El jefe de Gabinete de la Nación y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria Agustín Rossi visitó Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Se comprometió a un trabajo mancomunado con ambas provincias y la región patagónica. “Vengo en un momento singular con todos los desafíos que tiene la Argentina, dónde la Patagonia despliega un rol importantísimo”.

La agenda de Agustín Rossi comenzó pasada las 10 de la mañana, visitando los yacimientos de YPF. Posterior a eso en el Centro Cultural CCK 8, mantuvo una reunión con las cámaras empresarias pymes, trabajadores petroleros y de la construcción para analizar la transición energética y el futuro del hidrógeno. Firmó un convenio con el Municipio de Comodoro Rivadavia para profundizar la transformación digital y mejorar el servicio a la ciudadanía y brindó una conferencia de prensa a los medios de comunicación presentes.

A las 13 horas almorzó con mujeres, en la sede de Petroleros Jerárquicos y de ahí, viajó a Caleta Olivia. En la ciudad del Gorosito fue recibido por Fernando Cotillo con quién recorrió la planta potabilizadora recuperada y se reunía con la militancia en la sede del PJ. La visita del candidato de Unión por la Patria terminaba en Comodoro Rivadavia, a las 19 horas con un acto político en dicha ciudad.

El jefe de Gabinete de la Nación Argentina, Agustín Rossi, junto al presidente de YPF, Pablo Gonzalez, visita el yacimiento petrolífero en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se encuentran presentes también en la recorrida el Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; el intendente electo, Othar Macharashvili; el Secretario Coordinador del Municipio, Gustavo Fita; la Senadora Nacional por Chubut, Nancy González y el Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, Jose Dante Llugdar. Chubut, 13 de noviembre de 2023. Foto Pablo Duberti, Fotografía Jefatura de Gabinete.

Compromiso

En la conferencia de prensa, el intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque definió a Rossi como “un ministro que en cada uno de los lugares que le tocó estar del Gobierno nacional ha estado presente en el territorio, trabajando codo a codo con nosotros”.

Le agradeció su presencia y le pidió “continuar gestionando el trabajo conjunto con Chubut y Santa Cruz para que cuando seas vicepresidente de la Nación podamos lograr avanzar en las agendas que trabajamos hoy en día que tienen que ver con una agenda en materia energética y productiva, y sabemos perfectamente de tu compromiso con la Patagonia, con Chubut y en particular con Comodoro Rivadavia”.

A su turno, Pablo González puso en valor la presencia de Rossi en una región que, dijo, “conoce muy bien”. “Tenemos por delante un desafío muy importante hacia el futuro en esta región. Agustín visitó muchas veces Chubut y Santa Cruz. Acordamos señalar hacia el futuro el periodo de transición energética”.

“Hay que hablar del pasado y cómo cayó la actividad entre el 2015 y 2019 donde perdimos muchos puestos de trabajo” enfatizó el presidente de YPF y sostuvo que con Rossi en el Senado, “a partir del 10 de diciembre vamos a impulsar la ley de cuencas maduras, que ingresó en el Senado con ventajas para la actividad convencional y nos da la posibilidad de reacondicionar el presupuesto de YPF para el año que viene buscando mayor inversión y producción”.

Marcó que esta ley “es un compromiso que asumió nuestro Gobierno, Sergio Massa y Agustín y es la esperanza que tenemos para el año que viene para seguir invirtiendo, produciendo para que haya trabajo para el sector de los trabajadores petroleros y los compañeros de la construcción”.

El vice intendente e intendente electo de Comodoro, Othar Macharashvili también destacó la presencia del candidato a vicepresidente. “Estamos en vísperas de una elección donde el Jefe de Gabinete está propuesto como vicepresidente y no tengo dudas que lo será e impulsará todas las leyes y acciones para ir potenciando y renovando las esperanzas de una región que tanto apostó al país. La Patagonia necesita hoy de todos los argentinos para seguir generando estos puestos de trabajo y el futuro que tanto, tanto queremos todos”.

Semana clave

Consciente de que se entra en la última semana de campaña electoral, Agustín Rossi afirmó que esta semana “es clave”. Destacó el crecimiento que tuvo el binomio: “Venimos de menos a más, primero las PASO, luego la primera vuelta y ahora el balotaje, me parece que esa buena elección en primera vuelta sorprendió a muchos y llevó a un candidato que aparecía como nuevo y aliarse con lo viejo según sus propias palabras”, en referencia a Javier Milei.

“Nosotros lo que le estamos transmitiendo a los argentinos es un mensaje de unidad nacional, estamos convencidos de que el 10 de diciembre con Sergio como presidente empieza una nueva etapa en la Argentina, con unidad nacional y sin grieta”, sostuvo Rossi y remarcó que “el domingo que viene hay una elección definitiva, se elige presidente y es quien va a influir en la vida cotidiana de todos los argentinos. Sergio Massa es el dirigente más preparado y que más conoce de la Argentina”.

Agregó que la pregunta hoy no es si Sergio Massa representa o no al kirchnerismo, sino si representa o no a los argentinos, “yo creo que sí, creo que Massa representa a la producción, al trabajo, al federalismo, a los que defienden la educación pública, la salud pública, la democracia, los derechos humanos, la justicia social, representa el desarrollo de la Patagonia, habla de federalismo, habla de la producción”.

Producción

En una parte de la conferencia se refirió a la economía. Rossi marcó que “somos un país mediano en PBI, somos el octavo en superficie, tenemos riquezas naturales enormes. Trabajamos en conjunto, somos un país federal y vamos a trabajar de esa manera” y señaló que la futura gestión la imagina “en una interacción con todo lo que implica los sectores productivos y energéticos. Es muy importante para las localidades como Comodoro el proyecto de cuencas maduras. Hay que tener una mirada de potenciación”.

“Los próximos años van a ser muy buenos para la Argentina y vamos a poder superar las dificultades que pasamos. Es un país que lejos está de ser un país de mierda como dicen algunos, tiene muchísimas potencialidades”, sostuvo el candidato a vicepresidente.

Y en eso enmarco el futuro del sector hidrocarburífero, al que dijo “debemos potenciarlo”. “Tenemos que pasar de USD 88.000 millones que tuvimos el año pasado a USD 126.000 millones dentro de los próximos años,” y para ello se necesitan las leyes de promoción.

Recordó que lograrlo, “nos va a permitir una balanza comercial favorable para pagar lo que tenemos que pagar y juntar reservas que le den estabilidad a nuestra macroeconomía para tener estabilidad cambiaria. Así generar un descenso de la inflación y recuperar poder adquisitivo”.

Othar Macharashvili, Juan Pablo Luque, Agustín Rossi, Pablo González y Maximiliano Sampaoli

Finalmente, Agustín Rossi pidió a la población, recordando los dichos de Massa en el debate presidencial que “hoy hay dos candidatos. Los argentinos van a elegir el domingo entre Sergio Massa y Javier Milei, no hay ninguna otra opción”, planteó convocando a la gente a ir a votar y hacerlo en positivo.