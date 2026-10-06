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El impacto de la contaminación sonora cotidiana en las calles de Río Gallegos y del resto de Santa Cruz y los desafíos institucionales de la provincia volvieron al centro del debate. A partir del Proyecto de Ley 624/24, presentado a fines de septiembre, la Cámara de Diputados de Santa Cruz comenzó el análisis de un régimen provincial específico para fiscalizar y sancionar el uso de vehículos con escapes modificados, perforados o sin silenciador. La iniciativa apunta no solo a devolver la tranquilidad a los vecinos, sino también a fijar un piso de control ambiental y de salud pública en todo el territorio santacruceño.

En declaraciones a Radio LU12 AM680 de Río Gallegos, la diputada provincial y autora del proyecto, Adriana Nieto, detalló los alcances de la propuesta y trazó un panorama sobre la labor legislativa, las deudas de infraestructura en la capital provincial y el cambio de época institucional en el Poder Legislativo.

La diputada Adriana Nieto fue la autora del proyecto de ley.

“Este proyecto surge básicamente de transitar por las calles de Gallegos. Vos vas caminando tranquilamente por el centro y pasa una moto o un auto que está con el caño de escape libre o modificado para hacer mayor ruido, para hacer estruendo, y la verdad es que todo el mundo se asusta. Yo no quiero pensar en las personas que tienen TEA, porque la verdad es un sufrimiento“, explicó la legisladora santacruceña.

La diputada remarcó que el problema no debe abordarse como un mero inconveniente de tránsito, sino como un fenómeno en expansión que complica la calidad de vida urbana: “No sé si es una moda, pero realmente se está dando en todo el país. Yo creo que hay que hacer algo, no nos podemos normalizar cada vez ir viviendo peor”.

El proyecto de ley 624/24 busca establecer un marco normativo con presupuestos mínimos que complemente las leyes nacionales y ordenanzas municipales vigentes, otorgando a las comunas la posibilidad de adherir y aplicarlo localmente. Entre sus aspectos centrales, prevé medidas objetivas de constatación del nivel de ruido y gases —cuya precisión técnica quedará fijada en la reglamentación—, sanciones concretas tanto para los conductores como para los talleres mecánicos que propicien estas reformas ilegales, y la creación de un sistema directo de denuncia vecinal gestionado por la autoridad de aplicación, el Ministerio de Seguridad provincial.

“La idea es que se cree un sistema de comunicación directo entre la autoridad de aplicación y la gente, para que puedan denunciar fácilmente. Que simplemente llamen a un número de teléfono y digan ‘en tal lugar hay un vehículo en tal condición’, para que intervengan en un trabajo conjunto entre la provincia y las municipalidades”, sostuvo Nieto.

Legislatura

Más allá del proyecto sobre contaminación acústica, Nieto habló e hizo un balance del trabajo en la Cámara de Diputados y la situación social de la provincia. Nieto puso el acento en lo que definió como una apertura “inédita” de la Legislatura hacia la ciudadanía y las organizaciones sociales.

“Hay algo que es muy importante y que nosotros remarcamos: la participación que hay. En los proyectos invitamos a gente, pedimos opiniones. En la extraordinaria de Asuntos Constitucionales se invitó a participar a quienes lo solicitaron. Todas las personas que quieren manifestarse en la Legislatura lo hacen. Esto antes no se hacía, lo digo con conocimiento de causa porque cuando estábamos del otro lado del mostrador, jamás se nos abrió la puerta”, aseveró la diputada oficialista.

Asimismo, al ser consultada sobre las críticas de la oposición vinculadas a las vetos o promulgaciones parciales del Poder Ejecutivo, Nieto remarcó la autonomía técnica y política con la que trabaja el bloque. “Nosotros los diputados sacamos lo que entendemos que corresponde, y si al gobernador (Claudio Vidal) le parece que no, por más que sea de nuestro espacio político, lo deroga o lo promulga parcialmente. Cada uno desde su lugar y respetando la institucionalidad“, afirmó.

Sobre el trabajo y las deficiencias en servicios e infraestructura de Santa Cruz, Nieto manifestó que algunas de ellas vienen de “larga data”.

“Cuando vemos el tema de las escuelas y los arreglos que necesitan en gas, agua o instalaciones, los informes nos muestran que el nivel de abandono no es de hace cinco o seis años, sino de hace muchísimos años, y es muy difícil de sanear“, analizó. Y trasladó el cuadro al ámbito cotidiano: “Yo vivo en el barrio San Benito y falta muchísimo. Nuestro nivel y nuestra seguridad de vida está muy degradado. Las calles están intransitables, faltan luminarias; hay muchas cosas por hacer porque nunca se hicieron”.

Proyecto de Financiamiento

Finalmente, al ser consultada sobre el estado del proyecto de “Financiamiento Estratégico” elevado en su momento por el Ejecutivo para obras de infraestructura y cambio de matriz productiva, Nieto confirmó que la iniciativa permanece en la comisión que preside: “El proyecto quedó estancado en Asuntos Constitucionales. Lo que se estaba tratando de hacer era llegar a acuerdos políticos, porque había sectores que no coincidían con ciertas obras o con que el crédito fuera en dólares. El proyecto está ahí esperando a ser tratado cuando corresponda“