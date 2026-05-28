En la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz se desarrolla una reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento, donde el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, expone detalles del proyecto de ley de endeudamiento provincial.
La sesión comenzó a las 16:32 y es presidida por la diputada Adriana Nieto López (Unión por la Patria). También participan los legisladores Fabiola Loreiro (Por Santa Cruz), Luis Gallardo (SER), Mario Piero Boffi (Por Santa Cruz), Eloy Echazú (Unión por la Patria) y Lorena Ponce (Unión por la Patria).
Además de Verbes, expondrán la ministra de Gobierno María Belén Elmiger y el secretario de Hacienda y Finanzas Ernesto José Coloe, quienes exponen los lineamientos del proyecto.
El debate gira en torno al Proyecto de Ley N° 257/2026 de Crédito Público, una iniciativa del Poder Ejecutivo que solicita autorización para un endeudamiento de hasta USD 600 millones, con un plazo de devolución de hasta 15 años. El esquema prevé como garantía las regalías hidrocarburíferas y mineras de la provincia.
Según los fundamentos oficiales, el financiamiento tiene como objetivo la reactivación de la obra pública y la generación de empleo en Santa Cruz, dos ejes centrales de la política económica provincial.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia