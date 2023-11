Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) concretó el 8° congreso denominado “Producción y Desarrollo de Reservas: Invertir, Producir y Exportar”.

Desde la organización precisaron a La Opinión Austral que por primera vez se llevó adelante la “mesa redonda” integrada por las principales provincias argentinas productoras. Asimismo, estos espacios contaron con la presencia de profesionales y dirigentes sindicales que analizaron los desafíos de la industria energética.

El encuentro protagonizado por los gobernadores electos de la Patagonia -principal región productora del país- estuco conformado por Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Claudio Vidal (Santa Cruz) no pudo estar presente por cuestiones de agenda.

Alberto Weretilneck, gobernador electo de la Provincia de Río Negro.

Río Negro

“Estamos próximos a decidir el gobierno del país y está claro el rol de las provincias en la industria. Tenemos que tener en claro la cuestión federal y la propiedad del recurso en manos de las provincias, según la Constitución Nacional“, dijo Weretilneck al hacer una reflexión política.

Agregó que hay ejemplos que los “distritos fueron responsables” a la hora de construir un país federal, “somos centrales desde la buena predisposición pensando que más allá de nosotros están los intereses de la Nación y del conjunto por encima de las provincias“.

Insistió en su postura: “Dejamos en claro que sea el presidente que fuere, no se puede discutir ni plantear la importancia que tiene el federalismo y los intereses provinciales en los próximos cuatro años, si queremos más desarrollo“.

En otro orden, señaló que Río Negro es el vecino de Vaca Muerta. “Estamos afectados por lo que allí sucede, no es un reproche, es un dato de la realidad. Nuestra cuenca (Cuenca Sedimentaria Neuquina) es madura y convencional en un 80% y la prioridad de las inversiones van hacia Neuquén por productividad y costo“, generando un “declino en los últimos años. Vamos a generar acciones para intentar mantener la producción y si es posible incrementarla“.

El 80% de los contratos de los convencionales vencen entre el 2025 y 2027. Frente a esa realidad, desde febrero próximo llevarán adelante una renegociación para la extensión de las áreas. “Tendremos en cuenta parámetros que son renegociables: las regalías e ingresos brutos. Son aspectos que bajan los costos en el convencional y nos pueden permitir mantener el nivel de actividad“, expuso.

El plan provincial se completa con el objetivo de poner en marcha el no convencional. “Hubo una licitación en Confluencia Norte y Confluencia Sur con buenas ofertas y empiezan los trabajos”, mientras que aguardan que la asociación entre YPF y Pampa Energía avance.

La estrategia de Alberto Weretilneck pasa por aprovechar lo que “está lindante a Vaca Muerta, llevar adelante los procesos de negociación o licitación de las cuencas no convencionales para un nuevo plan de inversiones”, mientras que “a partir de febrero se renegociará la extensión con parámetros que no son comparables a ocho años atrás, hay que ser innovadores”.

“El peor negocio para una provincia es la pérdida de regalías y la pérdida de puestos laborales“, cerró.

Rolando Figueroa, gobernador electo de Neuquén.

Neuquén

“Desde Neuquén creemos que tenemos nuevos desafíos en la Argentina, debemos pasar de ser un territorio con gas y petróleo a ser un país petrolero“, propuso en primer lugar Rolando Figueroa en su paso por IAPG.

Propuso sumar esfuerzos. “No sirve una guerra entre provincias que tienen gas y petróleo contra las que no lo tienen”, ampliando el concepto para la actividad convencional y no convencional. “Sumar significa aunar esfuerzos. Existen realidades muy diferentes, está migrando capital hacia la producción no convencional, sobre todo en un país que permanentemente tiene riesgo“, señaló.

Ése factor “muchas veces termina inclinando la inversión. Los convencionales tienen el camino más minero, es descubrir el yacimiento y extraerlo con una inversión inicial muy fuerte que con el contexto que tiene Argentina a los pocos años se transforma en un alto riesgo“. En cambio, en los no convencionales, “ya está probada que Vaca Muerta es una roca de primera clase a nivel mundial. Se sabe qué manera obtener mayor cantidad de recursos haciendo mayor cantidad de pozos y explorando”.

Frente a este escenario, convocó al bloque patagónico a “sumar y unirse“, apostando al desarrollo de la región. “Estamos convencidos de que la única forma de crecer, sobre todo los patagónicos, es trabajando en conjunto“, dijo y recordó que para 2030 se proyecta que “USD 20.000 millones en exportaciones provengan del gas y petróleo“.

“Los patagónicos tenemos que pensar cómo podemos desarrollar toda la región con las distintas virtudes que se tienen con cada uno de los yacimientos“, dijo y agregó que “para eso debe haber un acuerdo entre las provincias sobre el rol que debe jugar el Estado en la promoción del desarrollo energético“.

Valoró el proyecto de ley de promoción del GNL, que se encuentra para su tratamiento en el Congreso, al considerar “muy importante, incluso para Neuquén, que los yacimientos maduros en Chubut y en Santa Cruz reciban estas inversiones”.

“Hay una discusión en la Cámara de Diputados y se preguntan por qué va para Neuquén esta inversión. Es un razonamiento sumamente desafortunado de quienes quizás no entienden qué es lo que produce el gas y el petróleo”.

En primer lugar, “Vaca Muerta tiene un impacto absolutamente en todo el país, por varios motivos. El fundamental es que nos da a los argentinos autodeterminación de qué queremos”.

Además, “tenemos el proceso de sustitución de importaciones, más la reversión del Gasoducto Norte que por supuesto esto va a empujar esa realidad de importaciones, poder llegar a Bolivia, además de salir por Antofagasta dándole al mercado chileno más seguridad e ir generando esta riqueza por los próximos 30 o 40 años”, señaló.

“Sólo en Vaca Muerta tenemos 308 TCS, al consumo actual de la Argentina significan cerca de 200 años de gas. Evidentemente el mundo no va a demandar los próximos dos siglos gas por lo que en las cuatro décadas venideras tenemos que extraer” y pidió focalizarse en las inversiones en promociones industriales en este sentido”,

En esta línea, remarcó que “siempre volvemos al mismo problema: la macro. El problema que tenemos es la inflación, además que no existe libre disponibilidad de divisas por lo que las empresas no pueden explicarles a los accionistas cómo poder sacar sus dividendos. Esto es falta de previsibilidad“. “Creemos que debemos crecer en forma asociada con las empresas, a pesar de las medidas que se toman (barril Criollo o aranceles), se afecta a las empresas, a la producción y a las provincias”.

“Y también nos quita previsibilidad no poner el precio al recurso. Esto es lo mismo que le digan tenés un Mercedes Benz, pero el precio te lo pongo yo y vale como un ‘Fitito’ y te voy a cambiar el precio cuando yo quiera. Eso nos pasa con el Estado nacional“.

De esta manera, apoyó el proyecto presentado por Sergio Massa en el Congreso de la Nación que pone el eje en las cuencas maduras apostando al desarrollo. “Este grito de federalismo también nos impone poder generar un régimen que genere una promoción en los yacimientos maduros. Es muy importante incluso para Neuquén, que está recibiendo inversiones que los yacimientos maduros en Chubut y en Santa Cruz reciban estas inversiones”, señaló.

Ignacio Torres gobernador electo de Chubut.

Chubut

El último en tomar la palabra en el congreso del IAPG fue “Nacho” Torres observó que hay dos tópicos importantes en la actividad y uno tiene que ver con el verdadero federalismo. “Una cosa es lo que dice la Constitución Nacional y otra lo que manda la realidad. El otro tópico es ver la foto actual y la historia. Plantear una dicotomía entre Vaca Muerta y las cuencas maduras es irresponsable e injusto. Vaca Muerta es una bendición para Argentina“, observó y pidió a sus pares que acompañen el proyecto de cuencas maduras impulsado por Sergio Massa.

Puntualizó que la falta de desarrollo de infraestructura lleva a la Argentina perder competitividad. “Durante más de 100 años aportamos a Argentina que tiene un dineroducto al famoso AMBA, financiamos transporte, energía. Estas son las discusiones que debemos dar, sea quién sea el presidente, será el más condicionado y necesitará de las instituciones”, analizó.

Así, señaló que las provincias “tenemos rutas nacionales destrozadas, vemos que falta inversión en puertos de aguas profundas, eso atenta contra la competitividad. ¿Cómo vamos a ser competitivos si no podemos garantizar lo mínimo indispensable en materia de infraestructura que tiene que financiar el Estado Nacional?, se preguntó el chubutense.

“Lo que paraliza a las inversiones son las incertidumbres y para que haya certidumbre, las instituciones tienen que ser fuertes. Nosotros tenemos pocos votos en el Senado para votar las próximas medidas, pero tenemos anticuerpos para que el grito federal tenga resultados tangibles y no sean premisas bonitas de campañas”, expresó.

Más adelante expresó que “las provincias deben dar esa verdadera batalla, al margen de eso, el gran desafío es ver cómo nos brindamos a nivel sectorial de la coyuntura macroeconómica”.

“Recién se habló de un régimen en Mendoza que es muy bueno, que nosotros vamos a replicar que tiene que ver con baja o diferimiento de regalías, con alivio fiscal, que son medidas necesarias, pero tienen que ser complementarias a otras que dependen del Estado Nacional“; “la brecha cambiaria es totalmente insostenible y gane quien gane esa discusión se va a tener que dar”, observó el futuro gobernador.

Completó que “también tiene que ver con no pensar cada dos años en el costo o el oportunismo político de la coyuntura. Hay una frase que escucho mucho y que ese eslogan corporativo de la principal empresa argentina que es soberanía energética, hablar de soberanía energética en un país que tiene desabastecimiento por no sincerar algunas cuestiones básicas que hacen o no rentable un sector no es soberanía energética”.

De esta manera, los gobernadores electos de las provincias productoras del país debatieron a cerca de los desafíos que enfrenta la región. El federalismo es clave para el crecimiento, pero también la potestad para robustecer las políticas ajustadas a sus realidades.