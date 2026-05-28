Durante su exposición, el ministro de Economía enmarcó la iniciativa en un proceso de discusión de largo recorrido y sostuvo que “es algo que se viene hablando en los medios, el año pasado cuando se votó la ley de presupuesto y desde hace muchos años sobre la necesidad de que la provincia pueda, de manera ordenada… dar un salto cualitativo y dejar de depender exclusivamente de decisiones que muchas veces no son provinciales”.

En esa línea, remarcó la importancia de sostener políticas de Estado con una mirada de “mediano y largo plazo”, y planteó como objetivo avanzar hacia un modelo productivo: “hay que tomar decisiones que permitan generar una provincia productiva, con una matriz energética que permita atraer inversiones y mejorar la matriz de empleo”.

Sobre el contexto económico, advirtió que “es complejo, con una baja de recursos en términos nominales”, y agregó que “si pensamos los índices inflacionarios es peor la situación”, al describir el impacto de la caída de ingresos.

También recordó la orientación de los primeros años de gestión: “durante los dos primeros años del mandato de Vidal, priorizamos el recurso humano”, y destacó que en materia salarial “en 2024 y 2025 se cerraron paritarias por encima del IPC patagónico, dando respuesta a una situación urgente”.

En relación al escenario fiscal, afirmó que “sabíamos que iba a ser un año con déficit importante”, y sostuvo que buscan sostener una estrategia de desarrollo: “la propuesta que presentamos tiene que ver con una decisión de generar una provincia que genera empleo y valor agregado pero en un contexto donde hay disminución permanente de recursos”.

Como ejemplo de financiamiento de grandes obras, mencionó el caso de las represas: “ese tipo de ritmo de inversión, cuando se planifica y se licita es un financiamiento externo por tres motivos: por la cantidad de dinero que se necesita, las condiciones de tasa de interés y con los plazos de devolución y con los plazos de gracia”.

Respecto del proyecto de endeudamiento, explicó que se trata de “endeudarnos en dólares”, con un marco regulado donde “se fijó fecha límite y que la tasa de interés tiene que ser la de mercado o equivalente”.

En cuanto a las condiciones financieras, precisó que “los plazos de gracia son de 8 o 10 años, que van de 3 a 4 años en principio”, y que las tasas estimadas son “del 6% o si son bonos las tasas llegan a un 9,45% como máximo”.

Asimismo, destacó la situación fiscal de la provincia al señalar que “la provincia está extremadamente desendeudada”, con “una deuda muy pequeña de 4 mil millones de pesos”, lo que consideró un factor favorable frente a organismos financieros nacionales e internacionales.

Finalmente, explicó la relación entre ingresos y financiamiento al indicar que “tenemos ingresos en regalías entre actuales y proyectados que rondan los 3.500 y los 3.800 millones de dólares y nosotros planteamos 600 millones, o sea un 25%”.

A su vez, señaló que “las obras de infraestructura que se plantean requieren financiamiento externo, ya sea a través de organismos multilaterales o emisión de bonos, por tres factores: montos, tasas y plazos”, y aclaró que el proyecto “plantea la autorización para tomar crédito en dólares con un tope de 600 millones”, sin implicar endeudamiento inmediato.

En ese sentido, sostuvo que “los ingresos proyectados por regalías en los próximos años permiten sostener este nivel de financiamiento sin comprometer la estabilidad fiscal”, y definió la iniciativa como una herramienta para “impulsar inversión pública estratégica, generar empleo, actividad económica y mayor recaudación”.

Por último, indicó que “el uso de los fondos sería exclusivamente para inversión”, con una eventual porción destinada a reestructuración de pasivos, y que la medida permitiría “descomprimir el Tesoro provincial, liberar recursos y destinarlos a otras necesidades urgentes”.