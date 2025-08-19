Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una entrevista con LU12 AM680, Gonzalo Chute, apoderado del PJ Santa Cruz, abordó la implementación de la Boleta Única Papel, la elección de los candidatos del frente y el panorama político actual.

Destacó la necesidad de educar a la población sobre el nuevo sistema de voto y defendió la conformación de una lista que, según él, representa un “salto generacional” y una alternativa al ajuste nacional.

Juan Carlos Molina, el primer candidato a diputado nacional de “Fuerza Santacruceña”. En la foto, con el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

BUP

Señaló que la Boleta Única Papel como un mecanismo para elegir que, aunque diferente, será más sencillo una vez que los votantes se familiaricen. “Es mucho más fácil, inclusive que el tradicional”, dijo.

Anunció que la Municipalidad de Río Gallegos está trabajando en una campaña de difusión para que los ciudadanos “sepan cómo votar con este nuevo mecanismo“.

El apoderado del PJ se mostró satisfecho con la conformación de la lista que encabeza Juan Carlos Molina, describió como una lista de “consenso” entre los diversos sectores del peronismo. “Ha trabajado con todos en estos años. Es una persona que si no estuvo en la política partidaria, si estuvo en lo social y ha trabajado muchísimo“, explicó Chute.

Gonzalo Chute, apoderado del Justicialismo de Santa Cruz.

En cuanto a la elección de los candidatos suplentes, Pamela Pesoa y Mateo Brunetti, concejales de Perito Moreno y Puerto Deseado, respectivamente, los destacó como “lo mejor que tenemos” en la nueva etapa del peronismo.

“Son muchos jóvenes, muchos en sus primeras experiencias de gestión“, afirmó, valorando su trabajo en el territorio y su mensaje “nuevo” y “con un perfil tan nuevo en toda la provincia”.

También mencionó a la activista social Alba Curaqueo, vinculada a ATE, como una figura reconocida por su lucha en defensa del empleo público.

Un peronismo contra el ajuste

Asimismo, realizó una dura crítica al gobierno nacional y su impacto en la provincia, sosteniendo que el peronismo representa una “alternativa posible” frente a “proyectos de crueldad como los que estamos atravesando“.

“Todos sabemos cómo no llegamos a fin de mes, todos sabemos los despidos en el petróleo, en la construcción, el parate de la actividad económica“, sostuvo. “Lamentablemente, uno ve que eso pasa en todas las localidades de Santa Cruz… son problemas que están dando en toda la República Argentina porque hay un proyecto encabezado por Javier Milei que busca esto”.

Moira Lanesan Sancho firma su segundo lugar en la lista de “Fuerza Santacruceña”.

El apoderado del PJ defendió la naturaleza del peronismo, que históricamente ha integrado diversas identidades para representar a los intereses de los ciudadanos. “No solamente queda de una herramienta electoral, sino representar y ser una fuerza viva que esté en constante transformación y que nos representa realmente a quien tenemos que representar, que es al vecino de la provincia de Santa Cruz”, concluyó.

A pesar de las críticas iniciales a la conformación de la lista, Chute se mostró optimista sobre el apoyo que obtendrán. “No tengo ninguna duda de que son las personas adecuadas para este momento, que van a dejar todo lo que tienen y toda su energía para representar bien el vecino de la provincia de Santa Cruz y que sin duda son las voces que se van a plantar al ajuste nacional y provincial como lo vienen haciendo”, finalizó.