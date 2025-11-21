En un Congreso de la Nación colmado de perfiles diversos y agendas de alto impacto, el encuentro“Liderazgos Transformadores en Latinoamérica” dejó una postal contundente: la cultura, cuando se la convoca, responde. Y entre los reconocidos por su aporte al desarrollo humano sostenible, social y cultural, dos nombres del cine argentino, Gonzalo Gutiérrez y Demian Rugna, hablaron en exclusiva con Laura Morales, periodista de La Opinión Austral que realizó la cobertura especial del evento junto a la reportera gráfica de LOA, Camila Ferrer Pose.

Demian Rugna, director de cine, habló con La Opinión Austral. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LOA

Gutiérrez, director y productor, no se guardó diagnósticos. Sostuvo que el audiovisual mundial vive “el mejor momento de su historia”, una ola global que —según advierte— Argentina no está surfeando como podría. “Pospandemia hubo muchos cambios. Hoy la cultura atraviesa un momento raro; el cine no se está moviendo mucho y son las plataformas las que sostienen la producción porque saben que el cine argentino se valora afuera”, señaló.

Con un pie en la industria local y otro en el plano internacional, Gutiérrez fue claro: afuera el cine argentino cotiza más alto que en su propia casa matriz. “En Latinoamérica y en España nos miran con admiración. Dicen que les gustaría tener un cine como el nuestro. Hay una calidad artística y un trasfondo cultural que no es poco”, explicó, subrayando factores estructurales que funcionan como ventaja competitiva: una escena teatral hiperactiva, dramaturgos en ebullición y una base actoral que alimenta de talento permanente al audiovisual.

Gonzalo Gutiérrez, director de cine, mano a mano con La Opinión Austral. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LOA

Demian Rugna, multipremiado director que viene sacudiendo el tablero del cine de género, aportó una línea editorial igual de directa. Sin rodeos, definió la distinción recibida como “un orgullo”, más aún al coincidir con el Día de la Soberanía. “La soberanía es cultura”, afirmó

Rugna puso en valor el rol histórico del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), pero advirtió que su presente dista del estándar deseable: “Estamos necesitando que el instituto que siempre apoyó a los talentos nuevos y a las películas nacionales esté mejor de lo que está”. Y profundizó en la brecha industrial: “Si bien hay producciones en plataformas, son contenidos transnacionales. Necesitamos que se active la industria verdadera de nuestro país. Apostamos a que las cosas mejoren”.

El evento, impulsado por el vicegobernador de Santa Cruz Fabián Leguizamón, puso en discusión la importancia de reconocer a quienes -desde cada una de sus especialidades— aportan al desarrollo cultural de la región.