue elegida en las últimas elecciones generales del 2023; Julián Michavila, en representación del Poder Ejecutivo, designado por el gobernador Claudio Vidal; el diputado y jefe del bloque de oficialismo, Pedro Luxen, por el Poder Legislativo; la fiscal ante las Cámaras de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, María Verónica Zuvic, por los funcionarios y magistrados, quién asumió en agosto de este año tras la renuncia de Mario Albarrán.

Reneé Fernández encabezó el escrutinio junto a las vocales del Tribunal Superior de Justicia Paula Ludueña y Alicia de los Ángeles Mercau. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Tanto Albarrán como Bettina Bustos renunciaron al Consejo de la Magistratura luego de que el presidente de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción, denunciara ante la Justicia la posible violación de secretos en dos concursos para ocupar los cargos de juez en los juzgados penales N° 2 y 3 de Río Gallegos y otro en El Calafate.

Escrutinio de las elecciones de empleados judiciales y abogados de la matrícula para el Consejo de la Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El órgano se completa con la doctora María Cristina Riera, por los abogados matriculados y Javier Vaca, por los empleados de la Justicia, quienes ya tienen sus reemplazos a partir del 10 de diciembre.

Nueve concursos en stand by

El 16 de octubre de este año la Cámara de Diputados notificó al vocal de Tribunal Superior de Justicia que la Sala Acusadora lo había suspendido por 30 días en el marco del juicio político por la denuncia en su contra por haber aceptado el cargo como juez supremo sin cumplir seis años como abogado. Al día siguiente los seis consejeros restantes resolvieron suspender por 30 días los plazos procesales y administrativos de los Concursos N° 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114.

El fiscal ante el TSJ, Lisandro de la Torre, junto a los abogados Javier Stoessel y Pablo Kairuz. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Fue “a los fines de evitar nulidades futuras, garantizar la transparencia, el normal desarrollo, la legalidad de los concursos en trámite y resguardar a los aspirantes que avanzaron en los procesos de selección”. Mientras tanto dispusieron que avancen los informes psicológicos psicotécnicos de los aspirantes que avanzaron en los procesos de selección.

María Florencia González, secretaria del Tribunal Electoral Permanente del Tribunal Superior de Justicia. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Se trata de concursos para ocupar cuatro vacantes en Río Gallegos, tres en Caleta Olivia, una en Puerto Deseado y otra en Río Turbio.

María Cristina Riera, Marcela Castro Dassen, Nora Galindo y Diana Huerga Cuervo, flamante presidenta del Colegio de Abogados de Santa Cruz. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En la capital de Santa Cruz buscan cubrir el lugar de juez de Cámara en lo Criminal; juez en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería; de juez en el Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, y de defensor en la Defensoría Pública Oficial N° 2 ante los Juzgados de Primera Instancia.

En Caleta Olivia se convocan tres cargos judiciales. Los puestos corresponden a juez de la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción; a juez del Juzgado Penal Juvenil y otro cargo de juez en el Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería.

Finalmente, en las localidades de Puerto Deseado y Río Turbio se busca designar jueces o juezas para los Juzgados de Instrucción Penal y Penal Juvenil N° 1 de cada ciudad.

Los siete primeros concursos ya habían sido demorados por la renuncia de Albarrán y Bustos, que se produjo luego de que el Tribunal Superior de Justicia cambiara a su representante ante el Consejo de la Magistratura Daniel Mariani por Fernando Basanta.

De los últimos dos concursos que finalizó el Consejo de la Magistratura resultaron designados Yamila Bórquez a cargo del Juzgado de Instrucción N° 2; Gerardo Giménez a cargo del Juzgado de Instrucción N° 3 de Río Gallegos; y Carlos Albarracín, quién ocupa desde septiembre el cargo de Juez de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción N° 1 de El Calafate.

