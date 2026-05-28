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El Gobierno de Santa Cruz anunció la convocatoria a paritarias para los distintos sectores de la administración pública provincial a partir del próximo 4 de junio, tras una mesa de diálogo mantenida este jueves entre funcionarios del Ejecutivo y representantes gremiales en Casa de Gobierno.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes; y la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger. Participaron representantes de los gremios APROSA, AMET, APAP, ATSA, UPCN y ATE.

Durante la reunión, el ministro Verbes informó que el Ejecutivo provincial iniciará las negociaciones salariales y laborales con los distintos sectores estatales.

Cómo será el cronograma

El jueves 4 de junio será la mesa paritaria de la Administración Central, el viernes 5 de junio continuará con el sector Salud y el lunes 8 de junio será el turno de Educación.

Verbes remarcó que existía una fuerte expectativa en torno al anuncio debido al complejo contexto económico nacional y provincial.

En los próximos días se conocerá el cronograma completo abarcando el resto de los sectores.

“Entendimos que era el momento oportuno para comenzar con el diálogo y avanzar fuertemente no sólo en lo salarial, sino también en cuestiones laborales”, señaló el titular de la cartera económica.

El ministro calificó como positiva la reunión mantenida con las entidades sindicales y valoró el intercambio de planteos y preocupaciones vinculadas a la situación de los trabajadores estatales.

“Fue una muy buena reunión. Los gremios pudieron expresar sus inquietudes y reclamos, mientras que desde el Gobierno explicamos el contexto que atraviesa la provincia”, sostuvo Verbes.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo provincial mantiene expectativas respecto al tratamiento de herramientas financieras que permitan concretar inversiones estratégicas para Santa Cruz.

Pago de salarios

En el marco de los anuncios realizados durante la jornada, el Gobierno provincial confirmó que el pago de haberes para los trabajadores de la Administración Pública Provincial se efectuará el jueves 4 de junio, mientras que los salarios de los funcionarios estarán disponibles el martes 9.

De la reunión participaron, entre otros dirigentes, Gustavo Basilio (AMET), Marcelo Ojeda (APAP), Silvia Leiva (ATSA), Carlos Gervasoni (UPCN) y Mirta Santana (ATE).