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El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, pidió al Senado que avance “lo más pronto posible” con la adhesión del país al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

El planteo fue realizado este martes 6 de octubre en Buenos Aires, durante una rueda de prensa posterior a su exposición en el AmCham Forum Health, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina.

Ante una consulta sobre cómo podrían impactar en las provincias las inversiones en salud vinculadas con la aprobación del tratado, Lamelas respondió desde su experiencia como médico.

“Yo he visto cuando hay un descubrimiento nuevo. Pasó con el SIDA, pasa con el cáncer, pasó con el COVID. Esos descubrimientos no se han hecho aquí en Argentina, se han hecho en otros países porque la ley de patentes no es clara aquí”, sostuvo.

El diplomático remarcó la importancia de que Argentina pueda desarrollar nuevos medicamentos y proteger esos descubrimientos mediante patentes.

“Yo quiero que Argentina pueda tener esa oportunidad de desarrollar una medicina nueva, de tener una patente”.

“Un científico aquí, un médico aquí, puede tener esa oportunidad de hacer eso y ofrecérselo a los pacientes”, agregó.

En ese sentido, Lamelas afirmó: “El mundo entero reconoce la ley de patentes. Entonces queremos que Argentina también entre al mundo científico”.

El proyecto será tratado en comisión

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien también participó del foro, confirmó a Diario Río Negro que el proyecto será tratado en comisión el miércoles 14 de octubre.

La iniciativa ya fue aprobada con modificaciones por la Cámara de Diputados en agosto, por lo que necesita la sanción definitiva del Senado.

“Claramente nosotros estamos en defensa del talento argentino, del recurso humano, de los investigadores”, afirmó Abdala.

Según explicó, el objetivo es que la propiedad intelectual tenga “el amparo, la previsibilidad y la posibilidad de que Argentina esté claramente adherida a los países más desarrollados”.

Sin embargo, el senador libertario por San Luis no confirmó que ese mismo día se emita dictamen.

“Como me gusta decir a mí como senador, en el minuto 90 se sabe cómo es la ley. Inclusive hay que ver si sale dictamen ese miércoles o se llamará a otra comisión”, señaló.

Y agregó: “Lo importante es el compromiso de este gobierno de entender la necesidad de que hay que modificar”.

El pedido de Lamelas durante el foro

Durante su exposición de apertura, Lamelas recordó su pasado como médico de emergencias y se refirió a los primeros años de la epidemia de SIDA, cuando no existían tratamientos capaces de frenar la enfermedad.

“Hice todo lo posible, y aun así, pacientes míos murieron”, relató.

El embajador destacó que la llegada de nuevos medicamentos permitió modificar ese escenario y atribuyó esos avances al trabajo conjunto de universidades, instituciones y empresas, además de la inversión y el desarrollo científico.

En ese marco, destacó el acuerdo de comercio e inversiones firmado entre Argentina y Estados Unidos en febrero y mencionó distintos avances vinculados con el sector de salud y las patentes.

Entre ellos, señaló el trabajo de la ANMAT para facilitar el ingreso de productos médicos aprobados por la FDA, la eliminación en marzo de criterios que limitaban las patentes de nuevos medicamentos y el avance del INPI, en junio, con nuevas reglas para patentes de biotecnología.

Tres prioridades

Lamelas planteó tres prioridades durante su exposición: poner en marcha el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos; proteger la investigación, las patentes y los datos regulatorios; y sumar a la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Sobre este último punto, indicó que los miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a laboratorios de capital extranjero, proyectan inversiones por US$8.000 millones en los próximos seis años si se aprueba el tratado.

Además, anunció que Estados Unidos trabaja para abrir una oficina de la FDA en su embajada en Buenos Aires durante 2027, que sería la primera en el país.

La iniciativa forma parte de un plan de trabajo con la ANMAT impulsado en marzo. También mencionó la cooperación con los CDC para detectar amenazas sanitarias.

Al cerrar su exposición, Lamelas utilizó una frase vinculada al lema de Donald Trump: “Es ahora que vamos a hacer Argentina sana otra vez”.