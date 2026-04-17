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En el inicio de la temporada más compleja para transitar en la Patagonia, Vialidad Nacional presentó este viernes el Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026 en la sede del 23° Distrito Santa Cruz. El acto, realizado en el SUM de 25 de Mayo y Ramón y Cajal, reunió a autoridades nacionales, provinciales y organismos vinculados a la seguridad vial y la salud, con el objetivo de coordinar acciones ante condiciones climáticas extremas.

El foco estuvo puesto en garantizar la circulación y reducir riesgos durante el invierno, cuando la nieve, el hielo y los fuertes vientos afectan la transitabilidad en rutas clave de la provincia. En ese marco, Giovany Albea, jefe distrital del organismo, dialogó con La Opinión Austral y brindó detalles sobre el funcionamiento del operativo y las novedades de esta edición.

Albea explicó que este año decidieron darle mayor visibilidad al plan: “La intención es mostrarle a la comunidad el trabajo que hacemos de manera conjunta con otros organismos, y también acercar esta información a municipios y entidades que no están tan empapadas en lo que es el plan invernal”.

El jefe distrital detalló que la responsabilidad principal recae en Vialidad Nacional, aunque el trabajo es articulado. En Santa Cruz existe un convenio con Vialidad Provincial de Santa Cruz para ampliar la cobertura operativa.

Además, intervienen otros organismos clave como la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Policía Caminera y Protección Civil, especialmente en situaciones de emergencia o en operativos de control y restricción de circulación. “Son los actores más protagonistas del plan, que permiten dar respuesta en distintos frentes durante el invierno”, resumió Albea.

Recomendaciones clave para circular en invierno

Uno de los puntos centrales del PIMI es la concientización de los conductores. En ese sentido, Albea insistió en la importancia de planificar cada viaje: “Es fundamental consultar los partes de transitabilidad antes de salir, revisar el pronóstico y estar atentos a alertas climáticas”.

También hizo hincapié en el uso correcto de elementos de seguridad: “No colocar cadenas cuando son necesarias puede generar accidentes o incidentes. Eso no solo implica costos, sino que obliga a movilizar equipos y descuidar la prevención en otros sectores”.

Según explicó, la responsabilidad de los usuarios es clave para que el operativo funcione de manera eficiente en toda la red vial.

La posible incorporación del sector privado

Otro de los ejes que se proyectan a futuro es la participación de empresas privadas en el operativo. Albea confirmó que ya hubo contactos con actores del sector vial en la provincia.

“Hay muy buena recepción. Nuestra intención es poder abrir la participación del sector privado lo antes posible. Esto no solo mejora la competencia, sino que también genera trabajo en Santa Cruz”, señaló.

En ese sentido, consideró que la incorporación de privados podría fortalecer el sistema y permitir una mejor respuesta ante las exigencias del invierno patagónico.

Con la presentación del PIMI 2026, Santa Cruz se prepara para enfrentar meses de condiciones climáticas adversas con un esquema coordinado que busca priorizar la seguridad y garantizar la conectividad en toda la provincia.